Спасатели сняли туристку с горы в Карпатах. ФОТО

27-летняя женщина травмировала ногу и не могла самостоятельно спуститься вниз. Ей на помощь отправились спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Информация о том, что женщина не может спуститься вниз, поступила спасателям вечером 15 августа.

"В г. Сколе, спускаясь с горы Парашка, женщина 1993 года рождения, жительница г. Самбор, травмировала левую ногу и не может самостоятельно спуститься", - было сказано в сообщении.

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Спасатели Славской поисково-спасательной части отряда технической службы тут же отправились на место.

Они спустили туристку с горы вниз на носилках и передали ее сотрудникам скорой помощи.



