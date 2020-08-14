Контрабанда психотропов из Евросоюза разоблачена в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе Служба безопасности Украины блокировала контрабанду психотропных веществ из Евросоюза. Организатор наркотрафика задержан с партией экстази на 1,3 миллиона гривен по ценам "черного рынка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, наркотики злоумышленник заказывал за рубежом на специализированном сайте. В Украину "товар" попадал через сервисы международной почтовой связи под видом косметической продукции. Клиентов одессит подыскивал через интернет.

Задержали злоумышленника рядом с почтовым отделением после получения очередного отправления с 0,5 килограмма МДМА.

Во время обысков по месту жительства одессита и в его автомобиле были обнаружены расфасованные психотропные вещества и оборудование для упаковки. Также правоохранители нашли у злоумышленника переписки с заказчиками "товара".

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию наркотрафика.

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