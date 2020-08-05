Контррозвідка СБУ знешкодила схрон "МДБ ДНР" із вибухівкою і зброєю. ФОТО
У районі проведення ООС у Донецькій області контррозвідники Служби безпеки України виявили схрон із вибухівкою і зброєю, обладнаний бойовиками т. зв. "МДБ ДНР".
Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Арсенал був обладнаний у покинутій садибі на околиці Мар'їнки в сірій зоні. За оперативною інформацією, його обладнав представник "силового блоку" терористів у своєму колишньому будинку. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації в мирних українських містах", - сказано в повідомленні .
У схованці знайшли понад 5 кг тротилу, 3 кг пластиду, 3 ручних протитанкових гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат із запалами РГД-5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом і понад тисячу патронів калібру 5,45.
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Зброю і вибухівку направили на експертизу.
"Тривають слідчі дії, встановлюються джерела походження зброї та вибухівки та обставини підготовки до підривної діяльності", - додали в пресцентрі.
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Видя как СБУ работает по террористам - это более вероятно!
днр - это несуществующее злокачественное образование...оно находится с 2014 года только в воспалённых кремлёвских мозгах , а новоотсоSSия так та ваще в попе ...