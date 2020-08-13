СБУ провела контрдиверсійні тренування у Вінницькій області. ФОТОрепортаж

Підрозділи СБУ, Нацгвардії і Держслужби з надзвичайних ситуацій навчалися ловити диверсантів у лісах у Вінницькій області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр СБУ.

"Учасники тренувальних зборів відпрацювали комплекс дій із виявлення та знешкодження умовних диверсантів, які за легендою навчань діяли у лісовому масиві поблизу військових об’єктів", - йдеться в повідомленні.

За результатами тренування було зауважено, що його учасники готові ефективно працювати в екстремальних умовах.

Також 19-20 серпня цього року антитерористичні навчання відбудуться в Мукачівському та Берегівському районах Закарпаття.

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