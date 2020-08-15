25-метровий прапор України запустили в окупований Крим. ФОТОрепортаж

Волонтери зі Слов'янська запустили на надувних кулях 25-метровий український прапор у бік окупованого Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

Волонтери вранці в суботу прибули на КПВВ "Чонгар" на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю. Тут вони розповіли, що прапор України пошила жителька Слов'янська Тетяна Маник. Як зазначили учасники акції, вони хочуть показати, що "про жителів Криму пам'ятають, боротьба триває".

"У Криму за вільнодумство переслідують спецслужби. Але ті, хто виїхав на материк, борються за переслідуваних", - сказали волонтери.

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Разом із прапором на півострів відправили 2 000 листівок із написом "Крим - це Україна".







