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Бело-красно-белый флаг вывесили на здании КГГА. ФОТО
Вечером 16 августа на здании Киевской городской государственной администрации подняли бело-красн-белый флаг, который сейчас используют участники протестов в Беларуси.
Фото опубликовал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Жыве Беларусь!" - говорится в подписи.
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ВИСНОВОК: одночасно з повішанням Бацьки в Мінську на площі Леніна, в Києві на Хрещатику повісити Омельченку, Черновецького, Попова, Кличка (на разом з усіма їхніми підручними бандюками, звісно).