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Два сотрудника МИД Беларуси вышли на пикет. ВИДЕО+ФОТО

17 августа одиночный пикет устроил начальник историко-архивного отделения МИД Беларуси Вячеслав Казаченок. К нему присоединилась замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

Вячеслав Казаченок говорит, что решил таким образом "высказать свою принципиальную позицию". Он отмечает, что ему никто не платил, не угрожал, не принуждал.

"Скажу сразу - мне страшно. За наше будущее, жизнь людей, свою жизнь… Беларусь 21 века. Страшный сон, от которого хочется проснуться… Возле стелы Минск - город-герой и музея Великой Отечественной войны свои братки-белорусы стражи порядка и законности варварски бьют и расстреливают людей, а в застенках на улице, носящей имя фронтовика, отдавшего жизнь за нашу свободу и лучшее будущее, Героя Советского Союза Бориса Окрестина, пытают и истязают. И это не гестапо и СД времен войны, не полицаи… Я - взрослый здоровый мужик рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей, - говорит он.

Два сотрудника МИД Беларуси вышли на пикет 01

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Он обратился к Лукашенко: "Ну почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой? Давно и безнадежно оторвались от народа".

Также отмечается, что сегодня перед пикетом Казаченка, о котором он предупредил своих коллег, глава МИД Владимир Макей собрал всех сотрудников на беседу. Макей напомнил, что сотрудники МИД давали присягу государству и, по словам сотрудников, намекнул на то, что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление.

Беларусь (7937) МИД (7035) Минск (1562)


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Топ комментарии
+12
Да что у них у всех за пунктик такой насчет фошиздов?
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17.08.2020 13:41 Ответить
+12
а в это время их собратья- совки в Хабаровске выходят на мирные митинги и пикеты уже 38-ой день..
так и белорусы будут, пока не надоест их смотреть..

Два сотрудника МИД Беларуси вышли на пикет - Цензор.НЕТ 9361
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17.08.2020 13:51 Ответить
+8
Пока у беларусов иконы в виде "героев савецкого саюза" - ни о какой "свободе" речь не идет.
Мне их не жалко. Пусть вата и совки мутузят друг друга.
Я с попкорном наблюдаю.
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17.08.2020 13:55 Ответить
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Беги, Саша, беги...
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17.08.2020 13:39 Ответить
Два співробітники МЗС Білорусі вийшли на пікет - Цензор.НЕТ 5130
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17.08.2020 14:07 Ответить
А вот и "последний звоночек". Госслужащие публично переходят на сторону протестующих!!!
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17.08.2020 13:40 Ответить
Да что у них у всех за пунктик такой насчет фошиздов?
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17.08.2020 13:41 Ответить
Та да,все друг друга фашистами обзывают.А думают,шо они марксисты.
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17.08.2020 13:45 Ответить
Патамуша, шо ссСрака была социалистическим государством..
А Германия "национал-социалистическим"...
Вот пропагандоны ссСраки и принтянули за фаберже итальянский фашизм...))
Какато невдобно паалучилось-социалисты воюют против самых себя..)
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17.08.2020 13:52 Ответить
У Віктора Суворова є оригінальна назва німецько-совєцької війни: "Перша соціалістична".
З одного боку націонал-соціалісти, з іншого - інтернаціонал-соціалісти.
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17.08.2020 15:18 Ответить
Приємно зустріти тут освідчену, начитану Людину!!
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17.08.2020 15:31 Ответить
"Мєрсі за компліман".
("За двома зайцями").
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18.08.2020 13:07 Ответить
то вбитий в підкорку пропагандою совка замісник (субститут по-науковому) травми ГУЛагу і Голодоморів...
совкове "кіно і німці" недарма 80 років крутило цю тему на всі заставки
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17.08.2020 14:13 Ответить
...к вечеру в МИД Беларуси уже не будет таких сотрудников...
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17.08.2020 13:44 Ответить
Кто исчо так быстро шкуру поменяет??
Прррально, те, кто ближе к информации!!
🤗
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17.08.2020 13:46 Ответить
Не надо по себе судить
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17.08.2020 13:50 Ответить
Я і бачу хто поміняв..
Не світися- НІХТО!!))
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17.08.2020 13:57 Ответить
Стати на бік народу, проти Лукашенка, у час коли ще зовсім не зрозуміло чим все закінчиться ?!
***** сциклива, тобі цього ніколи не зрозуміти.
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17.08.2020 14:16 Ответить
Вам, нульовочко, цього ніколи не зрозуміти!!
В школу готуйтеся!!
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17.08.2020 15:03 Ответить
Це не зміна шкури.
Це моральна порядність.
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17.08.2020 15:19 Ответить
Таки так!!
За станком чи двірником карьєру не зробиш!!
))
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17.08.2020 16:35 Ответить
а в это время их собратья- совки в Хабаровске выходят на мирные митинги и пикеты уже 38-ой день..
так и белорусы будут, пока не надоест их смотреть..

Два сотрудника МИД Беларуси вышли на пикет - Цензор.НЕТ 9361
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17.08.2020 13:51 Ответить
Пока у беларусов иконы в виде "героев савецкого саюза" - ни о какой "свободе" речь не идет.
Мне их не жалко. Пусть вата и совки мутузят друг друга.
Я с попкорном наблюдаю.
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17.08.2020 13:55 Ответить
Интересно шо такое "Евразийская интеграция".
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17.08.2020 14:02 Ответить
Интеграция Беларусии и кацапстана
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17.08.2020 14:08 Ответить
И нашо ото ныкаться, выдумывать шо-то, назвали бы "Управление кацапской интеграции"
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17.08.2020 14:40 Ответить
 
 