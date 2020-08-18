В Гомеле начато уголовное производство из-за замены флагов. ФОТО
В Гомеле возбуждено уголовное дело за замену официального флага Беларуси на оппозиционное бело-красно-белое знамя.
Об этом сообщает местный портал "Сильные Новости", передает Цензор.НЕТ.
В воскресенье, во время массовой акции, протестующие сняли с флагштока флаг Беларуси, отсылающий ко временам БССР, и заменили его на бело-красно-белый, который был официальным символом страны до прихода Александра Лукашенко. Это произошло на площади Ленина напротив драматического театра, рассказывали Би-би-си очевидцы.
Фотография сделана в тот момент, когда протестующие снимали официальный флаг Беларуси
Официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила "Сильным новостям", что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Есть ли подозреваемые, не уточняется.
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Кhttps://lenta.ru/articles/2020/07/30/tihanovskaya/ ак вы относитесь к декоммунизации?
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https://lenta.ru/articles/2020/07/30/tihanovskaya/ Мне очень стыдно, но я не знаю, что это такое.
https://www.youtube.com/watch?v=gc6VYsjj4AI
я не против только за
примите попытку заменить флаг в США
где окажитесь ??