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Новини Фото Революція в Білорусі
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Два співробітники МЗС Білорусі вийшли на пікет. ВІДЕО+ФОТО

17 серпня одиночний пікет влаштував начальник історико-архівного відділення МЗС Білорусі В'ячеслав Казаченок. До нього приєдналася заступниця начальника управління Євразійської інтеграції Олена Копанєва.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

В'ячеслав Казаченок каже, що вирішив таким чином "висловити свою принципову позицію". Він зазначає, що йому ніхто не платив, не погрожував, не примушував.

"Скажу відразу - мені страшно. За наше майбутнє, життя людей, своє життя ... Білорусь 21 століття. Страшний сон, від якого хочеться прокинутися ... Біля стели Мінськ - місто-герой і музею Великої Вітчизняної війни свої братки-білоруси, вартові порядку і законності, варварськи б'ють і розстрілюють людей, а в катівнях на вулиці, що має ім'я фронтовика, який віддав життя за нашу свободу і краще майбутнє, Героя Радянського Союзу Бориса Окрестіна, катують і мордують. І це не гестапо і СД часів війни, не поліцаї ... Я – дорослий здоровий мужик ридав вечорами від розповідей людей, які пережили катування, - каже він.

Також дивіться: Лікар Мінської ЛШМД Маркевич про травми протестувальників: Переламані пальці, гематоми від куль і пошкодження прямої кишки. ФОТОрепортаж

Два співробітники МЗС Білорусі вийшли на пікет 01

Він звернувся до Лукашенка: "Ну чому не тримаєте свого слова і не йдете з портфелем під пахвою? Давно і безнадійно відірвалися від народу".

Також наголошується, що сьогодні перед пікетом Казаченок, про який він попередив своїх колег, глава МЗС Володимир Макей зібрав усіх співробітників на бесіду. Макей нагадав, що співробітники МЗС давали присягу державі і, за словами співробітників, натякнув на те, що якщо хтось не згоден з політикою держави, він має написати заяву.

Дивіться також: Білоруські ЗМІ повідомляють про затримання під час акції в Мінську, в МВС РБ це спростовують. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7931) МЗС (4123) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+12
Да что у них у всех за пунктик такой насчет фошиздов?
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17.08.2020 13:41
+12
а в это время их собратья- совки в Хабаровске выходят на мирные митинги и пикеты уже 38-ой день..
так и белорусы будут, пока не надоест их смотреть..

Два сотрудника МИД Беларуси вышли на пикет - Цензор.НЕТ 9361
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17.08.2020 13:51
+8
Пока у беларусов иконы в виде "героев савецкого саюза" - ни о какой "свободе" речь не идет.
Мне их не жалко. Пусть вата и совки мутузят друг друга.
Я с попкорном наблюдаю.
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17.08.2020 13:55
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Беги, Саша, беги...
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17.08.2020 13:39 Відповісти
Два співробітники МЗС Білорусі вийшли на пікет - Цензор.НЕТ 5130
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17.08.2020 14:07 Відповісти
А вот и "последний звоночек". Госслужащие публично переходят на сторону протестующих!!!
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17.08.2020 13:40 Відповісти
Да что у них у всех за пунктик такой насчет фошиздов?
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17.08.2020 13:41 Відповісти
Та да,все друг друга фашистами обзывают.А думают,шо они марксисты.
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17.08.2020 13:45 Відповісти
Патамуша, шо ссСрака была социалистическим государством..
А Германия "национал-социалистическим"...
Вот пропагандоны ссСраки и принтянули за фаберже итальянский фашизм...))
Какато невдобно паалучилось-социалисты воюют против самых себя..)
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17.08.2020 13:52 Відповісти
У Віктора Суворова є оригінальна назва німецько-совєцької війни: "Перша соціалістична".
З одного боку націонал-соціалісти, з іншого - інтернаціонал-соціалісти.
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17.08.2020 15:18 Відповісти
Приємно зустріти тут освідчену, начитану Людину!!
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17.08.2020 15:31 Відповісти
"Мєрсі за компліман".
("За двома зайцями").
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18.08.2020 13:07 Відповісти
то вбитий в підкорку пропагандою совка замісник (субститут по-науковому) травми ГУЛагу і Голодоморів...
совкове "кіно і німці" недарма 80 років крутило цю тему на всі заставки
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17.08.2020 14:13 Відповісти
...к вечеру в МИД Беларуси уже не будет таких сотрудников...
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17.08.2020 13:44 Відповісти
Кто исчо так быстро шкуру поменяет??
Прррально, те, кто ближе к информации!!
🤗
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17.08.2020 13:46 Відповісти
Не надо по себе судить
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17.08.2020 13:50 Відповісти
Я і бачу хто поміняв..
Не світися- НІХТО!!))
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17.08.2020 13:57 Відповісти
Стати на бік народу, проти Лукашенка, у час коли ще зовсім не зрозуміло чим все закінчиться ?!
***** сциклива, тобі цього ніколи не зрозуміти.
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17.08.2020 14:16 Відповісти
Вам, нульовочко, цього ніколи не зрозуміти!!
В школу готуйтеся!!
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17.08.2020 15:03 Відповісти
Це не зміна шкури.
Це моральна порядність.
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17.08.2020 15:19 Відповісти
Таки так!!
За станком чи двірником карьєру не зробиш!!
))
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17.08.2020 16:35 Відповісти
а в это время их собратья- совки в Хабаровске выходят на мирные митинги и пикеты уже 38-ой день..
так и белорусы будут, пока не надоест их смотреть..

Два сотрудника МИД Беларуси вышли на пикет - Цензор.НЕТ 9361
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17.08.2020 13:51 Відповісти
Пока у беларусов иконы в виде "героев савецкого саюза" - ни о какой "свободе" речь не идет.
Мне их не жалко. Пусть вата и совки мутузят друг друга.
Я с попкорном наблюдаю.
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17.08.2020 13:55 Відповісти
Интересно шо такое "Евразийская интеграция".
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17.08.2020 14:02 Відповісти
Интеграция Беларусии и кацапстана
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17.08.2020 14:08 Відповісти
И нашо ото ныкаться, выдумывать шо-то, назвали бы "Управление кацапской интеграции"
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17.08.2020 14:40 Відповісти
 
 