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Біло-червоний прапор вивісили на будівлі КМДА. ФОТО
Увечері 16 серпня на будівлі Київської міської державної адміністрації підняли біло-червоний прапор, який зараз використовують учасники протестів у Білорусі.
Фото опублікував у телеграм мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Жыве Беларусь!" - йдеться у підписі.
Топ коментарі
+36 Андрей Пороль
показати весь коментар16.08.2020 23:48
+15 Georg Lindemann
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+13 ahuhu
показати весь коментар16.08.2020 23:51
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ВИСНОВОК: одночасно з повішанням Бацьки в Мінську на площі Леніна, в Києві на Хрещатику повісити Омельченку, Черновецького, Попова, Кличка (на разом з усіма їхніми підручними бандюками, звісно).