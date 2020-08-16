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Новини Фото Революція в Білорусі
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Посольство Білорусі у Швеції підняло біло-червоно-білий прапор. ФОТО

Поруч із посольством Білорусі у Стокгольмі тепер майорять обидва білоруські прапори - офіційний червоно-зелений і неофіційний біло-червоно-білий.

Фотографію прапорів біля посольства опублікував у твіттері колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, інформує Цензор.НЕТ.

"Цікаво, чи стане це початком тренду", - написав він.

На знімку видно, що національний прапор Білорусі майорить поряд із офіційним, червоно-зеленим з орнаментом прапором.

Посольство Білорусі у Швеції підняло біло-червоно-білий прапор 01

Біло-червоно-білий прапор у Білорусі був державним до 1995 року, але втратив цей статус після приходу до влади Олександра Лукашенка. Офіційним зробили прапор Білоруської РСР - червоно-зелений з орнаментом у лівій частині.

Дивіться також: Посол Білорусі в Словаччині Лещеня, який працював ще за часів СРСР, виступив на підтримку протестувальників. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7931) прапор (482) Швеція (955)


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Топ коментарі
+25
Думаю, что дипломаты знают реальное положение дел, чем мы. Самое меньшее, что грозит сотрудникам дипмиссии это остаться без работы. Возвращение в Минск 100% тюрьма. А танки тут не причем.
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16.08.2020 15:22
+22
А вот это уже серьезно.
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16.08.2020 15:09
+11
Флаг над посольством это такой же символ, как флаг над боевым кораблем или знамя воинской части. Думаешь отзывом посла в Минск дело закончится? Для него это смертельный риск.
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16.08.2020 15:26
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А вот это уже серьезно.
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16.08.2020 15:09 Відповісти
Думаешь, НАТОвско-украинские танки поведутся на развод? *)
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16.08.2020 15:13 Відповісти
Думаю, что дипломаты знают реальное положение дел, чем мы. Самое меньшее, что грозит сотрудникам дипмиссии это остаться без работы. Возвращение в Минск 100% тюрьма. А танки тут не причем.
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16.08.2020 15:22 Відповісти
А они шо, дурные, возвращаться? -- попросят политического убежища и получат -- как 600 турецких дипслужащих не так давно...
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16.08.2020 15:54 Відповісти
"лукашенковский режим можно добить" - Игорь Яковенко
https://www.youtube.com/watch?v=yOxhsNeo7Tw
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16.08.2020 15:13 Відповісти
Ну відкличе тарган посла і все. У більше я не вірю.
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16.08.2020 15:22 Відповісти
Флаг над посольством это такой же символ, как флаг над боевым кораблем или знамя воинской части. Думаешь отзывом посла в Минск дело закончится? Для него это смертельный риск.
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16.08.2020 15:26 Відповісти
Думаю, що так. І прапор знімуть. От і все.
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16.08.2020 15:45 Відповісти
Что - серьезно?
Посольство США в РФ недавно вывесило флаг ЛГБТ, означает ли это, что радужный флаг стал официальным флагом США?

Все решают только две вещи: армия и деньги

Без этих двух составляющих не удавалось удержаться еще ни одному диктатору.
И, между прочим, без денег удержать валсть можно, хоть заморив голодом все население.
Вот без армии пусть попробует удержаться.
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16.08.2020 16:10 Відповісти
Признавайся, ты дегенерат?Такое сравнение равносильно пердежу в лужу...
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16.08.2020 17:05 Відповісти
Ну, давай.
Вещай флажки БЕЗ армии и БЕЗ денег - это поможет власть удержать.
А как поможет власть взять.
С огромным интересом наблюдаю я, как наш коммуняка, премьер штата Виктория, Эндрюс, устанавливает диктатуру БЕЗ армии и БЕЗ наличных средств.
За него даже пожарные (они бюджетники) митинговать не особо хотят, так что я Эндрюсу Ваш совет передам: нехай увешается флажками, как новогодняя елка, это должно сработать.

Назови хоть один диктаторский режим без армии, с удовольствием тебя послушаю.
Начинай.
КНДР, Венесуэлу, Кубу, бывшую Ливию не предлагать, Иран не предлгать, Сирию не предлагать - там правят военные.
Зимбабве и Туркменистан тоже не предлагать - это к Беларуси не относятся, это НЕ государства, это шахты с платиной и газовые скважины, вокруг которых едва-едва существуют местные "папуасы".
Начинай, называй.
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17.08.2020 09:22 Відповісти
Полная каша у тебя в голове, ватан. Поступок посольства Беларуси в Швеции, сравни с подъемом флага Конфедерации посольством США где-то в Испании лили Дании. И больше не пиши, мне твой бред не интересен
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17.08.2020 11:36 Відповісти
Да-да, я все про тебя поняла.
Флажки вешай - этого достаточно, чтобы РФ отказалсь от самой важной радиолокационной станции в Беларуси.
Напомни мне, где та станция расположена, не в Барановичах, нет?
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17.08.2020 15:04 Відповісти
Простите, мадам. С ж.п. не спорю. Тема закрыта
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17.08.2020 15:49 Відповісти
інтрига лише у тому - одразу ***** забере Білорусь в імперію, чи спочатку замінить, а потім вже забере?
щось я не бачу у Білорусі інших сценаріїв, окрім гебешних
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16.08.2020 15:11 Відповісти
А куском Беларуси не обойдется? Какой не будь "Витебской республикой"? Наподобие Лугандона. Безлапая курица-мутант с триколором уже готова
Посольство Беларуси в Швеции подняло бело-красно-белый флаг - Цензор.НЕТ 2119
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16.08.2020 15:20 Відповісти
А слева флаг Беларусской ССР
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16.08.2020 15:12 Відповісти
То приманка для отлова левых уклонистов.
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16.08.2020 15:15 Відповісти
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16.08.2020 16:08 Відповісти
Зоркий Вы.
Дипломаты в нерешительности.
Оне не знают, как дело повернется.
Им надо сохранитьпри любой власти сохранить свои рабочие места и бизнески по торговле спиртным и проститутками (которых дипломаты завозят под видом домашних работниц/студенток курсов ин. языков).
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16.08.2020 16:13 Відповісти
Щаз.
А если власть удержится и, более того, Беларусь войдет в состав РФ?
Что же тогда, дипломатам места свои терять в Швеции или ехать работать в Африку, в ЦАР?
Помилуйте, но там же дизентерия, да и вообще, каннибалы съедят.
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16.08.2020 16:15 Відповісти
РФ это что? Резервация фашистов или руцькая федераста?
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16.08.2020 17:09 Відповісти
так то не жесть...фанам мацковского спартака предлагают сменить цвета...видимо на цвета радуги. https://www.championat.com/football/article-4108323-v-moskve-na-stadionah-policija-zaderzhivaet-fanatov-s-krasno-belym-flagom-belarusi.html На стадионах Москвы запретили красно-белый флаг. Всё из-за протестов в Беларуси
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16.08.2020 15:19 Відповісти
Трещит колхозная диктатура
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16.08.2020 15:20 Відповісти
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16.08.2020 15:20 Відповісти
Касается и нас, украинцев. КАЖДОГО:

Сейчас люди по привычке говорят «что делает власть», даже про какие-то переговоры с властью. Все. Не власть. ОПГ, бандформирование, террористы. Но не власть.

"Важные слова сказаны. Те, слова, которые лично я давно жду.
Я давно жду, когда люди начнут это формулировать в словах. Это будет означать, что они чётко осознали, что реальность не соответствует норме.
Эти слова - первый шаг, без которого невозможно двинуться дальше в размышлениях и оценках ситуации.
Лишнее только слово "Всё". То есть вроде бы были властью, но перестали ей быть.
Это уж хорошо, но необходимо всё же двигаться дальше.
Они никогда и не были властью. Власть принадлежит только народу.
Человек, которого народ нанимает на работу, чтобы тот занимался общими делами - подчинённый народа.
Народ не выбирает себе руководителя, не выбирает того, кому согласен подчиняться. Не народ частично поражается в правах, отдаваясь кому-то высшему, а принятый на работу добровольно соглашается ущемить себя, исполнять то, что ему скажут, давать работодателю отчет в своих действиях и результатах своей работы.
Народ принимает на работу главу государства - то есть того, кто будет управлять организацией, называющейся государством.
То есть президент - он ниже народа по иерархической лестнице. Он может отдавать приказы только тем, кто добровольно заключил с ним контракт на исполнение его приказов.
Своим работодателям он отдавать приказы не может.
Когда люди перестанут распространять дезинформацию, называя властью тех, кто ей не является, мы поймём, что люди в своём сознании сформулировали норму. Иначе народ вновь поставит над собой начальника, а не наймёт, будучи акционерами, простого директора."
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16.08.2020 15:20 Відповісти
Красавцы !!!
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16.08.2020 15:58 Відповісти
В Білорусі діє спецназ РФ під видом ОМОН. Це це вони б'ють і знущаються над мітінгувальниками. Кремлівський тхір зразу відправив їх, не питаючись у Сашка агронома.
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16.08.2020 16:49 Відповісти
Какого агронома!? В лучшем случае - зав. складом, в худшем - конь колхозный!
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16.08.2020 17:13 Відповісти
у нас в Украине на Крещатике перед мэрией примерно в 1989м году тоже было два прапора одновременно..
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16.08.2020 17:26 Відповісти
 
 