"Музей виборчого трешу" відкрився у Харкові. ФОТО

На виставці зібрані приклади підкупу виборців кандидатами, політичної реклами та чорного піару.

Виставка - спільний проєкт руху ЧЕСНО та "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові завжди процвітало гречкосійство. Ми часто бачили "агітацію" у вигляді продуктових наборів, подарунків на різні свята та агітаційні концерти. Рух ЧЕСНО має на меті виховати політичну культуру у громадян, щоб вони обирали політиків не за подарунки, а за змістовну виборчу кампанію," — зазначає Олександра Щукіна, аналітикиня Руху ЧЕСНО.

Кожну виборчу кампанію ми бачимо засилля агітації в усіх сферах нашого життя. Якщо підсумувати витрати, то це сотні мільйонів гривень за одну-дві кампанії. Відкриття музею може стати нагадуванням для кожного, що політики не економлять на своєму просуванні та постійно вдаються до створення нових видів агітації", – додає координатор спостереження за виборами у Харківській області від Громадянської мережі ОПОРА Микола Зінченко.

Окрім Харкова, експозицію також презентуватимуть у приміщеннях філій Суспільного в Одесі, Сумах, Черкасах, Житомирі, Кропивницькому, Херсоні та Чернівцях.

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