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Рятувальники спустили туристку з гори в Карпатах. ФОТО

27-річна жінка зазнала травми ноги і не могла самостійно спуститися вниз. Їй на допомогу вирушили рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Інформація про те, що жінка не може спуститися вниз, надійшла рятувальникам ввечері 15 серпня.

"У м. Сколе, спускаючись із гори Парашка,  жителька м. Самбір (1993 року народження) травмувала ліву ногу і не може самостійно спуститися", - йшлося в повідомленні.

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Рятувальники Славської пошуково-рятувальної частини загону технічної служби відразу відправилися на місце.

Вони спустили туристку з гори вниз на носилках і передали її працівникам швидкої допомоги.

Рятувальники спустили туристку з гори в Карпатах 01
Рятувальники спустили туристку з гори в Карпатах 02

Автор: 

Карпати (261) туризм (1563) ДСНС (5110)


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Топ коментарі
+11
С такой кормой по горам лучше не лазить.
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16.08.2020 11:56
+8
По травмпунктам таких новин тисячі за день можна назбирати, ще й не таких.
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16.08.2020 11:55
+6
Оце так туша. Що вона забула в горах.
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16.08.2020 12:07
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хотіла парашку побачіти от і здерлася на гору"парашку"...
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16.08.2020 11:53 Відповісти
Сняли - привязали за веревку и дернули вниз
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16.08.2020 11:54 Відповісти
По травмпунктам таких новин тисячі за день можна назбирати, ще й не таких.
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16.08.2020 11:55 Відповісти
Ой, да, ой, не таких... было время, и я туристок снимал... с годами гаснет жар в крови...
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16.08.2020 13:15 Відповісти
а я студенток
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16.08.2020 16:46 Відповісти
С такой кормой по горам лучше не лазить.
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16.08.2020 11:56 Відповісти
В горы не лазят,в горы ходят.
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16.08.2020 11:59 Відповісти
это скалолазка )
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16.08.2020 12:00 Відповісти
Воблин утверждает, шо скалоходка
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16.08.2020 13:16 Відповісти
да спор ниачом. просто шютка. оба вобщем правы. в любые походы ходят. в горы ходять, но есть и скалолазы. водники тоже и ходят, и сплавляются, .... скорее всего одни пешеходники однозначно только ходят ))
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16.08.2020 13:22 Відповісти
Моряки теж кажуть, що вони в море "ходять", але чомусь "далекого плавання", а не "далекого ходіння".
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16.08.2020 12:08 Відповісти
Кто как. Если потом несут оттуда на носилках - то лазят
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16.08.2020 12:13 Відповісти
Спочатку подумав, що у слові "кАрмой" була помилка, але подивився фото уважніше. Точно - "кормой".
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16.08.2020 12:05 Відповісти
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17.08.2020 00:40 Відповісти
Отдай колбасу, придурок!
Все прощу!
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16.08.2020 12:01 Відповісти
Да!!! Она 12 стульев начиталась)))
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16.08.2020 12:25 Відповісти
Покорила Парашку)) боевое ранение
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16.08.2020 12:05 Відповісти
И теперь несут - вперед ногами... Плохая примета.
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16.08.2020 12:19 Відповісти
В горах иначе нельзя. .подъем головой вперед, спуск ногами вперед..
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16.08.2020 13:39 Відповісти
Оце так туша. Що вона забула в горах.
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16.08.2020 12:07 Відповісти
стопудов народные целители и экстрасенсы порекомендовали. для похудания.
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16.08.2020 12:12 Відповісти
Може бути може бути. Недавно був в гостях, там по телевізору розповідали що масони це інопланетяни які придумали криптовалюту. В мене мозок почав плавитись.
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16.08.2020 12:23 Відповісти
Судя по всему, она сопротивлялась, но победила молодость.
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16.08.2020 12:11 Відповісти
нет мужика и детей заведи себе котика ,безопасней чем лазить за адреналином по горам
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16.08.2020 12:19 Відповісти
с котиком и сидячим образом жизни она с такой кормой через год в дверь перестанет пролазить. Пусть лучше по горам ходит.
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16.08.2020 16:48 Відповісти
в зубах небось была ковбаса
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16.08.2020 18:18 Відповісти
 
 