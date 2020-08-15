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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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25-метровый флаг Украины запустили в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж

Волонтеры из Славянска запустили на надувных шарах 25-метровый украинский флаг в сторону оккупированного Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Волонтеры утром в субботу прибыли на КПВВ "Чонгар" на админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью. Здесь они рассказали, что флаг Украины сшила жительница Славянска Татьяна Маник. Как отметили участники акции, они хотят показать, что "о жителях Крыма помнят, борьба продолжается".

"В Крыму за инакомыслие преследуют спецслужбы. Но те, кто выехал на материк, борются за преследуемых", – сказали волонтеры.

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Вместе с флагом на полуостров отправили 2000 листовок с надписью "Крым – это Украина".

25-метровый флаг Украины запустили в оккупированный Крым 01
25-метровый флаг Украины запустили в оккупированный Крым 02
25-метровый флаг Украины запустили в оккупированный Крым 03
25-метровый флаг Украины запустили в оккупированный Крым 04

Автор: 

Крым (26437) флаг (940) Славянск (2611)


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Топ комментарии
+20
Ото пердакі вибухнуть, чекали каміння з неба, обо доща. А воно біндєри прапором тролят
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15.08.2020 13:36 Ответить
+16
Красиво.
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15.08.2020 13:34 Ответить
+11
Волонтерам щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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15.08.2020 13:42 Ответить
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Красиво.
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15.08.2020 13:34 Ответить
Ото пердакі вибухнуть, чекали каміння з неба, обо доща. А воно біндєри прапором тролят
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15.08.2020 13:36 Ответить
ШтА?
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15.08.2020 13:38 Ответить
Чаще треба..
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15.08.2020 13:36 Ответить
І камінь прив'язати..
Замовляли??
Отримуйте!
😁
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15.08.2020 13:38 Ответить
Ответят ли крысчане триколором (когда ветер будет подходящий)?
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15.08.2020 13:38 Ответить
До дупи!
На підстілку в будку згодиться!!
😁
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15.08.2020 13:39 Ответить
Ні, бо вони тупі та ледачі. Навіть якщо хтось підкаже, то ні. Бо вони щей жадні
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15.08.2020 15:22 Ответить
Они могут только пописять в баночку...
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15.08.2020 17:00 Ответить
Вот если бы с него водичка капала - все бы там аж пищали от удовольсвия и хором кричали - СЛАВА УКРАИНЕ..
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15.08.2020 13:39 Ответить
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15.08.2020 13:48 Ответить
Волонтерам щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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15.08.2020 13:42 Ответить
этим идиотам надо Бенджамина запускать - больше они там не понимайт)))
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15.08.2020 13:43 Ответить
шары красно-чёрные? плохо видно на фото, если да, то вообще респект!
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15.08.2020 13:50 Ответить
Красные шары, цвета крови !!!
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15.08.2020 13:59 Ответить
Треба було ще баклашки з водою прив'язати в якості гуманітарної допомоги)
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15.08.2020 13:54 Ответить
Это круто!
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15.08.2020 13:54 Ответить
"Коли ситій собаці нічим зайнятись то вона яйця лиже"... От "видатний здобуток"... Ви, імбіцили, ще й портрет ЗЕгенерата 50 на 50 метрів запустіть...
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15.08.2020 14:05 Ответить
Ахахахааа... О как у кацапсины пердак бомбануло! Откуси себе хер, потрохосос)))
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15.08.2020 16:53 Ответить
Первые флаги "на Крым" запускали еще в 2014... Помогло? Вам, мудилам, только заниматься какой то фигней... лишь бы не воевать с оккупантами.
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15.08.2020 17:18 Ответить
Дурне діло не хитре, треба було не профукаати, а запустити 25 м балістичні ракети, коли був напад РФ на Україну. А тепер пасочки ліплять, як в орді ялинки з кизяків.
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15.08.2020 14:08 Ответить
Надо было запустить тебя , шныря, подсрачниками через Сиваш.
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15.08.2020 16:45 Ответить
Он не долетит, собьют.
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15.08.2020 16:15 Ответить
Посланные истребители вкс рф вернулись ни с чем. Если кто-то помнит.
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15.08.2020 16:32 Ответить
Порадували, так порадували . Якщо бог дасть гарний вітер , то і до Кубані долетить . От наші зрадіють.
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15.08.2020 17:54 Ответить
Молодцы!
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15.08.2020 19:04 Ответить
25-метровий прапор України запустили в окупований Крим - Цензор.НЕТ 3432
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15.08.2020 20:43 Ответить
В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни. Об этом рассказал журналистам один из четырех пострадавших в ходе конфликта.
По его словам, конфликт произошел после того, как один из чеченцев ночью перелез забор рынка, чтобы пройти в туалет. Однако охранники стали его выгонять. Но незваный гость оказался не один.
"Он приехал с друзьями - человек 20 с арматурами, начали нападать", - приводит телеграм-канал "Подъем" слова охранника.
После этого один из работников рынка взял топор и бросился на оппонентов. Тогда гости начали убегать. Однако один из участников драки не смог удачно слезть с забора и упал в яму раскопок античного городища Керкенитиды.
По словам собеседника издания, это человек потом вылез из ямы, но полиция не смогла его догнать или побоялась.
В правоохранительных органах региона сообщили, что сейчас по данному случаю проводится проверка.
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15.08.2020 20:58 Ответить
 
 