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Новини Фото Силовики
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Впіймали угруповання, що торгувало вибухівкою в інтернеті. ФОТО

Зловмисники щонайменше 3 роки продавали через інтернет порох. У справі обшукують одне з підприємств "Укроборонпрому", загалом обшуки відбуваються у 5 областях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, до злочинного угруповання входили мешканці Сумської, Херсонської, Полтавської, Львівської областей та м. Києва. Проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі оперативну закупку вибухової речовини - 25 кг пороху", - йдеться в повідомленні.

Наразі у п’яти областях України проводяться 25 обшуків, у тому числі на одному із підприємств Державного концерну "Укроборонпром" та інших приватних підприємствах-посередниках, а також за місцем проживання дев’яти членів злочинного угруповання, гаражних і складських приміщеннях, транспортних засобах. "Під час обшуків вилучено понад 200 кг пороху та службову документацію із чорновими записами про незаконний збут пороху упродовж останніх 3 років, а також готівкові кошти в сумі понад 100 тис. грн та 23 тис. доларів США", - повідомляють правоохоронці.

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За результатами проведення обшуків буде вирішуватися питання щодо затримання осіб, причетних до вчинення злочину, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Впіймали угруповання, що торгувало вибухівкою в інтернеті 01
Впіймали угруповання, що торгувало вибухівкою в інтернеті 02
Впіймали угруповання, що торгувало вибухівкою в інтернеті 03
Впіймали угруповання, що торгувало вибухівкою в інтернеті 04

Автор: 

вибухівка (473) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Укроборонпром (1738) Офіс Генпрокурора (3268)


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І твердою валютою розраховувалися, прямо гарячі пиріжки
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15.07.2020 19:54 Відповісти
Три роки торгували вибухівкою! Чому злочинці засвітилися тільки зараз?
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15.07.2020 20:01 Відповісти
Что за очередной бред. Где порох, а где взрывчатка? Нас за идиотов держут?
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15.07.2020 21:05 Відповісти
и да раньше за порох как и за охотничьи патроны уголовной не было . как сейчас даже не знаю
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15.07.2020 21:58 Відповісти
 
 