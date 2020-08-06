РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8593 посетителя онлайн
Новости Силовики
4 584 8

Взрывное устройство обезврежено возле газопровода на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области возле газопровода было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Взрывное устройство обезврежено возле газопровода на Луганщине, - Нацполиция 01

"Сегодня, 5 августа, утром, в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет похожий на растяжку.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа. Во время осмотра территории, взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете. ФОТО

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению. По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

Автор: 

взрывчатка (847) Нацполиция (16576) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Луганская область (6512)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в чем логика ставить у газопровода растяжку?
Да еще наплевав на все мыслимые правила маскировки!
У газопроводов и нефтепроводов, логично ставить бомбы с дистанционным управлением.
Или опять ради галочки?
показать весь комментарий
06.08.2020 00:04 Ответить
Или опять ради галочки?

ну не все же шизикам вышивать
показать весь комментарий
06.08.2020 00:07 Ответить
Вова!
Что смотреть ?????

Вова, скажи что смотреть !

Чмо ЗЕльоное !!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 00:05 Ответить
👍
показать весь комментарий
06.08.2020 01:45 Ответить
"Террористы" закончились, теперь просто теракты...
показать весь комментарий
06.08.2020 00:08 Ответить
Домбасяни хочуть миру.
показать весь комментарий
06.08.2020 00:21 Ответить
Тьфу млять......
показать весь комментарий
06.08.2020 00:39 Ответить
ну це взагали треш, зовсім стид загубили, таке враження що з однієї бочки все це лайно, час ліквідувати вже цей центр підготовки терористів
показать весь комментарий
06.08.2020 06:55 Ответить
 
 