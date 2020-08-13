Попытку продажи техсредства, позволяющего прослушивать телефоны и контролировать интернет-трафик, разоблачили в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве участников организованной группы, которые пытались продать мощное специальное техническое средство негласного получения информации за почти полмиллиона евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группировки входили несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT. Фигуранты, используя высокотехнологичное оборудование, нелегально разработали для продажи комплекс мониторинга мобильной связи. Устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности, "прослушивать" телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик.

Подпольную мастерскую они обустроили по месту жительства одного из фигурантов. Заказчика товара они подыскивали через личные связи.

Во время спецоперации оперативники СБУ задержали троих участников группы при получении от заказчика всей суммы денег.

В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов правоохранители изъяли оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к деятельности группировки.

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