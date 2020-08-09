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На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій. ФОТО

У неділю, 9 серпня, вранці в поліцію Києва від охоронців надійшло повідомлення про те, що біля офісного приміщення на вул.Велика Васильківській на Печерську вони виявили предмет, схожий на вибухівку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації ГУ Нацполіції України в Києві.

Під час огляду об’єкту правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет, внаслідок події ніхто не постраждав.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліцї та вирішується питання щодо правової кваліфікацї. На місці подї продовжують працювати правоохоронці, зусилля яких спрямовані на встановлення обставин та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

На місці працюють працівники слідчо-оперативної служби, які збирають матеріали для відкриття кримінального провадження. 

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На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій 01

На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій 02
На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибуховий пристрій знешкоджено біля газопроводу на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

вибухівка (477) Київ (19794) Нацполіція (15325)


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Топ коментарі
+19
А нафіга стільки проводу...?
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09.08.2020 11:49 Відповісти
+18
А "террорист" где ? Бомжи закончились ?
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09.08.2020 11:48 Відповісти
+18
шоб легче найти.

другого объяснения нет
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09.08.2020 11:50 Відповісти
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А "террорист" где ? Бомжи закончились ?
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09.08.2020 11:48 Відповісти
Актеров нынче стало дорого нанимать. А какая-то хрень с проводами стоит три копейки...
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09.08.2020 12:15 Відповісти
сосиска+корпус смарта... и метр проволоки...
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09.08.2020 13:17 Відповісти
кріво слєплєно
муляж?
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09.08.2020 11:48 Відповісти
подобные СВУ разрешено обезвреживать только взрывом на месте или разрушить гидропушкой даже если это муляж!Ни один здравомыслящий пиротехник не полезет в проводки чужого устройства, потому как все умеют делать неизвлекаемые ловушки.
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09.08.2020 12:31 Відповісти
А нафіга стільки проводу...?
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09.08.2020 11:49 Відповісти
шоб легче найти.

другого объяснения нет
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09.08.2020 11:50 Відповісти
Щоб легче найти они его в красное покрасили, а провода приведут к преступнику в квартиру
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09.08.2020 12:26 Відповісти
+++
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09.08.2020 12:45 Відповісти
Идиоты. Нужно было еще и мигающую лампочку вмонтировать.
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09.08.2020 13:52 Відповісти
Возникает вопрос - нахрена они собирались взрывать столб ограждения, если это ограждение и так можно обойти тремя метрами левее ?
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09.08.2020 14:48 Відповісти
Я бы сформулировал вопрос - собирались ли взрывать, или цель не во взрыве?
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09.08.2020 18:00 Відповісти
чтоб заметнее,фотосессия получилась отлично,сабакян и ко сверлят дырки в мундирах
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09.08.2020 11:51 Відповісти
Так никакого наградного оружия не хватит.
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09.08.2020 12:05 Відповісти
5 G
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09.08.2020 12:04 Відповісти
і одного кольору...а не так як у кіно )))
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09.08.2020 12:09 Відповісти
еще интересно как он таким проводом в mini jcak нашел + и -, и не зафиксировал его потом хотябы скотчем
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09.08.2020 12:29 Відповісти
Для електродетонатора немає різниці плюс чи мінус)
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09.08.2020 14:45 Відповісти
Слава, а какой ток нужно пускать через детонатор и какое сопротивление элдетонатора? У литий-ион мобильного - максимум 4.2 вольта. Дополнительного АКБ не вижу.
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09.08.2020 15:58 Відповісти
Так цього достатньо.
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09.08.2020 16:31 Відповісти
На виході міні-джека, принаймі та напруга, що подається на електретний мікрофон навушників, дай Бог щоби 2,5 вольта була, а то і меньше, десь 1,8-2,2. На самі навушникі, а скорше саме до них і повинні були підключитись щоби подати напругу при виклику, десь приблизно та сама напруга.
Але отак всунути дроти - це приблизно 98-відсоткова гарантія що або замкне, або не законтачить.
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09.08.2020 23:30 Відповісти
Разъем можно перепаять. Это просто.
Я бы так и делал. Далее настройки в аппарате на реакцию по конкретному звонку и т.п.
На вибро движок подаётся, скорее всего , максимал питания.
Дорожка/провод режется, на аудио режется, перемычка мгтф ом кидается.
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09.08.2020 23:58 Відповісти
Так і замісто смартАХВона можна було якусь звонілку ту Шо на вагу продають
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09.08.2020 12:13 Відповісти
могли и старый будильник примотать
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09.08.2020 12:26 Відповісти
новые лица - новые гаджеты
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09.08.2020 13:03 Відповісти
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09.08.2020 13:08 Відповісти
щоб з далеку було видно
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09.08.2020 12:44 Відповісти
Шоб заметнее было.
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09.08.2020 12:46 Відповісти
на годинника савєцкого з будільніком грошей не вистачило?
На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій - Цензор.НЕТ 5754
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09.08.2020 13:56 Відповісти
и что дальше нам радоватся что спасли нас от гибели зачем если это правда допустим всем знать?чтоб боялись или что Аваков работает и все хотят нас взорвать? а такую батарейку замотанный скотчем с телефоном сфотаное на крыльце я смогу нафотать десятки
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09.08.2020 11:50 Відповісти
Щось аваковські "терористи " дуже не акуратно зробили "бомбу" ..)))Дайте їм скотч примотать дроти ..))))))
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09.08.2020 11:51 Відповісти
Синю ізолєнту. Тілько так 😁😈
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09.08.2020 11:55 Відповісти
дякуємо, добру справу робите
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09.08.2020 11:54 Відповісти
"...все захреначим... Синей изолентой..."(с)
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09.08.2020 11:57 Відповісти
И кто это сделал?
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09.08.2020 11:58 Відповісти
вот посадили Луцкого террориста в буцигарню, а он мерзавец, продолжает бимбы подбрасывать.. беспорядки наводить..
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09.08.2020 11:58 Відповісти
А жинка ********* часом не на свободе.
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09.08.2020 12:01 Відповісти
ні, гебняве, на свободі гебняві
путьківська зелень на свободі
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09.08.2020 12:22 Відповісти
Цирк зажігаєт огні.
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09.08.2020 12:12 Відповісти
було б смішно, коли б не розумів, до чого вони ведуть
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09.08.2020 12:23 Відповісти
Смердяче жидівське болото
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09.08.2020 12:15 Відповісти
зелейоги, не хочу засмучувати, але при Порошенкові такого дійсно не було
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09.08.2020 12:20 Відповісти
Видимо Порошенко не так сильно к миру стремился)))
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09.08.2020 16:00 Відповісти
А фото еще не разменированной "бiмби" делал сапер?
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09.08.2020 12:22 Відповісти
Було вже таке- робиш проблеми сам..
І сам їх вирішуєш..
Робочі місця та ордени..
Маю надію, що не в цьому випадку..
🤗
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09.08.2020 12:23 Відповісти
шота не крепко боятся полицаи той бимбы, - фотают с 10 сантиметров)
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09.08.2020 12:27 Відповісти
тому, шо то муляж
здалеку видно
причому, зроблений тупою ментярою
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09.08.2020 12:30 Відповісти
Пурга. Провод просто всунут в телефон. Дальше скручен как на колбасе. Тупые мазафаковские мусора делали?
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09.08.2020 12:29 Відповісти
Це тренінг?
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09.08.2020 12:30 Відповісти
це баканінг
або авакінг
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09.08.2020 12:31 Відповісти
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?!
Ведь нельзя же! - год подряд:
То тарелками пугают -
Дескать, подлые летают;
То у вас собаки лают,
То руины - говорят!
Мы кой в чем поднаторели:
Мы тарелки бьем весь год -
Мы на них собаку съели, -
Если повар нам не врет.
А медикаментов груды -
Мы в унитаз, кто не дурак.
Вот это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
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09.08.2020 12:39 Відповісти
З Кирилівської психлікарні втік диверсант, який по голосу з неба приліпив батарейку D до китайского телефона. Станіславський звісно не вірить, бо це така гра в Зеленого бабая - залякай брижнього, то ковидлою, то пришелепкуватими терористами, а тепер такими ж вибуховими пристроями.
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09.08.2020 12:46 Відповісти
Большая Васильковская, она на Печерске.
А мухосранск, откуда пишут журнашлюхи - под бердычевом, полюбе.
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09.08.2020 12:48 Відповісти
Судя по этому одороблу с таким колличеством белых проводов, аваковские "орлы" (не те, что в небе парят, а те, что по насестам седят и какашки клюют) над следующим вот таки говннищем, при закладке, повесят плакат:
На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій - Цензор.НЕТ 7455
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09.08.2020 12:48 Відповісти
Cами раскладывают-сами "обезвреживают"
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09.08.2020 12:55 Відповісти
в гнездо для наушников проволоку запихали... одножильную.... это то типо детонатор должен сработать от звонка? рюкзаков харе.... я падцталом
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09.08.2020 12:59 Відповісти
Ні, це вже задовбало і замучило. Тільки що: 09.08.20 12:47 На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехникиhttps://censor.net/news/3212700/na_ulkirpy_v_kieve_ogranicheno_dvijenie_izza_soobscheniya_o_podozritelnom_predmete_na_meste_rabotayut.
Скидається на системну роботу москалів або пятої колони на чолі котрої стоїть ЗЕля, ОП, СН, ОПЗЖ. Та посадіть реально вже впійманих мінерів на реальний термін, відшкодуванням усіх збитків (робота поліції, саперів, експертів, рокурорів, суддів, простої офісів, трансорту) з повною конфіскацією майна. Але не посадять, бо не вигідно длявлади і промосковських сил.
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09.08.2020 13:02 Відповісти
Не смеши насчет "пятой колонны". Это авакянские активничают, создают видимость всенужности и всенезаменимости. Зря ли начальники ЛИЧНО перлись на замену заложникам, наставляя сое жирное пузо? И в Луцке, и в Полтаве и т.п. Все это заказные "видосики". Скоро пройдеть. А орденок-с то настоященький будетЪ. Хитрецы с одной извилиной, короче...
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09.08.2020 13:36 Відповісти
сосиска с поражающими элементами и детонатором с двумя подводящими проводами, один из которых обрезан и подключен к воздуху , очень страшная бимба !
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09.08.2020 13:12 Відповісти
Хе, хе ул.Б.Васильковская на Печерске- уж не там ли офис ОПЗЖ ? какие креативщики в избирательном штабе упырей : сами заложили, сами позвонили, хотят иметь имидж страдальцев чтобы еще поднять свой рейтинг перед местными выборами
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09.08.2020 13:45 Відповісти
а шо скажуть "пальчики"?
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09.08.2020 14:56 Відповісти
нормальные люди сначала пишут, что это такое, а потом - что оно такое.
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09.08.2020 15:49 Відповісти
флэшмоб для зебилов..
единственно интересно, эта дрессировка сватоводов от наших саловиков или весточка от кацапов? - у них, насейчас, схожие задачи и методы..
главное, нашим не облажаться, когда настанет следующий "рузге сезон", и охоронцы не "выступили" как на Донбассе - по обе стороны фронта.. особенно теперь, глядя на повадки гутаперчевого говнокомандующего и его ж ОПы..(
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09.08.2020 16:17 Відповісти
В Киеве в ночь с 8 на 9 августа на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы - За життя" обнаружили взрывное устройство. Взрывотехники Национальной полиции Украины обезвредили взрывное устройство на месте.

https://bykvu.com/ru/bukvy/u-kiievi-zaminuvali-vhid-v-partijnij-ofis-opozicijnoi-platformi-za-zhittja/
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09.08.2020 23:36 Відповісти
 
 