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25-метровий прапор України запустили в окупований Крим. ФОТОрепортаж

Волонтери зі Слов'янська запустили на надувних кулях 25-метровий український прапор у бік окупованого Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

Волонтери вранці в суботу прибули на КПВВ "Чонгар" на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю. Тут вони розповіли, що прапор України пошила жителька Слов'янська Тетяна Маник. Як зазначили учасники акції, вони хочуть показати, що "про жителів Криму пам'ятають, боротьба триває".

"У Криму за вільнодумство переслідують спецслужби. Але ті, хто виїхав на материк, борються за переслідуваних", - сказали волонтери.

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Разом із прапором на півострів відправили 2 000 листівок із написом "Крим - це Україна".

25-метровий прапор України запустили в окупований Крим 01
25-метровий прапор України запустили в окупований Крим 02
25-метровий прапор України запустили в окупований Крим 03
25-метровий прапор України запустили в окупований Крим 04

Автор: 

Крим (14153) прапор (482) Слов’янськ (601)


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Топ коментарі
+20
Ото пердакі вибухнуть, чекали каміння з неба, обо доща. А воно біндєри прапором тролят
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15.08.2020 13:36
+16
Красиво.
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15.08.2020 13:34
+11
Волонтерам щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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15.08.2020 13:42
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Красиво.
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15.08.2020 13:34 Відповісти
Ото пердакі вибухнуть, чекали каміння з неба, обо доща. А воно біндєри прапором тролят
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15.08.2020 13:36 Відповісти
ШтА?
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15.08.2020 13:38 Відповісти
Чаще треба..
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15.08.2020 13:36 Відповісти
І камінь прив'язати..
Замовляли??
Отримуйте!
😁
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15.08.2020 13:38 Відповісти
Ответят ли крысчане триколором (когда ветер будет подходящий)?
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15.08.2020 13:38 Відповісти
До дупи!
На підстілку в будку згодиться!!
😁
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15.08.2020 13:39 Відповісти
Ні, бо вони тупі та ледачі. Навіть якщо хтось підкаже, то ні. Бо вони щей жадні
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15.08.2020 15:22 Відповісти
Они могут только пописять в баночку...
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15.08.2020 17:00 Відповісти
Вот если бы с него водичка капала - все бы там аж пищали от удовольсвия и хором кричали - СЛАВА УКРАИНЕ..
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15.08.2020 13:39 Відповісти
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15.08.2020 13:48 Відповісти
Волонтерам щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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15.08.2020 13:42 Відповісти
этим идиотам надо Бенджамина запускать - больше они там не понимайт)))
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15.08.2020 13:43 Відповісти
шары красно-чёрные? плохо видно на фото, если да, то вообще респект!
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15.08.2020 13:50 Відповісти
Красные шары, цвета крови !!!
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15.08.2020 13:59 Відповісти
Треба було ще баклашки з водою прив'язати в якості гуманітарної допомоги)
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15.08.2020 13:54 Відповісти
Это круто!
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15.08.2020 13:54 Відповісти
"Коли ситій собаці нічим зайнятись то вона яйця лиже"... От "видатний здобуток"... Ви, імбіцили, ще й портрет ЗЕгенерата 50 на 50 метрів запустіть...
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15.08.2020 14:05 Відповісти
Ахахахааа... О как у кацапсины пердак бомбануло! Откуси себе хер, потрохосос)))
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15.08.2020 16:53 Відповісти
Первые флаги "на Крым" запускали еще в 2014... Помогло? Вам, мудилам, только заниматься какой то фигней... лишь бы не воевать с оккупантами.
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15.08.2020 17:18 Відповісти
Дурне діло не хитре, треба було не профукаати, а запустити 25 м балістичні ракети, коли був напад РФ на Україну. А тепер пасочки ліплять, як в орді ялинки з кизяків.
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15.08.2020 14:08 Відповісти
Надо было запустить тебя , шныря, подсрачниками через Сиваш.
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15.08.2020 16:45 Відповісти
Он не долетит, собьют.
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15.08.2020 16:15 Відповісти
Посланные истребители вкс рф вернулись ни с чем. Если кто-то помнит.
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15.08.2020 16:32 Відповісти
Порадували, так порадували . Якщо бог дасть гарний вітер , то і до Кубані долетить . От наші зрадіють.
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15.08.2020 17:54 Відповісти
Молодцы!
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15.08.2020 19:04 Відповісти
25-метровий прапор України запустили в окупований Крим - Цензор.НЕТ 3432
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15.08.2020 20:43 Відповісти
В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни. Об этом рассказал журналистам один из четырех пострадавших в ходе конфликта.
По его словам, конфликт произошел после того, как один из чеченцев ночью перелез забор рынка, чтобы пройти в туалет. Однако охранники стали его выгонять. Но незваный гость оказался не один.
"Он приехал с друзьями - человек 20 с арматурами, начали нападать", - приводит телеграм-канал "Подъем" слова охранника.
После этого один из работников рынка взял топор и бросился на оппонентов. Тогда гости начали убегать. Однако один из участников драки не смог удачно слезть с забора и упал в яму раскопок античного городища Керкенитиды.
По словам собеседника издания, это человек потом вылез из ямы, но полиция не смогла его догнать или побоялась.
В правоохранительных органах региона сообщили, что сейчас по данному случаю проводится проверка.
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15.08.2020 20:58 Відповісти
 
 