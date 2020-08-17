Украинские пограничники задержали подозреваемого в убийстве на территории Румынии, - Госпогранслужба. ФОТО
Подозреваемого в убийстве мужчину задержали сегодня пограничники Мукачевского отряда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Получив от жителя села Ботар информацию о появлении в пограничной зоне неизвестного, группа реагирования от отдела "Дьяково" немедленно выдвинулась на участок для проверки. В 700 метрах к границе военнослужащие задержали мужчину, который имел при себе просроченную ID карточку гражданина Румынии.
При обмене информацией с румынскими коллегами пограничникам стало известно, что 19-летний иностранец подозревается в совершении убийства на территории Румынии.
В настоящее время решается вопрос о передаче задержанного правоохранительным органам Румынии.
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Неужели украинские пограничники уже могут задерживать и на территории Румынии?
Та ще примудряєтеся давати вказівки-"поработайте над заголовками".
Нафантазуй ще чогось бараню!
З яких то пір наши погранці заходять на територію чужої держави,щоб когось там заарештувати?
Міг би цілком прикинуться "мєстним", - у них все одно в багатьох українських паспортів нема, а украенської мови не знають.
Його помилка, шо румунську ксіву не викинув.
А так був би ше один наш "співгромадянин". )))
.
В Америці он, пам'ятник Сервантесу "беелемщики" зруйнували. І похій на "Дон Кіхота", похій на те, що Сервантес сам був рабом на галерах алжирських піратів. Головне, що він "расист", бо назвав циган злодіями.