На Печерську в Києві знешкодили вибуховий пристрій. ФОТО

У неділю, 9 серпня, вранці в поліцію Києва від охоронців надійшло повідомлення про те, що біля офісного приміщення на вул.Велика Васильківській на Печерську вони виявили предмет, схожий на вибухівку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації ГУ Нацполіції України в Києві.

Під час огляду об’єкту правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет, внаслідок події ніхто не постраждав.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліцї та вирішується питання щодо правової кваліфікацї. На місці подї продовжують працювати правоохоронці, зусилля яких спрямовані на встановлення обставин та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

На місці працюють працівники слідчо-оперативної служби, які збирають матеріали для відкриття кримінального провадження.

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