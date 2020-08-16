Посольство Беларуси в Швеции подняло бело-красно-белый флаг. ФОТО

Рядом с посольством Беларуси в Стокгольме теперь развиваются оба белорусских флага - официальный красно-зеленый и неофициальный бело-красно-белый.

Фотографию флагов у посольства опубликовал в Твиттере бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, информирует Цензор.НЕТ.

"Интересно, станет ли это началом тренда", - написал он.

На снимке видно, что национальный флаг Беларуси развевается рядом с официальным, красно-зеленым с орнаментом флагом.

Бело-красно-белый флаг в Беларуси был государственным до 1995 года, но потерял этот статус после прихода к власти Александра Лукашенко. Официальным сделали флаг Белорусской ССР - красно-зеленый с орнаментом в левой части.

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