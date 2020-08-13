СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Подразделения СБУ, Нацгвардии, и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям учились ловить диверсантов в лесах в Винницкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Участники тренировочных сборов отработали комплекс действий по выявлению и обезвреживанию условных диверсантов, которые по легенде учений действовали в лесном массиве вблизи военных объектов", - сказано в сообщении.

По результатам тренировки было отмечено, что ее участники готовы эффективно работать в экстремальных условиях.

Также 19-20 августа этого года антитеррористические учения пройдут в Мукачевском и Береговском районах Закарпатья.

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