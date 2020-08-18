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Новини Фото Революція в Білорусі
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У Гомелі розпочато кримінальне провадження через заміну прапорів. ФОТО

У Гомелі порушено кримінальну справу за заміну офіційного прапора Білорусі на опозиційний біло-червоно-білий прапор.

Про це повідомляє місцевий портал "Сильные Новости", передає Цензор.НЕТ.

У неділю, під час масової акції, учасники протесту зняли з флагштока прапор Білорусі, що відсилає до часів БРСР, і замінили його на біло-червоно-білий, який був офіційним символом країни до приходу Олександра Лукашенка. Це сталося на площі Леніна навпроти драматичного театру, розповідали Бі-бі-сі очевидці.

У Гомелі розпочато кримінальне провадження через заміну прапорів 01

Фотографія зроблена в той момент, коли протестувальники знімали офіційний прапор Білорусі

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Офіційна представниця Слідчого комітету в Гомельській області Марія Кривоногова повідомила "Сильним новин", що за цим фактом порушено кримінальну справу.

Чи є підозрювані, не уточнюється.

Автор: 

Білорусь (7931) прапор (482)


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Топ коментарі
+12
странные сябры, чиновники чешут на узком, родной флаг не признают......
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18.08.2020 12:18
+12
У Гомелі розпочато кримінальне провадження через заміну прапорів - Цензор.НЕТ 7639
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18.08.2020 12:33
+6
В Гомеле начато уголовное производство из-за замены флагов - Цензор.НЕТ 2084
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18.08.2020 11:53
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Прапор бсср
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18.08.2020 11:49 Відповісти
Гімн не замінили?
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18.08.2020 11:51 Відповісти
В Гомеле начато уголовное производство из-за замены флагов - Цензор.НЕТ 2084
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18.08.2020 11:53 Відповісти
Подтерли бы ещё ж@пу этой совковой тряпкой.
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18.08.2020 11:57 Відповісти
странные сябры, чиновники чешут на узком, родной флаг не признают......
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18.08.2020 12:18 Відповісти
Ви чекали чогось іншого від манкуртів?
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18.08.2020 12:49 Відповісти
до тями не візьму, якого біса тоді хтять?
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18.08.2020 13:01 Відповісти
вони проти луки, але не проти мордору. от і виглядає як треш...
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18.08.2020 16:29 Відповісти
Совковий прапор зніміть, диктатора повішайте і буде вам щастя.
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18.08.2020 12:24 Відповісти
У Гомелі розпочато кримінальне провадження через заміну прапорів - Цензор.НЕТ 7639
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18.08.2020 12:33 Відповісти
нарешті, хоч якась націоналістична ознака подій .
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18.08.2020 12:36 Відповісти
Як щодо того щоб почати валити памятники чЛеніну?
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18.08.2020 12:38 Відповісти
Нажаль там це святе.
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18.08.2020 12:55 Відповісти
Ага.В інтерв'ю лєнті сру Свєта вже дала відповідь
Кhttps://lenta.ru/articles/2020/07/30/tihanovskaya/ ак вы относитесь к декоммунизации?
https://lenta.ru/articles/2020/07/30/tihanovskaya/ Де… Чему?
https://lenta.ru/articles/2020/07/30/tihanovskaya/ К декоммунизации.
https://lenta.ru/articles/2020/07/30/tihanovskaya/ Мне очень стыдно, но я не знаю, что это такое.
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18.08.2020 13:00 Відповісти
Ось справжній гімн Білорусі
https://www.youtube.com/watch?v=gc6VYsjj4AI
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18.08.2020 13:36 Відповісти
а я не вчихли лся думал то реальный флаг
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18.08.2020 14:43 Відповісти
примите официально новый флаг. поднимите новый
я не против только за
примите попытку заменить флаг в США
где окажитесь ??
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20.08.2020 09:50 Відповісти
 
 