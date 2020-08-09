На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій. ФОТО
У неділю, 9 серпня, вранці в поліцію Києва від охоронців надійшло повідомлення про те, що біля офісного приміщення на вул.Велика Васильківській на Печерську вони виявили предмет, схожий на вибухівку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації ГУ Нацполіції України в Києві.
Під час огляду об’єкту правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет, внаслідок події ніхто не постраждав.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліцї та вирішується питання щодо правової кваліфікацї. На місці подї продовжують працювати правоохоронці, зусилля яких спрямовані на встановлення обставин та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.
На місці працюють працівники слідчо-оперативної служби, які збирають матеріали для відкриття кримінального провадження.
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муляж?
другого объяснения нет
Але отак всунути дроти - це приблизно 98-відсоткова гарантія що або замкне, або не законтачить.
Я бы так и делал. Далее настройки в аппарате на реакцию по конкретному звонку и т.п.
На вибро движок подаётся, скорее всего , максимал питания.
Дорожка/провод режется, на аудио режется, перемычка мгтф ом кидается.
путьківська зелень на свободі
І сам їх вирішуєш..
Робочі місця та ордени..
Маю надію, що не в цьому випадку..
🤗
здалеку видно
причому, зроблений тупою ментярою
або авакінг
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?!
Ведь нельзя же! - год подряд:
То тарелками пугают -
Дескать, подлые летают;
То у вас собаки лают,
То руины - говорят!
Мы кой в чем поднаторели:
Мы тарелки бьем весь год -
Мы на них собаку съели, -
Если повар нам не врет.
А медикаментов груды -
Мы в унитаз, кто не дурак.
Вот это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
А мухосранск, откуда пишут журнашлюхи - под бердычевом, полюбе.
Скидається на системну роботу москалів або пятої колони на чолі котрої стоїть ЗЕля, ОП, СН, ОПЗЖ. Та посадіть реально вже впійманих мінерів на реальний термін, відшкодуванням усіх збитків (робота поліції, саперів, експертів, рокурорів, суддів, простої офісів, трансорту) з повною конфіскацією майна. Але не посадять, бо не вигідно длявлади і промосковських сил.
единственно интересно, эта дрессировка сватоводов от наших саловиков или весточка от кацапов? - у них, насейчас, схожие задачи и методы..
главное, нашим не облажаться, когда настанет следующий "рузге сезон", и охоронцы не "выступили" как на Донбассе - по обе стороны фронта.. особенно теперь, глядя на повадки гутаперчевого говнокомандующего и его ж ОПы..(
https://bykvu.com/ru/bukvy/u-kiievi-zaminuvali-vhid-v-partijnij-ofis-opozicijnoi-platformi-za-zhittja/