Вибуховий пристрій знешкоджено біля газопроводу на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО
У Луганській області біля газопроводу було виявлено і знешкоджено вибуховий пристрій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Сьогодні, 5 серпня, вранці, в Новоайдарський відділ поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу с. Пурдівка виявлено предмет, схожий на розтяжку.
Поліцейські оточили місце події і перекрили дорожній рух, а фахівці газової служби зупинили подачу газу. Під час огляду території вибухотехніки виявили і знешкодили саморобний вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання особи, причетної до злочину. За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 258 КК України "Терористичний акт".
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Да еще наплевав на все мыслимые правила маскировки!
У газопроводов и нефтепроводов, логично ставить бомбы с дистанционным управлением.
Или опять ради галочки?
ну не все же шизикам вышивать
Что смотреть ?????
Вова, скажи что смотреть !
Чмо ЗЕльоное !!!!