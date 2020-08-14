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МВД Беларуси объявило в розыск основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Путило. ФОТО

МВД Белоруссии открыло уголовное дело об организации массовых беспорядков в отношении Степана Путило, основателя телеграм-каналов Nexta (720 тысяч подписчиков) и Nexta Live (1,9 миллиона подписчиков). Его объявили в розыск.

Об этом сообщает Nexta, передает Цензор.НЕТ.

Статья, по которой расследуется уголовное дело, предполагает от 5 до 15 лет лишения свободы.

МВД Беларуси объявило в розыск основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Путило 01

Nexta Live стал самых популярным каналом в русскоязычном сегменте Telegram на фоне освещения протестных акций в Белоруссии, начавшихся 9 августа после президентских выборов. Основатель канала живет в Варшаве. Периодически в Nexta Live публикуются посты с призывами к протестующим.

Смотрите также: В сети показали последствия избиения одного из задержанных на акциях протеста в Беларуси. ФОТОрепортаж

МВД Беларуси объявило в розыск основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Путило 02

Беларусь (7937) беспорядки (334)


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Топ комментарии
+15
Парень правильный . С фамилией не повезло . Но это знак : "ищите путило в маскве" ...
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14.08.2020 17:45 Ответить
+15
Путіло - це щось середнє між путін і *****??? Чи навпаки, антимоскаль?
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14.08.2020 17:46 Ответить
+10
У нас Зеля тоже пошел против патриотов
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14.08.2020 17:45 Ответить
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Покажи этому Соловью из России Цензор!
https://censor.net/news/3213791/dlya_nachala_ya_poka_jivoyi_i_ne_za_granitseyi_lukashenko_oproverg_svoe_begstvo_za_rubej_video
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14.08.2020 19:15 Ответить
то під шумок його ГРУ ліквідує?
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15.08.2020 08:38 Ответить
Pocemu tak dumajete sto Belorusi xotiat v odno gosudarstvo s rosijej?Oni kak raz xocet zit kak zapade,kak raske zyvut oni tak nexocet.Vot Lukosenko imeno i nacial s obcim gosudarstvom torgovatsia,zaxotel desiovogo gaza,vot emu stolko i znacyla Belorus
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14.08.2020 18:35 Ответить
https://news.mail.ru/politics/42972092/?frommail=1 Тысячи протестующих вышли к дому правительства в Минске
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14.08.2020 18:39 Ответить
Черенок для папыколи при них?
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14.08.2020 18:46 Ответить
МВС Білорусі оголосило в розшук засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Путілу - Цензор.НЕТ 9615
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14.08.2020 19:00 Ответить
Макарьіч бьі сказал, тов. Гимлер , прекратите сжигать людей в печах
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14.08.2020 19:59 Ответить
Цікаве фото. Гімлер спілкується із військово полоненними. Багато про що говорить.

Генрих Гиммлер инспектирует лагерь для советских военнопленных в Минске

Информация о фото
Место съемки: Минск, Белоруссия, СССР
Время съемки: 15.08.1941
Автор: Франц Гайк (Franz Gayk) (4)
Оригинал
4896x3251
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14.08.2020 21:06 Ответить
а директор цього Nexta Роман Протасевич зараз дає в'ю на Прямому Калнішу
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14.08.2020 19:12 Ответить
Думаю дождёмся и морду Луки на стендах - "Их разыскивает ...."
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14.08.2020 19:40 Ответить
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