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Новини Фото Революція в Білорусі
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Біло-червоний прапор вивісили на будівлі КМДА. ФОТО

Увечері 16 серпня на будівлі Київської міської державної адміністрації підняли біло-червоний прапор, який зараз використовують учасники протестів у Білорусі.

Фото опублікував у телеграм мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Жыве Беларусь!" - йдеться у підписі.

Біло-червоний прапор вивісили на будівлі КМДА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду. ФОТОрепортаж

Білорусь (7931) КМДА (2371) Київ (19490) Кличко Віталій (3512)


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Топ коментарі
+36
Вялiкi Дзякуй сябры,ваша падтрымка сёння патрэбна як нiколi.Жыве Беларусь.
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16.08.2020 23:48
+15
Живє вєчна.Тільки ми з обранням на вільних виборах клоунів не можем давать поради будь кому.
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16.08.2020 23:44
+13
Біло-червоний прапор вивісили на будівлі КМДА - Цензор.НЕТ 7198
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16.08.2020 23:51
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Нам за Київ думати треба, кримінал вже 20 років при владі. Кияни мають менше прав як за комуністичного режиму. ДЕ МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО? Чому кияни поза економікою Києва? Чому не збудований жоден паркінг аби автівки не стояли в дворах будинків? Чому Київ з статусу "місто Київ" перетворений в статус "концтабір Київ"?? За останні 19 років незаконно збудували ще один Київ в середині Києва - жодних громадських слухань по жодній будівлі!!! Населення зросло на 220-240%; для порівняння: за 30 останніх років населення Варшави та Праги поповнилося лише на 1%. Київ абсолютно не схожий на європейське місто, це якийсь Каїр чи занедбано-зачухане поселення азійської чи африканської глибинки.
ВИСНОВОК: одночасно з повішанням Бацьки в Мінську на площі Леніна, в Києві на Хрещатику повісити Омельченку, Черновецького, Попова, Кличка (на разом з усіма їхніми підручними бандюками, звісно).
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17.08.2020 02:06 Відповісти
Біло-червоний прапор вивісили на будівлі КМДА - Цензор.НЕТ 4610
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17.08.2020 07:09 Відповісти
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