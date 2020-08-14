Контрабанду психотропів із Євросоюзу викрито в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі Служба безпеки України блокувала контрабанду психотропних речовин із Євросоюзу. Організатора наркотрафіку затримано з партією екстазі на 1,3 мільйона гривень за цінами "чорного ринку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, наркотики зловмисник замовляв за кордоном на спеціалізованому сайті. В Україну "товар" потрапляв через сервіси міжнародного поштового зв’язку під виглядом косметичної продукції. Клієнтів одесит підшукував через інтернет.

Затримали зловмисника поряд із поштовим відділенням після одержання чергового відправлення із 0,5 кілограма МДМА.

Під час обшуків за місцем проживання одесита та в його автомобілі виявлено розфасовані психотропні речовини і обладнання для пакування. Також правоохоронці знайшли у зловмисника листування із замовниками "товару".

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування наркотрафіку.

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