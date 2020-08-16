Біло-червоний прапор вивісили на будівлі КМДА. ФОТО

Увечері 16 серпня на будівлі Київської міської державної адміністрації підняли біло-червоний прапор, який зараз використовують учасники протестів у Білорусі.

Фото опублікував у телеграм мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Жыве Беларусь!" - йдеться у підписі.

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