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"Музей виборчого трешу" відкрився у Харкові. ФОТО

На виставці зібрані приклади підкупу виборців кандидатами, політичної реклами та чорного піару.

Виставка - спільний проєкт руху ЧЕСНО та "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові завжди процвітало гречкосійство. Ми часто бачили "агітацію" у вигляді продуктових наборів, подарунків на різні свята та агітаційні концерти. Рух ЧЕСНО має на меті виховати політичну культуру у громадян, щоб вони обирали політиків не за подарунки, а за змістовну виборчу кампанію," — зазначає Олександра Щукіна, аналітикиня Руху ЧЕСНО.

Кожну виборчу кампанію ми бачимо засилля агітації в усіх сферах нашого життя. Якщо підсумувати витрати, то це сотні мільйонів гривень за одну-дві кампанії. Відкриття музею може стати нагадуванням для кожного, що політики не економлять на своєму просуванні та постійно вдаються до створення нових видів агітації", – додає координатор спостереження за виборами у Харківській області від Громадянської мережі ОПОРА Микола Зінченко.

Окрім Харкова, експозицію також презентуватимуть у приміщеннях філій Суспільного в Одесі, Сумах, Черкасах, Житомирі, Кропивницькому, Херсоні та Чернівцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слоган СН "Україна - це ти": Тіна Кароль претензій до партії не має і, ймовірно, візьме участь в агітації, - джерело

Музей виборчого трешу відкрився у Харкові 01
Музей виборчого трешу відкрився у Харкові 02
Музей виборчого трешу відкрився у Харкові 03

агітація (202) вибори (6689) підкуп (279) Харків (5605) ОПОРА (216) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+17
А есть в экспозиции плакаты "Кінець епохи бідності", "Кінець епохи брехні" і т.д?
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18.08.2020 23:11
+12
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. Визит Уолеса - это не случайность. Великобритания начинает великую игру которая может изменить Европу. Англосаксы будут создавать новую Европу, без жабоедов и бундесинтересов...

И Очень жаль что в такой ответственный момент за нас играет куем на рояле полный идиот....
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18.08.2020 23:33
+8
"Музей виборчого трешу" відкрився у Харкові - Цензор.НЕТ 1484
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18.08.2020 23:51
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А есть в экспозиции плакаты "Кінець епохи бідності", "Кінець епохи брехні" і т.д?
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18.08.2020 23:11 Відповісти
да там вряд ли и сериал "Слуга народа" есть или сюжет НТВ про убиенного брата
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18.08.2020 23:23 Відповісти
Там є лише "Пжити по новому".
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18.08.2020 23:57 Відповісти
Зобижаєте. А як же "закінчу АТО за два тижні", "долар буде не більше 12 гривень"?
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19.08.2020 00:08 Відповісти
Є "Весна прийде - саджати будемо" =)
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19.08.2020 09:01 Відповісти
Это не музей, это типа Красный Уголок.
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18.08.2020 23:13 Відповісти
Що таке красний уголок? І взагалі, я що, повинен знати, що таке красний уголок?
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18.08.2020 23:30 Відповісти
Красний Уголок, - це місце, в яке ставлять забрехавшогося політика, шоб він там краснів від сорому.
Якщо це не допомагає, і політик ніяк не красніє, тоді має вступати в дію пункт Б, - "на міру і смєрть красна".
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18.08.2020 23:36 Відповісти
Главные экспонаты Допа и Гепа?
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18.08.2020 23:15 Відповісти
Ми всі президенти.
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18.08.2020 23:25 Відповісти
А об'єктив вашої фотокамери ви чим мажете: салом чи дьогтем (знімки розмиті)?
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18.08.2020 23:25 Відповісти
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. Визит Уолеса - это не случайность. Великобритания начинает великую игру которая может изменить Европу. Англосаксы будут создавать новую Европу, без жабоедов и бундесинтересов...

И Очень жаль что в такой ответственный момент за нас играет куем на рояле полный идиот....
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18.08.2020 23:33 Відповісти
а если бы на его месте был бы какой-то дурачок ?
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18.08.2020 23:46 Відповісти
Скажу честно - он далеко не дурачек и не идиот. Он знал на что он шел, кто его вел, и кто его курирует сейчас. Он играет роль - палача Украины !!! Если Мы этого не осознаем - нам Всем писда...
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18.08.2020 23:51 Відповісти
он именно дурачок и именно идиот.

да я и полтора года тому назад ясно осознавал, что это просто нанятый на роль паяц.

https://www.radiosvoboda.org/a/29887651.html Час ведмедика Волдо
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19.08.2020 00:04 Відповісти
Чудовенько!!!👍🏻
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18.08.2020 23:38 Відповісти
"Музей виборчого трешу" відкрився у Харкові - Цензор.НЕТ 1484
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18.08.2020 23:51 Відповісти
З5% готові проголосувати за Зе в першому турі, як і півтора роки тому. Що роблять запедроти? Тішаться і пританцьовують, бо вони "усіх пабєділі". Таки хворі сектанти, не інакше...
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19.08.2020 00:22 Відповісти
Ну це треба бути повним ідіотом, щоб після невиконання 90% обіцянок (від податку на виведений капітал і посадок до відмови від кортежів і держдач), стрімкого падіння ВВП (ще до епідемії), тупих драконівських обмежень на карантині і відведення військ все одно підтримувати недолугого презедента...
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19.08.2020 00:32 Відповісти
Принаймні не більшими ідіотами, ніж запедроти. Ті взагалі не в стані осягнути, що означають цифри "35" та "73".
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19.08.2020 00:37 Відповісти
Чувак, ти передивився Пєтушарія.
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19.08.2020 00:53 Відповісти
Чувак, виходь із секти запедротів. Бо невдовзі будеш не в стані осягнути значення двозначних цифр і що означає значок "%"..
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19.08.2020 01:06 Відповісти
Еще не конец года.
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19.08.2020 00:25 Відповісти
А где же Тому що Підер? Разделение Украины на сорты?
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18.08.2020 23:56 Відповісти
Ізбіратєльний треш в нас в оп, раді і тд.ітп.
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19.08.2020 03:20 Відповісти
Треш это когда страна выбирает во время войны идиота и предателя президентом.
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19.08.2020 08:41 Відповісти
А відосик Гепи і Допи там крутять?)))
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19.08.2020 09:00 Відповісти
Про "содержательную избирательную компанию" это о чём? Даже килограмма гречки не дадут, а будут обещать мешок гречки после выборов? Выборы это всегда парад обещаний, которые у всех практически одинаковы. И в чём криминал если берёшь кг гречки, а голосуешь за кого захочешь? И почему у одних это называется благотворительностью, а у других подкупом избирателей?
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19.08.2020 09:18 Відповісти
А де гречка Скоробагача і чашки Грановського?
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19.08.2020 11:27 Відповісти
 
 