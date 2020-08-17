Два сотрудника МИД Беларуси вышли на пикет. ВИДЕО+ФОТО

17 августа одиночный пикет устроил начальник историко-архивного отделения МИД Беларуси Вячеслав Казаченок. К нему присоединилась замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

Вячеслав Казаченок говорит, что решил таким образом "высказать свою принципиальную позицию". Он отмечает, что ему никто не платил, не угрожал, не принуждал.

"Скажу сразу - мне страшно. За наше будущее, жизнь людей, свою жизнь… Беларусь 21 века. Страшный сон, от которого хочется проснуться… Возле стелы Минск - город-герой и музея Великой Отечественной войны свои братки-белорусы стражи порядка и законности варварски бьют и расстреливают людей, а в застенках на улице, носящей имя фронтовика, отдавшего жизнь за нашу свободу и лучшее будущее, Героя Советского Союза Бориса Окрестина, пытают и истязают. И это не гестапо и СД времен войны, не полицаи… Я - взрослый здоровый мужик рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей, - говорит он.

Смотрите также: Врач Минской БСМП Маркевич о травмах протестующих: Переломанные пальцы, гематомы от пуль и повреждения прямой кишки. ФОТОрепортаж

Он обратился к Лукашенко: "Ну почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой? Давно и безнадежно оторвались от народа".

Также отмечается, что сегодня перед пикетом Казаченка, о котором он предупредил своих коллег, глава МИД Владимир Макей собрал всех сотрудников на беседу. Макей напомнил, что сотрудники МИД давали присягу государству и, по словам сотрудников, намекнул на то, что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление.