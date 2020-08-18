В Гомеле начато уголовное производство из-за замены флагов. ФОТО

В Гомеле возбуждено уголовное дело за замену официального флага Беларуси на оппозиционное бело-красно-белое знамя.

Об этом сообщает местный портал "Сильные Новости", передает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, во время массовой акции, протестующие сняли с флагштока флаг Беларуси, отсылающий ко временам БССР, и заменили его на бело-красно-белый, который был официальным символом страны до прихода Александра Лукашенко. Это произошло на площади Ленина напротив драматического театра, рассказывали Би-би-си очевидцы.

Фотография сделана в тот момент, когда протестующие снимали официальный флаг Беларуси

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Официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила "Сильным новостям", что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Есть ли подозреваемые, не уточняется.