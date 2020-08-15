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25-метровий прапор України запустили в окупований Крим. ФОТОрепортаж
Волонтери зі Слов'янська запустили на надувних кулях 25-метровий український прапор у бік окупованого Криму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".
Волонтери вранці в суботу прибули на КПВВ "Чонгар" на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю. Тут вони розповіли, що прапор України пошила жителька Слов'янська Тетяна Маник. Як зазначили учасники акції, вони хочуть показати, що "про жителів Криму пам'ятають, боротьба триває".
"У Криму за вільнодумство переслідують спецслужби. Але ті, хто виїхав на материк, борються за переслідуваних", - сказали волонтери.
Разом із прапором на півострів відправили 2 000 листівок із написом "Крим - це Україна".
Топ коментарі
+20 Дмитро Хлопченко #438497
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По его словам, конфликт произошел после того, как один из чеченцев ночью перелез забор рынка, чтобы пройти в туалет. Однако охранники стали его выгонять. Но незваный гость оказался не один.
"Он приехал с друзьями - человек 20 с арматурами, начали нападать", - приводит телеграм-канал "Подъем" слова охранника.
После этого один из работников рынка взял топор и бросился на оппонентов. Тогда гости начали убегать. Однако один из участников драки не смог удачно слезть с забора и упал в яму раскопок античного городища Керкенитиды.
По словам собеседника издания, это человек потом вылез из ямы, но полиция не смогла его догнать или побоялась.
В правоохранительных органах региона сообщили, что сейчас по данному случаю проводится проверка.