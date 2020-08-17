Украинские пограничники задержали подозреваемого в убийстве на территории Румынии, - Госпогранслужба. ФОТО

Подозреваемого в убийстве мужчину задержали сегодня пограничники Мукачевского отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Получив от жителя села Ботар информацию о появлении в пограничной зоне неизвестного, группа реагирования от отдела "Дьяково" немедленно выдвинулась на участок для проверки. В 700 метрах к границе военнослужащие задержали мужчину, который имел при себе просроченную ID карточку гражданина Румынии.

При обмене информацией с румынскими коллегами пограничникам стало известно, что 19-летний иностранец подозревается в совершении убийства на территории Румынии.

В настоящее время решается вопрос о передаче задержанного правоохранительным органам Румынии.

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