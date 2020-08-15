25-метровый флаг Украины запустили в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж

Волонтеры из Славянска запустили на надувных шарах 25-метровый украинский флаг в сторону оккупированного Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Волонтеры утром в субботу прибыли на КПВВ "Чонгар" на админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью. Здесь они рассказали, что флаг Украины сшила жительница Славянска Татьяна Маник. Как отметили участники акции, они хотят показать, что "о жителях Крыма помнят, борьба продолжается".

"В Крыму за инакомыслие преследуют спецслужбы. Но те, кто выехал на материк, борются за преследуемых", – сказали волонтеры.

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Вместе с флагом на полуостров отправили 2000 листовок с надписью "Крым – это Украина".







