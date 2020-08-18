У Гомелі розпочато кримінальне провадження через заміну прапорів. ФОТО
У Гомелі порушено кримінальну справу за заміну офіційного прапора Білорусі на опозиційний біло-червоно-білий прапор.
Про це повідомляє місцевий портал "Сильные Новости", передає Цензор.НЕТ.
У неділю, під час масової акції, учасники протесту зняли з флагштока прапор Білорусі, що відсилає до часів БРСР, і замінили його на біло-червоно-білий, який був офіційним символом країни до приходу Олександра Лукашенка. Це сталося на площі Леніна навпроти драматичного театру, розповідали Бі-бі-сі очевидці.
Фотографія зроблена в той момент, коли протестувальники знімали офіційний прапор Білорусі
Офіційна представниця Слідчого комітету в Гомельській області Марія Кривоногова повідомила "Сильним новин", що за цим фактом порушено кримінальну справу.
Чи є підозрювані, не уточнюється.
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Кhttps://lenta.ru/articles/2020/07/30/tihanovskaya/ ак вы относитесь к декоммунизации?
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https://www.youtube.com/watch?v=gc6VYsjj4AI
я не против только за
примите попытку заменить флаг в США
где окажитесь ??