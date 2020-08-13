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СБУ провела контрдиверсійні тренування у Вінницькій області. ФОТОрепортаж

Підрозділи СБУ, Нацгвардії і Держслужби з надзвичайних ситуацій навчалися ловити диверсантів у лісах у Вінницькій області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр СБУ.

"Учасники тренувальних зборів відпрацювали комплекс дій із виявлення та знешкодження умовних диверсантів, які за легендою навчань діяли у лісовому масиві поблизу військових об’єктів", - йдеться в повідомленні.

За результатами тренування було зауважено, що його учасники готові ефективно працювати в екстремальних умовах.

Також 19-20 серпня цього року антитерористичні навчання відбудуться в Мукачівському та Берегівському районах Закарпаття.

Також дивіться: Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ провела контрдиверсійні тренування у Вінницькій області 01
СБУ провела контрдиверсійні тренування у Вінницькій області 02
СБУ провела контрдиверсійні тренування у Вінницькій області 03
СБУ провела контрдиверсійні тренування у Вінницькій області 04
СБУ провела контрдиверсійні тренування у Вінницькій області 05
СБУ провела контрдиверсійні тренування у Вінницькій області 06
СБУ провела контрдиверсійні тренування у Вінницькій області 07
СБУ провела контрдиверсійні тренування у Вінницькій області 08
СБУ провела контрдиверсійні тренування у Вінницькій області 09

Автор: 

Вінницька область (1016) СБУ (12821) військові навчання (2775)


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Актёров не нашлось, решили хоть так...
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13.08.2020 00:04 Відповісти
Баканов ловив чортів.
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13.08.2020 00:05 Відповісти
Без огонька и задора....зря не взяли с собой "орлов" с Луцкой области на БТРе...
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13.08.2020 00:06 Відповісти
Тяжело в учении легко в бою.Будут проституток в нелегальных борделях профессионально кошмарить
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13.08.2020 00:07 Відповісти
Вот нах эти селфи-понты !!! Езжайте в прифронтовую зону и проводите там контрдиверсионные тренировки приближенные к боевым с пользой для дела - там диверсанто-вато-кацапов докуя еще !!!
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13.08.2020 00:10 Відповісти
Да уж, заниматься схемами, бизнесменами, барыгами и проститутками конечно веселее и денежнее, но иногда надо и работать, как это не странно. Пусть тренируются, чтобы очередных гиркиных-шмиркиных-павловых было чем и кем встречать, если что
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13.08.2020 00:32 Відповісти
До того ж у північних сусідів без п'яти хвилин громадянська війна. Якщо почнеться сирійський сценарій (розпад Біларусі на народні республіки, хаос, смертовбивство та втручання кацапії) - північний кордон стане ДУЖЕ небезпечною зоною.
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13.08.2020 01:06 Відповісти
"СБУ провела контрдиверсионную тренировку в Винницкой области..."

I скількох москаликів ліквідували під час тренування?
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13.08.2020 07:05 Відповісти
Ну да ну да , в стране война идет и вместо проведения таких мероприятий там , Бакан решил в Козака-разбойники поиграть , не ну можно и в зарницу .Кацапня не как не стесняется своих спецов тренировать на нашей войне , а наше Ослиное недоразумение......
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15.08.2020 11:42 Відповісти
 
 