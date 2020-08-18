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"Музей избирательного треша" открылся в Харькове. ФОТО

На выставке собраны примеры подкупа избирателей кандидатами, политической рекламы и черного пиара.

Выставка - совместный проект движения ЧЕСНО и "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове всегда процветало гречкосейство. Мы часто видели "агитацию" в виде продуктовых наборов, подарков на различные праздники и агитационные концерты. Движение ЧЕСНО ставит себе цель воспитать политическую культуру у граждан, чтобы они выбирали политиков не за подарки, а за содержательную избирательную кампанию", - сказала Александра Щукина, аналитик движения ЧЕСНО.

"Каждую избирательную кампанию мы видим засилье агитации во всех сферах нашей жизни. Если суммировать расходы, то это сотни миллионов гривен за одну-две кампании. Открытие музея может стать напоминанием для каждого, что политики не экономят на своем продвижении и постоянно прибегают к созданию новых видов агитации", - добавил представитель гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко.

После Харькова экспозиция побывает в Одессе, Сумах, Черкассах, Житомире, Кропивницком, Херсоне и Черновцах.

Также на Цензор.НЕТ: За взятый у кандидата продуктовый набор можно сесть на 2 года, - Айвазовская. ВИДЕО

Музей избирательного треша открылся в Харькове 01
Музей избирательного треша открылся в Харькове 02
Музей избирательного треша открылся в Харькове 03

Автор: 

агитация (509) выборы (24766) подкуп (600) Харьков (7638) ОПОРА (247) ЧЕСНО (101)


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Топ комментарии
+17
А есть в экспозиции плакаты "Кінець епохи бідності", "Кінець епохи брехні" і т.д?
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18.08.2020 23:11 Ответить
+12
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. Визит Уолеса - это не случайность. Великобритания начинает великую игру которая может изменить Европу. Англосаксы будут создавать новую Европу, без жабоедов и бундесинтересов...

И Очень жаль что в такой ответственный момент за нас играет куем на рояле полный идиот....
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18.08.2020 23:33 Ответить
+8
"Музей виборчого трешу" відкрився у Харкові - Цензор.НЕТ 1484
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18.08.2020 23:51 Ответить
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А есть в экспозиции плакаты "Кінець епохи бідності", "Кінець епохи брехні" і т.д?
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18.08.2020 23:11 Ответить
да там вряд ли и сериал "Слуга народа" есть или сюжет НТВ про убиенного брата
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18.08.2020 23:23 Ответить
Там є лише "Пжити по новому".
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18.08.2020 23:57 Ответить
Зобижаєте. А як же "закінчу АТО за два тижні", "долар буде не більше 12 гривень"?
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19.08.2020 00:08 Ответить
Є "Весна прийде - саджати будемо" =)
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19.08.2020 09:01 Ответить
Это не музей, это типа Красный Уголок.
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18.08.2020 23:13 Ответить
Що таке красний уголок? І взагалі, я що, повинен знати, що таке красний уголок?
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18.08.2020 23:30 Ответить
Красний Уголок, - це місце, в яке ставлять забрехавшогося політика, шоб він там краснів від сорому.
Якщо це не допомагає, і політик ніяк не красніє, тоді має вступати в дію пункт Б, - "на міру і смєрть красна".
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18.08.2020 23:36 Ответить
Главные экспонаты Допа и Гепа?
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18.08.2020 23:15 Ответить
Ми всі президенти.
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18.08.2020 23:25 Ответить
А об'єктив вашої фотокамери ви чим мажете: салом чи дьогтем (знімки розмиті)?
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18.08.2020 23:25 Ответить
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. Визит Уолеса - это не случайность. Великобритания начинает великую игру которая может изменить Европу. Англосаксы будут создавать новую Европу, без жабоедов и бундесинтересов...

И Очень жаль что в такой ответственный момент за нас играет куем на рояле полный идиот....
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18.08.2020 23:33 Ответить
а если бы на его месте был бы какой-то дурачок ?
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18.08.2020 23:46 Ответить
Скажу честно - он далеко не дурачек и не идиот. Он знал на что он шел, кто его вел, и кто его курирует сейчас. Он играет роль - палача Украины !!! Если Мы этого не осознаем - нам Всем писда...
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18.08.2020 23:51 Ответить
он именно дурачок и именно идиот.

да я и полтора года тому назад ясно осознавал, что это просто нанятый на роль паяц.

https://www.radiosvoboda.org/a/29887651.html Час ведмедика Волдо
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19.08.2020 00:04 Ответить
Чудовенько!!!👍🏻
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18.08.2020 23:38 Ответить
"Музей виборчого трешу" відкрився у Харкові - Цензор.НЕТ 1484
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18.08.2020 23:51 Ответить
З5% готові проголосувати за Зе в першому турі, як і півтора роки тому. Що роблять запедроти? Тішаться і пританцьовують, бо вони "усіх пабєділі". Таки хворі сектанти, не інакше...
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19.08.2020 00:22 Ответить
Ну це треба бути повним ідіотом, щоб після невиконання 90% обіцянок (від податку на виведений капітал і посадок до відмови від кортежів і держдач), стрімкого падіння ВВП (ще до епідемії), тупих драконівських обмежень на карантині і відведення військ все одно підтримувати недолугого презедента...
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19.08.2020 00:32 Ответить
Принаймні не більшими ідіотами, ніж запедроти. Ті взагалі не в стані осягнути, що означають цифри "35" та "73".
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19.08.2020 00:37 Ответить
Чувак, ти передивився Пєтушарія.
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19.08.2020 00:53 Ответить
Чувак, виходь із секти запедротів. Бо невдовзі будеш не в стані осягнути значення двозначних цифр і що означає значок "%"..
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19.08.2020 01:06 Ответить
Еще не конец года.
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19.08.2020 00:25 Ответить
А где же Тому що Підер? Разделение Украины на сорты?
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18.08.2020 23:56 Ответить
Ізбіратєльний треш в нас в оп, раді і тд.ітп.
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19.08.2020 03:20 Ответить
Треш это когда страна выбирает во время войны идиота и предателя президентом.
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19.08.2020 08:41 Ответить
А відосик Гепи і Допи там крутять?)))
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19.08.2020 09:00 Ответить
Про "содержательную избирательную компанию" это о чём? Даже килограмма гречки не дадут, а будут обещать мешок гречки после выборов? Выборы это всегда парад обещаний, которые у всех практически одинаковы. И в чём криминал если берёшь кг гречки, а голосуешь за кого захочешь? И почему у одних это называется благотворительностью, а у других подкупом избирателей?
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19.08.2020 09:18 Ответить
А де гречка Скоробагача і чашки Грановського?
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19.08.2020 11:27 Ответить
 
 