Впіймали угруповання, що торгувало вибухівкою в інтернеті. ФОТО

Зловмисники щонайменше 3 роки продавали через інтернет порох. У справі обшукують одне з підприємств "Укроборонпрому", загалом обшуки відбуваються у 5 областях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, до злочинного угруповання входили мешканці Сумської, Херсонської, Полтавської, Львівської областей та м. Києва. Проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі оперативну закупку вибухової речовини - 25 кг пороху", - йдеться в повідомленні.

Наразі у п’яти областях України проводяться 25 обшуків, у тому числі на одному із підприємств Державного концерну "Укроборонпром" та інших приватних підприємствах-посередниках, а також за місцем проживання дев’яти членів злочинного угруповання, гаражних і складських приміщеннях, транспортних засобах. "Під час обшуків вилучено понад 200 кг пороху та службову документацію із чорновими записами про незаконний збут пороху упродовж останніх 3 років, а також готівкові кошти в сумі понад 100 тис. грн та 23 тис. доларів США", - повідомляють правоохоронці.

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За результатами проведення обшуків буде вирішуватися питання щодо затримання осіб, причетних до вчинення злочину, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.







