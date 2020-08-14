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МВД Беларуси объявило в розыск основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Путило. ФОТО
МВД Белоруссии открыло уголовное дело об организации массовых беспорядков в отношении Степана Путило, основателя телеграм-каналов Nexta (720 тысяч подписчиков) и Nexta Live (1,9 миллиона подписчиков). Его объявили в розыск.
Об этом сообщает Nexta, передает Цензор.НЕТ.
Статья, по которой расследуется уголовное дело, предполагает от 5 до 15 лет лишения свободы.
Nexta Live стал самых популярным каналом в русскоязычном сегменте Telegram на фоне освещения протестных акций в Белоруссии, начавшихся 9 августа после президентских выборов. Основатель канала живет в Варшаве. Периодически в Nexta Live публикуются посты с призывами к протестующим.
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https://censor.net/news/3213791/dlya_nachala_ya_poka_jivoyi_i_ne_za_granitseyi_lukashenko_oproverg_svoe_begstvo_za_rubej_video
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь для советских военнопленных в Минске
Информация о фото
Место съемки: Минск, Белоруссия, СССР
Время съемки: 15.08.1941
Автор: Франц Гайк (Franz Gayk) (4)
Оригинал
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