У Гомелі розпочато кримінальне провадження через заміну прапорів. ФОТО

У Гомелі порушено кримінальну справу за заміну офіційного прапора Білорусі на опозиційний біло-червоно-білий прапор.

Про це повідомляє місцевий портал "Сильные Новости", передає Цензор.НЕТ.

У неділю, під час масової акції, учасники протесту зняли з флагштока прапор Білорусі, що відсилає до часів БРСР, і замінили його на біло-червоно-білий, який був офіційним символом країни до приходу Олександра Лукашенка. Це сталося на площі Леніна навпроти драматичного театру, розповідали Бі-бі-сі очевидці.

Фотографія зроблена в той момент, коли протестувальники знімали офіційний прапор Білорусі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-які обіцянки Лукашенка - порожні слова і хитрощі для збереження влади, - опозиція

Офіційна представниця Слідчого комітету в Гомельській області Марія Кривоногова повідомила "Сильним новин", що за цим фактом порушено кримінальну справу.

Чи є підозрювані, не уточнюється.