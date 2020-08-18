"Музей виборчого трешу" відкрився у Харкові. ФОТО
На виставці зібрані приклади підкупу виборців кандидатами, політичної реклами та чорного піару.
Виставка - спільний проєкт руху ЧЕСНО та "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові завжди процвітало гречкосійство. Ми часто бачили "агітацію" у вигляді продуктових наборів, подарунків на різні свята та агітаційні концерти. Рух ЧЕСНО має на меті виховати політичну культуру у громадян, щоб вони обирали політиків не за подарунки, а за змістовну виборчу кампанію," — зазначає Олександра Щукіна, аналітикиня Руху ЧЕСНО.
Кожну виборчу кампанію ми бачимо засилля агітації в усіх сферах нашого життя. Якщо підсумувати витрати, то це сотні мільйонів гривень за одну-дві кампанії. Відкриття музею може стати нагадуванням для кожного, що політики не економлять на своєму просуванні та постійно вдаються до створення нових видів агітації", – додає координатор спостереження за виборами у Харківській області від Громадянської мережі ОПОРА Микола Зінченко.
Окрім Харкова, експозицію також презентуватимуть у приміщеннях філій Суспільного в Одесі, Сумах, Черкасах, Житомирі, Кропивницькому, Херсоні та Чернівцях.
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Якщо це не допомагає, і політик ніяк не красніє, тоді має вступати в дію пункт Б, - "на міру і смєрть красна".
И Очень жаль что в такой ответственный момент за нас играет куем на рояле полный идиот....
да я и полтора года тому назад ясно осознавал, что это просто нанятый на роль паяц.
https://www.radiosvoboda.org/a/29887651.html Час ведмедика Волдо