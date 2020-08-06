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Новини Силовики
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Вибуховий пристрій знешкоджено біля газопроводу на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

У Луганській області біля газопроводу було виявлено і знешкоджено вибуховий пристрій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вибуховий пристрій знешкоджено біля газопроводу на Луганщині, - Нацполіція 01

"Сьогодні, 5 серпня, вранці, в Новоайдарський відділ поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу с. Пурдівка виявлено предмет, схожий на розтяжку.

Поліцейські оточили місце події і перекрили дорожній рух, а фахівці газової служби зупинили подачу газу. Під час огляду території вибухотехніки виявили і знешкодили саморобний вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання особи, причетної до злочину. За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 258 КК України "Терористичний акт".

Автор: 

вибухівка (475) Нацполіція (15292) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Луганська область (4894)


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А в чем логика ставить у газопровода растяжку?
Да еще наплевав на все мыслимые правила маскировки!
У газопроводов и нефтепроводов, логично ставить бомбы с дистанционным управлением.
Или опять ради галочки?
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06.08.2020 00:04 Відповісти
Или опять ради галочки?

ну не все же шизикам вышивать
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06.08.2020 00:07 Відповісти
Вова!
Что смотреть ?????

Вова, скажи что смотреть !

Чмо ЗЕльоное !!!!
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06.08.2020 00:05 Відповісти
👍
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06.08.2020 01:45 Відповісти
"Террористы" закончились, теперь просто теракты...
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06.08.2020 00:08 Відповісти
Домбасяни хочуть миру.
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06.08.2020 00:21 Відповісти
Тьфу млять......
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06.08.2020 00:39 Відповісти
ну це взагали треш, зовсім стид загубили, таке враження що з однієї бочки все це лайно, час ліквідувати вже цей центр підготовки терористів
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06.08.2020 06:55 Відповісти
 
 