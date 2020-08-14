РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8019 посетителей онлайн
Новости Фото Революция в Беларуси
44 206 157

Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных. ФОТОрепортаж

С 9 августа милиция Беларуси с неоправданной жестокостью реагирует на мирные акции, участники которых требовуют честных выборов и отставки Лукашенко.

Цензор.НЕТ публикует обнародованные фотографии жертв милицейского произвола в Беларуси.


Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 01
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 02
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 03
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 04
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 05
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 06
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 07

Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 08
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 09
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 10
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 11
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 12
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных 13

Автор: 

Беларусь (7937) пытки (850) пытки в милиции (264) ОМОН (112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
РуSSo-фашизм в действии.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:39 Ответить
+23
Омон - это сатанячья организация, которая служит осатаненной власти и в любой стране она одинакова. Людей избивают, запугивают, как при Януковиче в Украине, а обучают этот Омон - кацапские рогатые нечисти.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:43 Ответить
+21
РЕЗУЛЬТАТ 26 РОКІВ ПРАВЛІННЯ ПРЕЗИДЕНТА ЛУКАШЕНКА.
ЯК ВАМ, УКРАЇНЦІ ?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А чего вы спамите, просили человек вам выложил, получите распишитесь.
показать весь комментарий
14.08.2020 21:11 Ответить
Сразу скажу, не защищают ОМОН и прочих. Но журналисты тут как бы тоже манипулируют... Нету тут никаких "жутких кадров пыток". Да, менты перестарились, избили немного. Но не более того. В Украине беркут действовал более жестоко.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:53 Ответить
...знайде КАРА Божа і Людська цих УБЛЮДКІВ - що посієш те й пожнеш .. ОЧІКУЙТЕ..
показать весь комментарий
14.08.2020 18:57 Ответить
ахаха, вон Сралин правил сколько и никакие божки и кары не брали, пока не нащелкал 25млн. совков, не сдох.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:37 Ответить
Для того,чтобы этих тварей превратить в зверье надо просто заплатить им в 10 раз больше,чем учителю,инженеру,врачу
показать весь комментарий
14.08.2020 23:28 Ответить
людей пытали в участках и СИЗО . камер и телефонов там нет , но скорые помощи регулярно забирали задержанных с переломами , избитыми до полусмерти и изнасилованными , с отбитыми половыми огранами и порванными анусами .

..
показать весь комментарий
14.08.2020 19:31 Ответить
ВЫРОДКИ !!!!
показать весь комментарий
14.08.2020 18:54 Ответить
Покажите травмы от Беркута с Майдана ! Это цветочки по сравнению с Киевом .
показать весь комментарий
14.08.2020 18:57 Ответить
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих - Цензор.НЕТ 6696

Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих - Цензор.НЕТ 4377
показать весь комментарий
14.08.2020 19:13 Ответить
Да, на Майдане стреляли резинками по глазам, к гранатам привязывали болты и шурупы, чтобы было много металлических осколков, а били не по ногам и попе, а по головам и почкам, дубинками били.
Я не хочу, чтобы беларусов убивали так, как убивали украинцев, не желаю им такого.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:34 Ответить
В нас було щось подібне звіряче..
показать весь комментарий
14.08.2020 18:59 Ответить
У нас было еще жестче. А в 2004-м ВВ готовы были стрелять в Майдан боевыми патронами из автоматов. Они ехали расстреливать, просто их остановила решимость украинских армейских генералов и полковников уничтожить колонный ВВ, но не пустить в Киев.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:37 Ответить
Це Кучма на таке погодився ?
Але він не був диктатором.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:39 Ответить
Нет, Кучма и министр обороны Кузьмук просто заняли нейтральную позицию. А остановили тогда ВВ офицеры Северного оперативного командования и те вертолетчики, танкисты и спецназовцы, которые их тогда открыто и активно поддержали. Вертолеты были заправлены и вооружены, готовые к взлету. Две танковые роты выдвинулись вплотную к двум трассам на Киев. Две отдельные роты и отдельный батальон армейского спецназа были на въездах в столицу и готовы были преградить путь колоннам ВВ.
Ну и Смешко позвонил Попкову и сказал, что следователь СБУ и военная контрразведка СБУ его сейчас арестуют на 72 часа, если он не отдаст приказ ВВ вернуться в казармы. А так ВВ ехали тогда стрелять в мирный народ. Собственно в чем-то зеркально повторилась ситуация в Ленинабаде (в конце 80-х) когда более 400 машин с озверелыми и вооруженными узбеками, ехавшими в аэропорт Ленинабада убивать стариков, женщин и детей укрывшихся там турков-месхетинцев остановили огнем на поражение с боевых вертолетов и Попков про этот случай конечно знал.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:51 Ответить
Я как раз служил в 2004 в одной из частей ВВ которые ехали расстреливать мирное население Киева. Прочитал ваш пост, воспоминания ожили.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:13 Ответить
Да, в нашей жизни есть и такое, когда вспомнить есть что, а рассказать или нельзя или не хочется.
показать весь комментарий
30.09.2020 21:51 Ответить
Это ещё не конец... Прямо сейчас к Минску стягиваются войска.. БТРы
показать весь комментарий
14.08.2020 19:01 Ответить
Війскові будуть стріляти в біларусів? Це кінець країни.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:10 Ответить
Омон в Карму не верит, а зря.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:01 Ответить
Как -то лет надцать назад, подрабатывал наблюдателем на выборах (студент,деньги нужны были,каюсь) разговорился с одним ментом,который приехал избирательные урны забирать. Мужик под два метра ростом ,плечи широченные,лет 35 на вид. Начал жаловаться ,шо типа платят куйню и квартиру уже 15 лет обещают. На мой вопрос ,почему с такими физическими данными не пошел в беркут, там и зп выше и с квартирой быстрей, он ответил коротко и ясно: "Туда идут садисты,я не садист".
показать весь комментарий
14.08.2020 19:02 Ответить
Якщо у нас щось подібне трапиться то назад полетять гранати!! Вважаю що після 14-го року ніякий Президент України більше не наважиться застосовувати силу проти народу як це зробив Бандюкович!!
показать весь комментарий
14.08.2020 19:06 Ответить
вы хотилы сказать гарматы? - коктейль молотова вже давно переросли..
показать весь комментарий
14.08.2020 23:29 Ответить
Как то сильно подозрительно это все происходит... В любом сообществе силовики могут быть жесткими и жестокими. Но в данном случае просто абсолютнейший перебор. Вот словно... как бы понятнее выразиться- словно те же уроды, которые "укропчик пощипать" перлись, те словно на картоху перепрыгнули. Как то вот так. Колорадиной за версту прет...
показать весь комментарий
14.08.2020 19:08 Ответить
Точно, якась показова лють до людей.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:11 Ответить
"требовоют"... Вашу дивізію, понабирають за оголошеннями...
показать весь комментарий
14.08.2020 19:11 Ответить
хорошо что у нас сделали нацгвардиюивсе прошли через ато почти..даже менты и спецпризначенци через сводные отряды...а беларусь в совке застряло я вообще поражаюсь что там иномарки есть я думал там кндр))
показать весь комментарий
14.08.2020 19:11 Ответить
https://youtu.be/JvM2mJuBakU
показать весь комментарий
14.08.2020 19:12 Ответить
Хвашизды! И на их содержание народ налоги платит!!! батяру за грати!
показать весь комментарий
14.08.2020 19:14 Ответить
В связи с отсутствием https://anekdoty.ru/pro-dengi/ денег было принято решение https://anekdoty.ru/pro-rabotnikov/ работникам табачной фабрики выдать заплату https://anekdoty.ru/pro-sigarety/ сигаретами , работникам хлебокомбината - хлебопродуктами, а https://anekdoty.ru/pro-bojcov/ бойцам ОМОНа - дубинками и п*здюлями.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:16 Ответить
Рускій мірь он такой...
показать весь комментарий
14.08.2020 19:18 Ответить
Так а де ж жуткіє кадри? По жопі трохи дали і все?)
показать весь комментарий
14.08.2020 19:18 Ответить
Тебе бы такие татухи понабивали, я бы посмотрел бы, как ты верещала.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:39 Ответить
А я б твої булки ще б краще розмалювала, так, щоб тобі сподобалось)
показать весь комментарий
14.08.2020 23:32 Ответить
СПРАШИВАЮТ ЛУКАШЕНКО _ ЗА СКОЛЬКО ОН НАВЕДЕТ ПОРЯДОК НА УКРАИНЕ,,, ЗА ТРИ ДНЯ ГОВОРИТ.... В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАССТРЕЛЯЮ ВСЮ РАДУ,,, ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ВСЕХ КТО ПРИДЕТ НА ИХ ПОХОРОНЫ!!!!
показать весь комментарий
14.08.2020 19:19 Ответить
Самое парадоксальное то что и омон в сябров и беркут у нас жировали за счет налогов людей которых потом пытали,издевались,убивали... Вся беда постсоветского пространства (да и не только) в том что правоохранительная система защищает власть а не права и свободы народа который фактически их же кормит. Сочувствую белорусам - но то ли еще будет если прилетят пару бортов с "помощью" от "братского" народа,хотя даже самолетов не надо - наземным транспортом проще и без палева...
показать весь комментарий
14.08.2020 19:21 Ответить
Навіть без голого "козака гаврилюка" і розбитої пики якоїсь журналістки обійшлось. Не закінчена картинка.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:21 Ответить
Звірства білоруського ОМОНу: моторошні кадри тортур затриманих - Цензор.НЕТ 2948

На своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За життя» **** Новинский призвал главу государства официально признать результаты президентских выборов в Беларуси, которые состоялись в минувшее воскресенье, 9 августа, передает Replyua.net. «Обращаюсь к вам с призывом признать итоги выборов в Беларуси и поздравить президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с избранием, поддержать идеи неконфликтного разрешения ситуации и соблюдения принципов демократии», - написал Новинский.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:23 Ответить
**** православна...

Тут ще Дубінеску (СН) та Рабінович (Лехаїм) заявили, що "беларусские события показали: не надо бояться улицы".
показать весь комментарий
14.08.2020 19:28 Ответить
Ну и дебили... Улица в Киеве это не улица в Минске.
показать весь комментарий
14.08.2020 20:11 Ответить
**** православная любуется пытками и издевательствами над людьми кровавого упыря Лукашенко
показать весь комментарий
14.08.2020 23:22 Ответить
надо каждый киздить эту мацкальскую тварь
показать весь комментарий
14.08.2020 19:30 Ответить
для чего ОМОН и существует
Других задач у них нет
А у них есть еще и дети..
показать весь комментарий
14.08.2020 19:28 Ответить
Теперь некоторые белорусы через жОпы возможно поймут как это было в Украине. А не попугайничать за кацапСМИ - хунта, переворот и прочий бред.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:35 Ответить
Вот вам и председатель колхоза. Яркий пример,когда по сути быдло сходит с ума от власти и вседозволенности.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:53 Ответить
Другий кадр зверху то не жертва, цій паскуді нічого не зробили, випадково затримали, не били (нажаль), він свідомості не втрачав, як здається по фото, ця потвора це кацапський пропагандон з *************** інтернет-каналу, ворог незалежної Білорусі, ворог України, прихильник агресії проти нас!! Приберіть це фото, бо ганьба!
показать весь комментарий
14.08.2020 19:59 Ответить
Це Семен Пєгов, веде феесбешний інтернет-ресурс WarGonzo, а Ви його в "жертви" записали, а він вихвалятель катів!
показать весь комментарий
14.08.2020 20:19 Ответить
Это зверства КРАСНО-совкового ОМОНа, а не белорусского:

колхозный фюрер Лукашеску за 26 лет своего правления превратил Беларусь в красно-совковую БССР.
показать весь комментарий
14.08.2020 20:00 Ответить
Та все нормально - они уже обнимаются с мусорами.

А по хорошему я бы на месте избитых всем собрался бы перед репортерами в шеренгу напротив главмусарни пусть транслируют на весь Мир пытки и следы побоев. Думаю зрелище сотен покалеченных человек лучше всего проиллюстрирует Усатого Ублюдка. Мусарня должна быть сожжена! ОМОН - на нары! Каратели должны ответить!
показать весь комментарий
14.08.2020 20:05 Ответить
Студенты Кентского университета устроили акцию протеста против начавшегося за несколько дней до этого вторжения американских и южновьетнамских войск в Камбоджу. Власти объявили об отмене митинга. В университет прибыло подразделение Национальной гвардии Огайо, имевшее приказ разогнать демонстрантов. По неизвестным причинам гвардейцы открыли огонь по толпе, в результате чего погибло 4 и было ранено 9 студентов.
показать весь комментарий
14.08.2020 20:59 Ответить
Ребята, да тут моментально спамят фото жёстких подавлений протестов в США.
показать весь комментарий
14.08.2020 21:13 Ответить
бутусов, снова желтеешь - "жуткие" кадры
а шо, бывают смешные пытки?
или обыкновенные?
показать весь комментарий
14.08.2020 21:27 Ответить
Негров мародеров избили по ляшкам.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:18 Ответить
https://www.facebook.com/groups/930215120691142/permalink/1399455040433812/
показать весь комментарий
20.09.2020 20:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 