Вибуховий пристрій знешкоджено біля газопроводу на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

У Луганській області біля газопроводу було виявлено і знешкоджено вибуховий пристрій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Сьогодні, 5 серпня, вранці, в Новоайдарський відділ поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу с. Пурдівка виявлено предмет, схожий на розтяжку.

Поліцейські оточили місце події і перекрили дорожній рух, а фахівці газової служби зупинили подачу газу. Під час огляду території вибухотехніки виявили і знешкодили саморобний вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання особи, причетної до злочину. За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 258 КК України "Терористичний акт".