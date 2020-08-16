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Спасатели сняли туристку с горы в Карпатах. ФОТО

27-летняя женщина травмировала ногу и не могла самостоятельно спуститься вниз. Ей на помощь отправились спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Информация о том, что женщина не может спуститься вниз, поступила спасателям вечером 15 августа.

"В г. Сколе, спускаясь с горы Парашка, женщина 1993 года рождения, жительница г. Самбор, травмировала левую ногу и не может самостоятельно спуститься", - было сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Спасатели эвакуируют с Говерлы группу туристов с малолетними детьми, - МВД

Спасатели Славской поисково-спасательной части отряда технической службы тут же отправились на место.

Они спустили туристку с горы вниз на носилках и передали ее сотрудникам скорой помощи.

Спасатели сняли туристку с горы в Карпатах 01
Спасатели сняли туристку с горы в Карпатах 02

Автор: 

Карпаты (306) туризм (1543) ГСЧС (5052)


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Топ комментарии
+11
С такой кормой по горам лучше не лазить.
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16.08.2020 11:56 Ответить
+8
По травмпунктам таких новин тисячі за день можна назбирати, ще й не таких.
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16.08.2020 11:55 Ответить
+6
Оце так туша. Що вона забула в горах.
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16.08.2020 12:07 Ответить
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хотіла парашку побачіти от і здерлася на гору"парашку"...
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16.08.2020 11:53 Ответить
Сняли - привязали за веревку и дернули вниз
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16.08.2020 11:54 Ответить
По травмпунктам таких новин тисячі за день можна назбирати, ще й не таких.
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16.08.2020 11:55 Ответить
Ой, да, ой, не таких... было время, и я туристок снимал... с годами гаснет жар в крови...
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16.08.2020 13:15 Ответить
а я студенток
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16.08.2020 16:46 Ответить
С такой кормой по горам лучше не лазить.
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16.08.2020 11:56 Ответить
В горы не лазят,в горы ходят.
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16.08.2020 11:59 Ответить
это скалолазка )
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16.08.2020 12:00 Ответить
Воблин утверждает, шо скалоходка
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16.08.2020 13:16 Ответить
да спор ниачом. просто шютка. оба вобщем правы. в любые походы ходят. в горы ходять, но есть и скалолазы. водники тоже и ходят, и сплавляются, .... скорее всего одни пешеходники однозначно только ходят ))
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16.08.2020 13:22 Ответить
Моряки теж кажуть, що вони в море "ходять", але чомусь "далекого плавання", а не "далекого ходіння".
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16.08.2020 12:08 Ответить
Кто как. Если потом несут оттуда на носилках - то лазят
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16.08.2020 12:13 Ответить
Спочатку подумав, що у слові "кАрмой" була помилка, але подивився фото уважніше. Точно - "кормой".
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16.08.2020 12:05 Ответить
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17.08.2020 00:40 Ответить
Отдай колбасу, придурок!
Все прощу!
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16.08.2020 12:01 Ответить
Да!!! Она 12 стульев начиталась)))
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16.08.2020 12:25 Ответить
Покорила Парашку)) боевое ранение
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16.08.2020 12:05 Ответить
И теперь несут - вперед ногами... Плохая примета.
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16.08.2020 12:19 Ответить
В горах иначе нельзя. .подъем головой вперед, спуск ногами вперед..
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16.08.2020 13:39 Ответить
Оце так туша. Що вона забула в горах.
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16.08.2020 12:07 Ответить
стопудов народные целители и экстрасенсы порекомендовали. для похудания.
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16.08.2020 12:12 Ответить
Може бути може бути. Недавно був в гостях, там по телевізору розповідали що масони це інопланетяни які придумали криптовалюту. В мене мозок почав плавитись.
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16.08.2020 12:23 Ответить
Судя по всему, она сопротивлялась, но победила молодость.
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16.08.2020 12:11 Ответить
нет мужика и детей заведи себе котика ,безопасней чем лазить за адреналином по горам
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16.08.2020 12:19 Ответить
с котиком и сидячим образом жизни она с такой кормой через год в дверь перестанет пролазить. Пусть лучше по горам ходит.
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16.08.2020 16:48 Ответить
в зубах небось была ковбаса
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16.08.2020 18:18 Ответить
 
 