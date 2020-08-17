Два сотрудника МИД Беларуси вышли на пикет. ВИДЕО+ФОТО
17 августа одиночный пикет устроил начальник историко-архивного отделения МИД Беларуси Вячеслав Казаченок. К нему присоединилась замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.
Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
Вячеслав Казаченок говорит, что решил таким образом "высказать свою принципиальную позицию". Он отмечает, что ему никто не платил, не угрожал, не принуждал.
"Скажу сразу - мне страшно. За наше будущее, жизнь людей, свою жизнь… Беларусь 21 века. Страшный сон, от которого хочется проснуться… Возле стелы Минск - город-герой и музея Великой Отечественной войны свои братки-белорусы стражи порядка и законности варварски бьют и расстреливают людей, а в застенках на улице, носящей имя фронтовика, отдавшего жизнь за нашу свободу и лучшее будущее, Героя Советского Союза Бориса Окрестина, пытают и истязают. И это не гестапо и СД времен войны, не полицаи… Я - взрослый здоровый мужик рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей, - говорит он.
Он обратился к Лукашенко: "Ну почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой? Давно и безнадежно оторвались от народа".
Также отмечается, что сегодня перед пикетом Казаченка, о котором он предупредил своих коллег, глава МИД Владимир Макей собрал всех сотрудников на беседу. Макей напомнил, что сотрудники МИД давали присягу государству и, по словам сотрудников, намекнул на то, что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление.
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А Германия "национал-социалистическим"...
Вот пропагандоны ссСраки и принтянули за фаберже итальянский фашизм...))
Какато невдобно паалучилось-социалисты воюют против самых себя..)
З одного боку націонал-соціалісти, з іншого - інтернаціонал-соціалісти.
("За двома зайцями").
совкове "кіно і німці" недарма 80 років крутило цю тему на всі заставки
Прррально, те, кто ближе к информации!!
🤗
Не світися- НІХТО!!))
***** сциклива, тобі цього ніколи не зрозуміти.
В школу готуйтеся!!
Це моральна порядність.
За станком чи двірником карьєру не зробиш!!
))
так и белорусы будут, пока не надоест их смотреть..
Мне их не жалко. Пусть вата и совки мутузят друг друга.
Я с попкорном наблюдаю.