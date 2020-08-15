25-метровый флаг Украины запустили в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж
Волонтеры из Славянска запустили на надувных шарах 25-метровый украинский флаг в сторону оккупированного Крыма.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Волонтеры утром в субботу прибыли на КПВВ "Чонгар" на админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью. Здесь они рассказали, что флаг Украины сшила жительница Славянска Татьяна Маник. Как отметили участники акции, они хотят показать, что "о жителях Крыма помнят, борьба продолжается".
"В Крыму за инакомыслие преследуют спецслужбы. Но те, кто выехал на материк, борются за преследуемых", – сказали волонтеры.
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Вместе с флагом на полуостров отправили 2000 листовок с надписью "Крым – это Украина".
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По его словам, конфликт произошел после того, как один из чеченцев ночью перелез забор рынка, чтобы пройти в туалет. Однако охранники стали его выгонять. Но незваный гость оказался не один.
"Он приехал с друзьями - человек 20 с арматурами, начали нападать", - приводит телеграм-канал "Подъем" слова охранника.
После этого один из работников рынка взял топор и бросился на оппонентов. Тогда гости начали убегать. Однако один из участников драки не смог удачно слезть с забора и упал в яму раскопок античного городища Керкенитиды.
По словам собеседника издания, это человек потом вылез из ямы, но полиция не смогла его догнать или побоялась.
В правоохранительных органах региона сообщили, что сейчас по данному случаю проводится проверка.