На Печерске в Киеве обезвредили взрывное устройство. ФОТО
В воскресенье, 9 августа, утром в полицию Киева от охранников поступило сообщение о том, что у офисного помещения на ул.Большой Васильковской на Печерске они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киеве.
"Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал", - сообщает ГУ Нацполиции Украины в Киеве.
Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации.
На месте событий продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
муляж?
другого объяснения нет
Але отак всунути дроти - це приблизно 98-відсоткова гарантія що або замкне, або не законтачить.
Я бы так и делал. Далее настройки в аппарате на реакцию по конкретному звонку и т.п.
На вибро движок подаётся, скорее всего , максимал питания.
Дорожка/провод режется, на аудио режется, перемычка мгтф ом кидается.
путьківська зелень на свободі
І сам їх вирішуєш..
Робочі місця та ордени..
Маю надію, що не в цьому випадку..
🤗
здалеку видно
причому, зроблений тупою ментярою
або авакінг
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?!
Ведь нельзя же! - год подряд:
То тарелками пугают -
Дескать, подлые летают;
То у вас собаки лают,
То руины - говорят!
Мы кой в чем поднаторели:
Мы тарелки бьем весь год -
Мы на них собаку съели, -
Если повар нам не врет.
А медикаментов груды -
Мы в унитаз, кто не дурак.
Вот это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
А мухосранск, откуда пишут журнашлюхи - под бердычевом, полюбе.
Скидається на системну роботу москалів або пятої колони на чолі котрої стоїть ЗЕля, ОП, СН, ОПЗЖ. Та посадіть реально вже впійманих мінерів на реальний термін, відшкодуванням усіх збитків (робота поліції, саперів, експертів, рокурорів, суддів, простої офісів, трансорту) з повною конфіскацією майна. Але не посадять, бо не вигідно длявлади і промосковських сил.
единственно интересно, эта дрессировка сватоводов от наших саловиков или весточка от кацапов? - у них, насейчас, схожие задачи и методы..
главное, нашим не облажаться, когда настанет следующий "рузге сезон", и охоронцы не "выступили" как на Донбассе - по обе стороны фронта.. особенно теперь, глядя на повадки гутаперчевого говнокомандующего и его ж ОПы..(
https://bykvu.com/ru/bukvy/u-kiievi-zaminuvali-vhid-v-partijnij-ofis-opozicijnoi-platformi-za-zhittja/