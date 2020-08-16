Рятувальники спустили туристку з гори в Карпатах. ФОТО
27-річна жінка зазнала травми ноги і не могла самостійно спуститися вниз. Їй на допомогу вирушили рятувальники.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Інформація про те, що жінка не може спуститися вниз, надійшла рятувальникам ввечері 15 серпня.
"У м. Сколе, спускаючись із гори Парашка, жителька м. Самбір (1993 року народження) травмувала ліву ногу і не може самостійно спуститися", - йшлося в повідомленні.
Рятувальники Славської пошуково-рятувальної частини загону технічної служби відразу відправилися на місце.
Вони спустили туристку з гори вниз на носилках і передали її працівникам швидкої допомоги.
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