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Украинские пограничники задержали подозреваемого в убийстве на территории Румынии, - Госпогранслужба. ФОТО

Украинские пограничники задержали подозреваемого в убийстве на территории Румынии, - Госпогранслужба. ФОТО

Подозреваемого в убийстве мужчину задержали сегодня пограничники Мукачевского отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Получив от жителя села Ботар информацию о появлении в пограничной зоне неизвестного, группа реагирования от отдела "Дьяково" немедленно выдвинулась на участок для проверки. В 700 метрах к границе военнослужащие задержали мужчину, который имел при себе просроченную ID карточку гражданина Румынии.

При обмене информацией с румынскими коллегами пограничникам стало известно, что 19-летний иностранец подозревается в совершении убийства на территории Румынии.

В настоящее время решается вопрос о передаче задержанного правоохранительным органам Румынии.

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Украинские пограничники задержали подозреваемого в убийстве на территории Румынии, - Госпогранслужба 01
Украинские пограничники задержали подозреваемого в убийстве на территории Румынии, - Госпогранслужба 02

Автор: 

Госпогранслужба (6647) граница (5312) задержание (6692) Румыния (1129) убийство (6522)


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Топ комментарии
+5
Цензор, поработайте над заголовками!
Неужели украинские пограничники уже могут задерживать и на территории Румынии?
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17.08.2020 17:04 Ответить
+1
Циган ромської національності втікав до своїх одноплемінників на Закарпатті.
Міг би цілком прикинуться "мєстним", - у них все одно в багатьох українських паспортів нема, а украенської мови не знають.
Його помилка, шо румунську ксіву не викинув.
А так був би ше один наш "співгромадянин". )))
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17.08.2020 17:33 Ответить
+1
Не знаю, як там у Довгинцівському районі, але найбільша концентрація ромалів циганського походження в Україні саме на Закарпатті. Там цілі кубла, з яких вирушають у злодійські набіги до найбільших міст України. Ніхто ними не займається. Не дай бог, ще звинуватять у "циганофобії", як мера Франківська нещодавно.
В Америці он, пам'ятник Сервантесу "беелемщики" зруйнували. І похій на "Дон Кіхота", похій на те, що Сервантес сам був рабом на галерах алжирських піратів. Головне, що він "расист", бо назвав циган злодіями.
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18.08.2020 13:00 Ответить
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Цензор, поработайте над заголовками!
Неужели украинские пограничники уже могут задерживать и на территории Румынии?
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17.08.2020 17:04 Ответить
Шановний! Ви не здатні зрозуміти такий простий текст?
Та ще примудряєтеся давати вказівки-"поработайте над заголовками".
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18.08.2020 12:39 Ответить
Я так понимаю понятие орфография для вас, это из области фантастики, уважаемый?
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18.08.2020 17:39 Ответить
Погано розумієш! Понятие орфографиИ,а не орфографіЯ.
Нафантазуй ще чогось бараню!
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19.08.2020 17:26 Ответить
Мне еще не хватало спорить с недоумком вроде тебя.
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20.08.2020 16:18 Ответить
БАРАН! Вбив в Румунії а затримали на території України! Так складно зрозуміти?
З яких то пір наши погранці заходять на територію чужої держави,щоб когось там заарештувати?
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19.08.2020 13:03 Ответить
Чертовы руманишты! совсем заборзели шастают как у себя дома ****!
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17.08.2020 17:18 Ответить
Циган ромської національності втікав до своїх одноплемінників на Закарпатті.
Міг би цілком прикинуться "мєстним", - у них все одно в багатьох українських паспортів нема, а украенської мови не знають.
Його помилка, шо румунську ксіву не викинув.
А так був би ше один наш "співгромадянин". )))
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17.08.2020 17:33 Ответить
Він до нас у Кривий Ріг продирався.У Довгинцівський район(місцевий"шанхай")
.
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18.08.2020 12:43 Ответить
Не знаю, як там у Довгинцівському районі, але найбільша концентрація ромалів циганського походження в Україні саме на Закарпатті. Там цілі кубла, з яких вирушають у злодійські набіги до найбільших міст України. Ніхто ними не займається. Не дай бог, ще звинуватять у "циганофобії", як мера Франківська нещодавно.
В Америці он, пам'ятник Сервантесу "беелемщики" зруйнували. І похій на "Дон Кіхота", похій на те, що Сервантес сам був рабом на галерах алжирських піратів. Головне, що він "расист", бо назвав циган злодіями.
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18.08.2020 13:00 Ответить
 
 