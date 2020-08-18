"Музей избирательного треша" открылся в Харькове. ФОТО

На выставке собраны примеры подкупа избирателей кандидатами, политической рекламы и черного пиара.

Выставка - совместный проект движения ЧЕСНО и "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове всегда процветало гречкосейство. Мы часто видели "агитацию" в виде продуктовых наборов, подарков на различные праздники и агитационные концерты. Движение ЧЕСНО ставит себе цель воспитать политическую культуру у граждан, чтобы они выбирали политиков не за подарки, а за содержательную избирательную кампанию", - сказала Александра Щукина, аналитик движения ЧЕСНО.

"Каждую избирательную кампанию мы видим засилье агитации во всех сферах нашей жизни. Если суммировать расходы, то это сотни миллионов гривен за одну-две кампании. Открытие музея может стать напоминанием для каждого, что политики не экономят на своем продвижении и постоянно прибегают к созданию новых видов агитации", - добавил представитель гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко.

После Харькова экспозиция побывает в Одессе, Сумах, Черкассах, Житомире, Кропивницком, Херсоне и Черновцах.

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