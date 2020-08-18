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Новости Фото Революция в Беларуси
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В Гомеле начато уголовное производство из-за замены флагов. ФОТО

В Гомеле возбуждено уголовное дело за замену официального флага Беларуси на оппозиционное бело-красно-белое знамя.

Об этом сообщает местный портал "Сильные Новости", передает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, во время массовой акции, протестующие сняли с флагштока флаг Беларуси, отсылающий ко временам БССР, и заменили его на бело-красно-белый, который был официальным символом страны до прихода Александра Лукашенко. Это произошло на площади Ленина напротив драматического театра, рассказывали Би-би-си очевидцы.

В Гомеле начато уголовное производство из-за замены флагов 01

Фотография сделана в тот момент, когда протестующие снимали официальный флаг Беларуси

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Официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила "Сильным новостям", что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Есть ли подозреваемые, не уточняется.

Беларусь (7937) флаг (940)


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Топ комментарии
+12
странные сябры, чиновники чешут на узком, родной флаг не признают......
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18.08.2020 12:18 Ответить
+12
У Гомелі розпочато кримінальне провадження через заміну прапорів - Цензор.НЕТ 7639
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18.08.2020 12:33 Ответить
+6
В Гомеле начато уголовное производство из-за замены флагов - Цензор.НЕТ 2084
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18.08.2020 11:53 Ответить
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18.08.2020 11:49 Ответить
Гімн не замінили?
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18.08.2020 11:51 Ответить
В Гомеле начато уголовное производство из-за замены флагов - Цензор.НЕТ 2084
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18.08.2020 11:53 Ответить
Подтерли бы ещё ж@пу этой совковой тряпкой.
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18.08.2020 11:57 Ответить
странные сябры, чиновники чешут на узком, родной флаг не признают......
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18.08.2020 12:18 Ответить
Ви чекали чогось іншого від манкуртів?
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18.08.2020 12:49 Ответить
до тями не візьму, якого біса тоді хтять?
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18.08.2020 13:01 Ответить
вони проти луки, але не проти мордору. от і виглядає як треш...
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18.08.2020 16:29 Ответить
Совковий прапор зніміть, диктатора повішайте і буде вам щастя.
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18.08.2020 12:24 Ответить
У Гомелі розпочато кримінальне провадження через заміну прапорів - Цензор.НЕТ 7639
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18.08.2020 12:33 Ответить
нарешті, хоч якась націоналістична ознака подій .
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18.08.2020 12:36 Ответить
Як щодо того щоб почати валити памятники чЛеніну?
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18.08.2020 12:38 Ответить
Нажаль там це святе.
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18.08.2020 12:55 Ответить
Ага.В інтерв'ю лєнті сру Свєта вже дала відповідь
Кhttps://lenta.ru/articles/2020/07/30/tihanovskaya/ ак вы относитесь к декоммунизации?
https://lenta.ru/articles/2020/07/30/tihanovskaya/ Де… Чему?
https://lenta.ru/articles/2020/07/30/tihanovskaya/ К декоммунизации.
https://lenta.ru/articles/2020/07/30/tihanovskaya/ Мне очень стыдно, но я не знаю, что это такое.
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18.08.2020 13:00 Ответить
Ось справжній гімн Білорусі
https://www.youtube.com/watch?v=gc6VYsjj4AI
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18.08.2020 13:36 Ответить
а я не вчихли лся думал то реальный флаг
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18.08.2020 14:43 Ответить
примите официально новый флаг. поднимите новый
я не против только за
примите попытку заменить флаг в США
где окажитесь ??
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20.08.2020 09:50 Ответить
 
 