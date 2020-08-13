Спробу продажу техзасобу, що дозволяє прослуховувати телефони і контролювати інтернет-трафік, викрили в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України викрили в Києві учасників організованої групи, які намагалися реалізувати потужний спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації за майже пів мільйона євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу угруповання входило декілька мешканців столиці, у тому числі технічні спеціалісти і фахівці сфери IT. Фігуранти, використовуючи високотехнологічне обладнання, нелегально розробили для продажу комплекс моніторингу мобільного зв’язку. Цей пристрій дає можливість знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв’язку, зокрема, "прослуховувати" телефонні розмови і контролювати інтернет-трафік.

Підпільну майстерню вони облаштували за місцем проживання одного з фігурантів. Замовника товару вони підшукували через особисті зв’язки.

Під час спецоперації оперативники СБУ затримали трьох учасників групи під час одержання від замовника всієї суми грошей.

У ході обшуків за місцем проживання і роботи фігурантів правоохоронці вилучили обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності угруповання.

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