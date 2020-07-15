РУС
Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете. ФОТО

Злоумышленники как минимум 3 года продавали через интернет порох. По делу обыскивают одно из предприятий "Укроборонпрома", всего обыски проходят в 5 областях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в преступную группировку входили жители Сумской, Херсонской, Полтавской, Львовской областей и г. Киева. Проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в том числе оперативная закупка взрывчатого вещества - 25 кг пороха", - указывается в сообщении.

На текущий момент в пяти областях Украины проводятся 25 обысков, в том числе на одном из предприятий ГК "Укроборонпром", а также на частных предприятиях-посредниках, а также по месту проживания девяти членов преступной группировки, гаражных и складских помещениях, транспортных средствах."Во время обысков изъяты более 200 кг пороха и служебная документация с черновыми записями о незаконном сбыте пороха в течение последних 3 лет, а также наличные средства в сумме свыше 100 тыс. грн и 23 тыс. долларов США", - сообщают правоохранители.

Читайте также: 10 кг пластида, тротиловые шашки и электродетонаторы: на Харьковщине задержан мужчина при продаже партии взрывчатки. ФОТОрепортаж

По итогам проведения обысков будет решаться вопрос о задержании причастных к совершению преступления лиц, сообщении им о подозрении и избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете 01
Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете 02
Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете 03
Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете 04

взрывчатка (854) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) Укроборонпром (1241) Офис Генпрокурора (2606)
І твердою валютою розраховувалися, прямо гарячі пиріжки
показать весь комментарий
15.07.2020 19:54 Ответить
Три роки торгували вибухівкою! Чому злочинці засвітилися тільки зараз?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:01 Ответить
Что за очередной бред. Где порох, а где взрывчатка? Нас за идиотов держут?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:05 Ответить
и да раньше за порох как и за охотничьи патроны уголовной не было . как сейчас даже не знаю
показать весь комментарий
15.07.2020 21:58 Ответить
 
 