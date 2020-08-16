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Бело-красно-белый флаг вывесили на здании КГГА. ФОТО

Вечером 16 августа на здании Киевской городской государственной администрации подняли бело-красн-белый флаг, который сейчас используют участники протестов в Беларуси.

Фото опубликовал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Жыве Беларусь!" - говорится в подписи.

Бело-красно-белый флаг вывесили на здании КГГА 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Испанский архитектор Мансо подсчитал количество участников сегодняшних акций в Минске: 12 тыс. - за Лукашенко, 127 тыс. - против. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) КГГА (2991) Киев (25796) Кличко Виталий (4661)


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Топ комментарии
+36
Вялiкi Дзякуй сябры,ваша падтрымка сёння патрэбна як нiколi.Жыве Беларусь.
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16.08.2020 23:48 Ответить
+15
Живє вєчна.Тільки ми з обранням на вільних виборах клоунів не можем давать поради будь кому.
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16.08.2020 23:44 Ответить
+13
Біло-червоний прапор вивісили на будівлі КМДА - Цензор.НЕТ 7198
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16.08.2020 23:51 Ответить
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Нам за Київ думати треба, кримінал вже 20 років при владі. Кияни мають менше прав як за комуністичного режиму. ДЕ МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО? Чому кияни поза економікою Києва? Чому не збудований жоден паркінг аби автівки не стояли в дворах будинків? Чому Київ з статусу "місто Київ" перетворений в статус "концтабір Київ"?? За останні 19 років незаконно збудували ще один Київ в середині Києва - жодних громадських слухань по жодній будівлі!!! Населення зросло на 220-240%; для порівняння: за 30 останніх років населення Варшави та Праги поповнилося лише на 1%. Київ абсолютно не схожий на європейське місто, це якийсь Каїр чи занедбано-зачухане поселення азійської чи африканської глибинки.
ВИСНОВОК: одночасно з повішанням Бацьки в Мінську на площі Леніна, в Києві на Хрещатику повісити Омельченку, Черновецького, Попова, Кличка (на разом з усіма їхніми підручними бандюками, звісно).
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17.08.2020 02:06 Ответить
Біло-червоний прапор вивісили на будівлі КМДА - Цензор.НЕТ 4610
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17.08.2020 07:09 Ответить
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