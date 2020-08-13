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СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Подразделения СБУ, Нацгвардии, и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям учились ловить диверсантов в лесах в Винницкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Участники тренировочных сборов отработали комплекс действий по выявлению и обезвреживанию условных диверсантов, которые по легенде учений действовали в лесном массиве вблизи военных объектов", - сказано в сообщении.

По результатам тренировки было отмечено, что ее участники готовы эффективно работать в экстремальных условиях.

Также 19-20 августа этого года антитеррористические учения пройдут в Мукачевском и Береговском районах Закарпатья.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украинские силовики и военные тренировались ловить диверсантов и обезвреживать беспилотники, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области 01
СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области 02
СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области 03
СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области 04
СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области 05
СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области 06
СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области 07
СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области 08
СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области 09

Автор: 

Винницкая область (1049) СБУ (20116) военные учения (3466)


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Актёров не нашлось, решили хоть так...
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13.08.2020 00:04 Ответить
Баканов ловив чортів.
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13.08.2020 00:05 Ответить
Без огонька и задора....зря не взяли с собой "орлов" с Луцкой области на БТРе...
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13.08.2020 00:06 Ответить
Тяжело в учении легко в бою.Будут проституток в нелегальных борделях профессионально кошмарить
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13.08.2020 00:07 Ответить
Вот нах эти селфи-понты !!! Езжайте в прифронтовую зону и проводите там контрдиверсионные тренировки приближенные к боевым с пользой для дела - там диверсанто-вато-кацапов докуя еще !!!
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13.08.2020 00:10 Ответить
Да уж, заниматься схемами, бизнесменами, барыгами и проститутками конечно веселее и денежнее, но иногда надо и работать, как это не странно. Пусть тренируются, чтобы очередных гиркиных-шмиркиных-павловых было чем и кем встречать, если что
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13.08.2020 00:32 Ответить
До того ж у північних сусідів без п'яти хвилин громадянська війна. Якщо почнеться сирійський сценарій (розпад Біларусі на народні республіки, хаос, смертовбивство та втручання кацапії) - північний кордон стане ДУЖЕ небезпечною зоною.
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13.08.2020 01:06 Ответить
"СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области..."

I скількох москаликів ліквідували під час тренування?
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13.08.2020 07:05 Ответить
Ну да ну да , в стране война идет и вместо проведения таких мероприятий там , Бакан решил в Козака-разбойники поиграть , не ну можно и в зарницу .Кацапня не как не стесняется своих спецов тренировать на нашей войне , а наше Ослиное недоразумение......
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15.08.2020 11:42 Ответить
 
 