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Контррозвідка СБУ знешкодила схрон "МДБ ДНР" із вибухівкою і зброєю. ФОТО

Контррозвідка СБУ знешкодила схрон

У районі проведення ООС у Донецькій області контррозвідники Служби безпеки України виявили схрон із вибухівкою і зброєю, обладнаний бойовиками т. зв. "МДБ ДНР".

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Арсенал був обладнаний у покинутій садибі на околиці Мар'їнки в сірій зоні. За оперативною інформацією, його обладнав представник "силового блоку" терористів у своєму колишньому будинку. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації в мирних українських містах", - сказано в повідомленні .

У схованці знайшли понад 5 кг тротилу, 3 кг пластиду, 3 ручних протитанкових гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат із запалами РГД-5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом і понад тисячу патронів калібру 5,45.

Також на Цензор.НЕТ: Військовослужбовця, який торгував зброєю, затримано в Харкові, - Нацполіція

Зброю і вибухівку направили на експертизу.

"Тривають слідчі дії, встановлюються джерела походження зброї та вибухівки та обставини підготовки до підривної діяльності", - додали в пресцентрі.

Контррозвідка СБУ знешкодила схрон МДБ ДНР із вибухівкою і зброєю 01
Контррозвідка СБУ знешкодила схрон МДБ ДНР із вибухівкою і зброєю 02

вибухівка (475) контррозвідка (470) зброя (7543) СБУ (12998) Донбас (22358) Донецька область (8834)


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Топ коментарі
+10
Верняк, к перемирию готовятся
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05.08.2020 18:07 Відповісти
+5
не проще ли было примастырить детонатор на это добро и дождаться упырей?
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05.08.2020 18:09 Відповісти
+3
Може простіше закрити кордони з підорашкою, кримнашим і даунбацам?Зеленський же чесний, він повинен закрити кордони з агресором.
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05.08.2020 18:15 Відповісти
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Верняк, к перемирию готовятся
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05.08.2020 18:07 Відповісти
интересно к какому-безсрочному школьному хлебному, осеннему,всеобъемлющему,новогоднему?
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05.08.2020 19:26 Відповісти
не проще ли было примастырить детонатор на это добро и дождаться упырей?
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05.08.2020 18:09 Відповісти
Тайник может быть долгосрочным или очередной постановкой гбистов для статистики. Дедовская Мосинка смущает, неужели Калаковы в Лугандоне закончились?
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05.08.2020 18:12 Відповісти
Мосинка (точнее - Наган-Мосинка), если с правильным стволом, намного интереснее АК.
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05.08.2020 19:04 Відповісти
Може простіше закрити кордони з підорашкою, кримнашим і даунбацам?Зеленський же чесний, він повинен закрити кордони з агресором.
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05.08.2020 18:15 Відповісти
винтовка мосина образца 1913 года?
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05.08.2020 18:19 Відповісти
а вона що, не стріляє?
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05.08.2020 18:22 Відповісти
cудя по внешнему виду может и не стреляет.
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05.08.2020 18:30 Відповісти
нуууууууу зовнішній вигляд це не висновок
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05.08.2020 18:35 Відповісти
..снайперка ваеннннная...))
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05.08.2020 18:48 Відповісти
юлия пересильд?
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05.08.2020 19:02 Відповісти
Чего проще для СБУ для поднятия рейтинга и показухи взять со склада оружие и запрятать?
Видя как СБУ работает по террористам - это более вероятно!
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05.08.2020 18:21 Відповісти
Вот зачем об этом свистеть в прессе? Подготовить закладочку и собрать потом в черный мешок части тех, кто пришел за припасами...
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05.08.2020 19:03 Відповісти
ты чё! могли пострадать же наши люди, кореша сивохи
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05.08.2020 22:22 Відповісти
хых, а прикольно. Оборудовали схорон и подписали - МГБ ДНР
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05.08.2020 19:14 Відповісти
вы меня извините, но я не понимаю, кто и зачем пишет "МГБ ДНР"???
днр - это несуществующее злокачественное образование...оно находится с 2014 года только в воспалённых кремлёвских мозгах , а новоотсоSSия так та ваще в попе ...
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05.08.2020 19:17 Відповісти
 
 