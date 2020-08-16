Посольство Білорусі у Швеції підняло біло-червоно-білий прапор. ФОТО

Поруч із посольством Білорусі у Стокгольмі тепер майорять обидва білоруські прапори - офіційний червоно-зелений і неофіційний біло-червоно-білий.

Фотографію прапорів біля посольства опублікував у твіттері колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, інформує Цензор.НЕТ.

"Цікаво, чи стане це початком тренду", - написав він.

На знімку видно, що національний прапор Білорусі майорить поряд із офіційним, червоно-зеленим з орнаментом прапором.

Біло-червоно-білий прапор у Білорусі був державним до 1995 року, але втратив цей статус після приходу до влади Олександра Лукашенка. Офіційним зробили прапор Білоруської РСР - червоно-зелений з орнаментом у лівій частині.

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