Посольство Беларуси в Швеции подняло бело-красно-белый флаг. ФОТО
Рядом с посольством Беларуси в Стокгольме теперь развиваются оба белорусских флага - официальный красно-зеленый и неофициальный бело-красно-белый.
Фотографию флагов у посольства опубликовал в Твиттере бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, информирует Цензор.НЕТ.
"Интересно, станет ли это началом тренда", - написал он.
На снимке видно, что национальный флаг Беларуси развевается рядом с официальным, красно-зеленым с орнаментом флагом.
Бело-красно-белый флаг в Беларуси был государственным до 1995 года, но потерял этот статус после прихода к власти Александра Лукашенко. Официальным сделали флаг Белорусской ССР - красно-зеленый с орнаментом в левой части.
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Посольство США в РФ недавно вывесило флаг ЛГБТ, означает ли это, что радужный флаг стал официальным флагом США?
Все решают только две вещи: армия и деньги
Без этих двух составляющих не удавалось удержаться еще ни одному диктатору.
И, между прочим, без денег удержать валсть можно, хоть заморив голодом все население.
Вот без армии пусть попробует удержаться.
Вещай флажки БЕЗ армии и БЕЗ денег - это поможет власть удержать.
А как поможет власть взять.
С огромным интересом наблюдаю я, как наш коммуняка, премьер штата Виктория, Эндрюс, устанавливает диктатуру БЕЗ армии и БЕЗ наличных средств.
За него даже пожарные (они бюджетники) митинговать не особо хотят, так что я Эндрюсу Ваш совет передам: нехай увешается флажками, как новогодняя елка, это должно сработать.
Назови хоть один диктаторский режим без армии, с удовольствием тебя послушаю.
Начинай.
КНДР, Венесуэлу, Кубу, бывшую Ливию не предлагать, Иран не предлгать, Сирию не предлагать - там правят военные.
Зимбабве и Туркменистан тоже не предлагать - это к Беларуси не относятся, это НЕ государства, это шахты с платиной и газовые скважины, вокруг которых едва-едва существуют местные "папуасы".
Начинай, называй.
Флажки вешай - этого достаточно, чтобы РФ отказалсь от самой важной радиолокационной станции в Беларуси.
Напомни мне, где та станция расположена, не в Барановичах, нет?
щось я не бачу у Білорусі інших сценаріїв, окрім гебешних
Дипломаты в нерешительности.
Оне не знают, как дело повернется.
Им надо сохранитьпри любой власти сохранить свои рабочие места и бизнески по торговле спиртным и проститутками (которых дипломаты завозят под видом домашних работниц/студенток курсов ин. языков).
А если власть удержится и, более того, Беларусь войдет в состав РФ?
Что же тогда, дипломатам места свои терять в Швеции или ехать работать в Африку, в ЦАР?
Помилуйте, но там же дизентерия, да и вообще, каннибалы съедят.
Сейчас люди по привычке говорят «что делает власть», даже про какие-то переговоры с властью. Все. Не власть. ОПГ, бандформирование, террористы. Но не власть.
"Важные слова сказаны. Те, слова, которые лично я давно жду.
Я давно жду, когда люди начнут это формулировать в словах. Это будет означать, что они чётко осознали, что реальность не соответствует норме.
Эти слова - первый шаг, без которого невозможно двинуться дальше в размышлениях и оценках ситуации.
Лишнее только слово "Всё". То есть вроде бы были властью, но перестали ей быть.
Это уж хорошо, но необходимо всё же двигаться дальше.
Они никогда и не были властью. Власть принадлежит только народу.
Человек, которого народ нанимает на работу, чтобы тот занимался общими делами - подчинённый народа.
Народ не выбирает себе руководителя, не выбирает того, кому согласен подчиняться. Не народ частично поражается в правах, отдаваясь кому-то высшему, а принятый на работу добровольно соглашается ущемить себя, исполнять то, что ему скажут, давать работодателю отчет в своих действиях и результатах своей работы.
Народ принимает на работу главу государства - то есть того, кто будет управлять организацией, называющейся государством.
То есть президент - он ниже народа по иерархической лестнице. Он может отдавать приказы только тем, кто добровольно заключил с ним контракт на исполнение его приказов.
Своим работодателям он отдавать приказы не может.
Когда люди перестанут распространять дезинформацию, называя властью тех, кто ей не является, мы поймём, что люди в своём сознании сформулировали норму. Иначе народ вновь поставит над собой начальника, а не наймёт, будучи акционерами, простого директора."