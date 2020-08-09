РУС
На Печерске в Киеве обезвредили взрывное устройство. ФОТО

В воскресенье, 9 августа, утром в полицию Киева от охранников поступило сообщение о том, что у офисного помещения на ул.Большой Васильковской на Печерске они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

"Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал", - сообщает ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации.

На месте событий продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

На Печерске в Киеве обезвредили взрывное устройство 01

На Печерске в Киеве обезвредили взрывное устройство 02
На Печерске в Киеве обезвредили взрывное устройство 03

Топ комментарии
+19
А нафіга стільки проводу...?
09.08.2020 11:49 Ответить
+18
А "террорист" где ? Бомжи закончились ?
09.08.2020 11:48 Ответить
+18
шоб легче найти.

другого объяснения нет
09.08.2020 11:50 Ответить
А "террорист" где ? Бомжи закончились ?
09.08.2020 11:48 Ответить
Актеров нынче стало дорого нанимать. А какая-то хрень с проводами стоит три копейки...
09.08.2020 12:15 Ответить
сосиска+корпус смарта... и метр проволоки...
09.08.2020 13:17 Ответить
кріво слєплєно
муляж?
09.08.2020 11:48 Ответить
подобные СВУ разрешено обезвреживать только взрывом на месте или разрушить гидропушкой даже если это муляж!Ни один здравомыслящий пиротехник не полезет в проводки чужого устройства, потому как все умеют делать неизвлекаемые ловушки.
09.08.2020 12:31 Ответить
А нафіга стільки проводу...?
09.08.2020 11:49 Ответить
шоб легче найти.

другого объяснения нет
09.08.2020 11:50 Ответить
Щоб легче найти они его в красное покрасили, а провода приведут к преступнику в квартиру
09.08.2020 12:26 Ответить
+++
09.08.2020 12:45 Ответить
Идиоты. Нужно было еще и мигающую лампочку вмонтировать.
09.08.2020 13:52 Ответить
Возникает вопрос - нахрена они собирались взрывать столб ограждения, если это ограждение и так можно обойти тремя метрами левее ?
09.08.2020 14:48 Ответить
Я бы сформулировал вопрос - собирались ли взрывать, или цель не во взрыве?
09.08.2020 18:00 Ответить
чтоб заметнее,фотосессия получилась отлично,сабакян и ко сверлят дырки в мундирах
09.08.2020 11:51 Ответить
Так никакого наградного оружия не хватит.
09.08.2020 12:05 Ответить
5 G
09.08.2020 12:04 Ответить
і одного кольору...а не так як у кіно )))
09.08.2020 12:09 Ответить
еще интересно как он таким проводом в mini jcak нашел + и -, и не зафиксировал его потом хотябы скотчем
09.08.2020 12:29 Ответить
Для електродетонатора немає різниці плюс чи мінус)
показать весь комментарий
09.08.2020 14:45 Ответить
Слава, а какой ток нужно пускать через детонатор и какое сопротивление элдетонатора? У литий-ион мобильного - максимум 4.2 вольта. Дополнительного АКБ не вижу.
09.08.2020 15:58 Ответить
Так цього достатньо.
09.08.2020 16:31 Ответить
На виході міні-джека, принаймі та напруга, що подається на електретний мікрофон навушників, дай Бог щоби 2,5 вольта була, а то і меньше, десь 1,8-2,2. На самі навушникі, а скорше саме до них і повинні були підключитись щоби подати напругу при виклику, десь приблизно та сама напруга.
Але отак всунути дроти - це приблизно 98-відсоткова гарантія що або замкне, або не законтачить.
09.08.2020 23:30 Ответить
Разъем можно перепаять. Это просто.
Я бы так и делал. Далее настройки в аппарате на реакцию по конкретному звонку и т.п.
На вибро движок подаётся, скорее всего , максимал питания.
Дорожка/провод режется, на аудио режется, перемычка мгтф ом кидается.
09.08.2020 23:58 Ответить
Так і замісто смартАХВона можна було якусь звонілку ту Шо на вагу продають
09.08.2020 12:13 Ответить
могли и старый будильник примотать
09.08.2020 12:26 Ответить
новые лица - новые гаджеты
09.08.2020 13:03 Ответить
09.08.2020 13:08 Ответить
щоб з далеку було видно
09.08.2020 12:44 Ответить
Шоб заметнее было.
09.08.2020 12:46 Ответить
на годинника савєцкого з будільніком грошей не вистачило?
На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій - Цензор.НЕТ 5754
09.08.2020 13:56 Ответить
и что дальше нам радоватся что спасли нас от гибели зачем если это правда допустим всем знать?чтоб боялись или что Аваков работает и все хотят нас взорвать? а такую батарейку замотанный скотчем с телефоном сфотаное на крыльце я смогу нафотать десятки
09.08.2020 11:50 Ответить
Щось аваковські "терористи " дуже не акуратно зробили "бомбу" ..)))Дайте їм скотч примотать дроти ..))))))
09.08.2020 11:51 Ответить
Синю ізолєнту. Тілько так 😁😈
09.08.2020 11:55 Ответить
дякуємо, добру справу робите
09.08.2020 11:54 Ответить
"...все захреначим... Синей изолентой..."(с)
09.08.2020 11:57 Ответить
И кто это сделал?
09.08.2020 11:58 Ответить
вот посадили Луцкого террориста в буцигарню, а он мерзавец, продолжает бимбы подбрасывать.. беспорядки наводить..
09.08.2020 11:58 Ответить
А жинка ********* часом не на свободе.
09.08.2020 12:01 Ответить
ні, гебняве, на свободі гебняві
путьківська зелень на свободі
09.08.2020 12:22 Ответить
Цирк зажігаєт огні.
09.08.2020 12:12 Ответить
було б смішно, коли б не розумів, до чого вони ведуть
09.08.2020 12:23 Ответить
Смердяче жидівське болото
09.08.2020 12:15 Ответить
зелейоги, не хочу засмучувати, але при Порошенкові такого дійсно не було
09.08.2020 12:20 Ответить
Видимо Порошенко не так сильно к миру стремился)))
09.08.2020 16:00 Ответить
А фото еще не разменированной "бiмби" делал сапер?
09.08.2020 12:22 Ответить
Було вже таке- робиш проблеми сам..
І сам їх вирішуєш..
Робочі місця та ордени..
Маю надію, що не в цьому випадку..
🤗
09.08.2020 12:23 Ответить
шота не крепко боятся полицаи той бимбы, - фотают с 10 сантиметров)
09.08.2020 12:27 Ответить
тому, шо то муляж
здалеку видно
причому, зроблений тупою ментярою
09.08.2020 12:30 Ответить
Пурга. Провод просто всунут в телефон. Дальше скручен как на колбасе. Тупые мазафаковские мусора делали?
09.08.2020 12:29 Ответить
Це тренінг?
09.08.2020 12:30 Ответить
це баканінг
або авакінг
09.08.2020 12:31 Ответить
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?!
Ведь нельзя же! - год подряд:
То тарелками пугают -
Дескать, подлые летают;
То у вас собаки лают,
То руины - говорят!
Мы кой в чем поднаторели:
Мы тарелки бьем весь год -
Мы на них собаку съели, -
Если повар нам не врет.
А медикаментов груды -
Мы в унитаз, кто не дурак.
Вот это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
09.08.2020 12:39 Ответить
З Кирилівської психлікарні втік диверсант, який по голосу з неба приліпив батарейку D до китайского телефона. Станіславський звісно не вірить, бо це така гра в Зеленого бабая - залякай брижнього, то ковидлою, то пришелепкуватими терористами, а тепер такими ж вибуховими пристроями.
09.08.2020 12:46 Ответить
Большая Васильковская, она на Печерске.
А мухосранск, откуда пишут журнашлюхи - под бердычевом, полюбе.
09.08.2020 12:48 Ответить
Судя по этому одороблу с таким колличеством белых проводов, аваковские "орлы" (не те, что в небе парят, а те, что по насестам седят и какашки клюют) над следующим вот таки говннищем, при закладке, повесят плакат:
На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій - Цензор.НЕТ 7455
09.08.2020 12:48 Ответить
Cами раскладывают-сами "обезвреживают"
09.08.2020 12:55 Ответить
в гнездо для наушников проволоку запихали... одножильную.... это то типо детонатор должен сработать от звонка? рюкзаков харе.... я падцталом
09.08.2020 12:59 Ответить
Ні, це вже задовбало і замучило. Тільки що: 09.08.20 12:47 На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехникиhttps://censor.net/news/3212700/na_ulkirpy_v_kieve_ogranicheno_dvijenie_izza_soobscheniya_o_podozritelnom_predmete_na_meste_rabotayut.
Скидається на системну роботу москалів або пятої колони на чолі котрої стоїть ЗЕля, ОП, СН, ОПЗЖ. Та посадіть реально вже впійманих мінерів на реальний термін, відшкодуванням усіх збитків (робота поліції, саперів, експертів, рокурорів, суддів, простої офісів, трансорту) з повною конфіскацією майна. Але не посадять, бо не вигідно длявлади і промосковських сил.
09.08.2020 13:02 Ответить
Не смеши насчет "пятой колонны". Это авакянские активничают, создают видимость всенужности и всенезаменимости. Зря ли начальники ЛИЧНО перлись на замену заложникам, наставляя сое жирное пузо? И в Луцке, и в Полтаве и т.п. Все это заказные "видосики". Скоро пройдеть. А орденок-с то настоященький будетЪ. Хитрецы с одной извилиной, короче...
09.08.2020 13:36 Ответить
сосиска с поражающими элементами и детонатором с двумя подводящими проводами, один из которых обрезан и подключен к воздуху , очень страшная бимба !
09.08.2020 13:12 Ответить
Хе, хе ул.Б.Васильковская на Печерске- уж не там ли офис ОПЗЖ ? какие креативщики в избирательном штабе упырей : сами заложили, сами позвонили, хотят иметь имидж страдальцев чтобы еще поднять свой рейтинг перед местными выборами
09.08.2020 13:45 Ответить
а шо скажуть "пальчики"?
09.08.2020 14:56 Ответить
нормальные люди сначала пишут, что это такое, а потом - что оно такое.
09.08.2020 15:49 Ответить
флэшмоб для зебилов..
единственно интересно, эта дрессировка сватоводов от наших саловиков или весточка от кацапов? - у них, насейчас, схожие задачи и методы..
главное, нашим не облажаться, когда настанет следующий "рузге сезон", и охоронцы не "выступили" как на Донбассе - по обе стороны фронта.. особенно теперь, глядя на повадки гутаперчевого говнокомандующего и его ж ОПы..(
09.08.2020 16:17 Ответить
В Киеве в ночь с 8 на 9 августа на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы - За життя" обнаружили взрывное устройство. Взрывотехники Национальной полиции Украины обезвредили взрывное устройство на месте.

https://bykvu.com/ru/bukvy/u-kiievi-zaminuvali-vhid-v-partijnij-ofis-opozicijnoi-platformi-za-zhittja/
09.08.2020 23:36 Ответить
 
 