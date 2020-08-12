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Мэрия Львова вывесила неофициальный флаг Беларуси: "Сябры, мы с вами!". ФОТО
Мэрия Львова в знак солидарности с белорусским народом и его протестами за честные выборы вывесила неофициальный флаг Беларуси с гербом "Погоня".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу ВВС.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что недопустимо бить мирных людей и бросать их за решетку.
"Желаем белорусам твердости, чтобы они побеждали и Беларусь была сильной и свободной. Сябры, мы с вами!" - заявил Садовый.
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Их намеренно такими воспитывают. Кругом враги и мы великая империя.
З "прапором торгового флоту", спочатку розберись: у Нідерландів - червоно-біло-синій, у Росії - біло-синьо-червоний...
«12 августа 2020
Появились подробности перелета VIP-самолета ВКС России в Белоруссию.
Появились подробности рейса спецборта Воздушно-космических сил (ВКС) России в Белоруссию. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-65992 FlightRadar .
Согласно информации на портале, авиаперелет из Москвы в Минск в среду, 12 августа, осуществили сразу несколько пассажирских Ту-134АК. Последние их сигналы зафиксированы в районе населенного пункта Замок Минской области.
Помимо самолета с бортовым номером RA-65690, о котором сообщалось ранее, в белорусскую столицу около 11:15 вылетело судно с номером RA-6599»
Бывший посол Украины в Беларуси Бессмертный - в Беларуси работает российский спецназ. Нынешней ситуацией управляют не белорусы, управляют с Кремля!
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream