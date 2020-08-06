Взрывное устройство обезврежено возле газопровода на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО
В Луганской области возле газопровода было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня, 5 августа, утром, в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет похожий на растяжку.
Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа. Во время осмотра территории, взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению. По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины "Террористический акт".
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Да еще наплевав на все мыслимые правила маскировки!
У газопроводов и нефтепроводов, логично ставить бомбы с дистанционным управлением.
Или опять ради галочки?
ну не все же шизикам вышивать
Что смотреть ?????
Вова, скажи что смотреть !
Чмо ЗЕльоное !!!!