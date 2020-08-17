Два співробітники МЗС Білорусі вийшли на пікет. ВІДЕО+ФОТО
17 серпня одиночний пікет влаштував начальник історико-архівного відділення МЗС Білорусі В'ячеслав Казаченок. До нього приєдналася заступниця начальника управління Євразійської інтеграції Олена Копанєва.
Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.
В'ячеслав Казаченок каже, що вирішив таким чином "висловити свою принципову позицію". Він зазначає, що йому ніхто не платив, не погрожував, не примушував.
"Скажу відразу - мені страшно. За наше майбутнє, життя людей, своє життя ... Білорусь 21 століття. Страшний сон, від якого хочеться прокинутися ... Біля стели Мінськ - місто-герой і музею Великої Вітчизняної війни свої братки-білоруси, вартові порядку і законності, варварськи б'ють і розстрілюють людей, а в катівнях на вулиці, що має ім'я фронтовика, який віддав життя за нашу свободу і краще майбутнє, Героя Радянського Союзу Бориса Окрестіна, катують і мордують. І це не гестапо і СД часів війни, не поліцаї ... Я – дорослий здоровий мужик ридав вечорами від розповідей людей, які пережили катування, - каже він.
Він звернувся до Лукашенка: "Ну чому не тримаєте свого слова і не йдете з портфелем під пахвою? Давно і безнадійно відірвалися від народу".
Також наголошується, що сьогодні перед пікетом Казаченок, про який він попередив своїх колег, глава МЗС Володимир Макей зібрав усіх співробітників на бесіду. Макей нагадав, що співробітники МЗС давали присягу державі і, за словами співробітників, натякнув на те, що якщо хтось не згоден з політикою держави, він має написати заяву.
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А Германия "национал-социалистическим"...
Вот пропагандоны ссСраки и принтянули за фаберже итальянский фашизм...))
Какато невдобно паалучилось-социалисты воюют против самых себя..)
З одного боку націонал-соціалісти, з іншого - інтернаціонал-соціалісти.
("За двома зайцями").
совкове "кіно і німці" недарма 80 років крутило цю тему на всі заставки
Прррально, те, кто ближе к информации!!
🤗
Не світися- НІХТО!!))
***** сциклива, тобі цього ніколи не зрозуміти.
В школу готуйтеся!!
Це моральна порядність.
За станком чи двірником карьєру не зробиш!!
))
так и белорусы будут, пока не надоест их смотреть..
Мне их не жалко. Пусть вата и совки мутузят друг друга.
Я с попкорном наблюдаю.