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Разоблачена агентурная сеть ФСБ РФ, действовавшая на Херсонщине, - контрразведка СБУ. ФОТО

Разоблачена агентурная сеть ФСБ РФ, действовавшая на Херсонщине, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ РФ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году. Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и ​​сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.

Для выполнения разведывательных задач ФСБ экс-чиновница привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно оккупированную территорию Крыма и в Москву.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети. Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли.

Сейчас руководителя агентурной сети ФСБ РФ задержали. Следователями СБУ ей подготовлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрание меры пресечения.

Процессуальный статус других участников сети будет определен по результатам завершения следственных действий.

Также читайте: Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России - фейк и доказательство того, что РФ поддерживает террористов, - СБУ

Разоблачена агентурная сеть ФСБ РФ, действовавшая на Херсонщине, - контрразведка СБУ 01

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19890) ФСБ (1936) Херсонская область (4752)


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Топ комментарии
+26
я думаю у мертвечука поболе можно доказательств найти....и в Крым мотается, да и моськву...
только никакая власть его не трогает....почему? я думаю вопрос риторический...
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20.08.2020 18:13
+17
в херсоні - миклаєві - одесі 40% таких

щось у лісі здохло, що сбу ловить сепарів
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20.08.2020 17:57
+14
Срочно понадобился "успех" и вот он!
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20.08.2020 17:59
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в херсоні - миклаєві - одесі 40% таких

щось у лісі здохло, що сбу ловить сепарів
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20.08.2020 17:57 Ответить
це був прихований вагнер
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20.08.2020 23:59 Ответить
Та толку то, всеравно зеля поменяет на таксиста домбасяннина, тоже сепара кстати.
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20.08.2020 17:57 Ответить
только с его приездом и разоблачили...его трофеи
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20.08.2020 19:08 Ответить
Срочно понадобился "успех" и вот он!
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20.08.2020 17:59 Ответить
Обнаружены были российские рубли Шото сильно скрепоносно...за такие услуги рассчитываются вообще то валютой ненавистных пиндосов
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20.08.2020 18:06 Ответить
Скорее СБУшники их сами привезли, а валюту изъяли. А то пришлось бы пиндосов обвинять.
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20.08.2020 20:26 Ответить
Ну вот - а вы переживали, что некого менять. Яйца в двери - инфу все на бочку, петушнуть для профилактики и можно обменивать готовеньких педиков.
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20.08.2020 18:01 Ответить
А где проросийские агетационные материалы?Ну,рубли еще ничего не значат.
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20.08.2020 18:05 Ответить
Дело Гандзюк без них не обошлось.Кругом одни кодла.В Киеве, Харькове их не меньше.Патриотами прикидываются,а сами подписали ганебни Мински.
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20.08.2020 18:05 Ответить
я думаю у мертвечука поболе можно доказательств найти....и в Крым мотается, да и моськву...
только никакая власть его не трогает....почему? я думаю вопрос риторический...
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20.08.2020 18:13 Ответить
По версии зебилов во всем виноват какой то порох.
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20.08.2020 18:28 Ответить
Бошки с плеч и dhl ем на кремль
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20.08.2020 18:28 Ответить
Я не верю никакому нашему СБУ под руководством Баканова. Это филиал ФСБ.
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20.08.2020 18:29 Ответить
Єрмак випустить.
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20.08.2020 19:00 Ответить
агентурная сеть ФСБ сидит в верховной Раде....Медведчук, Бойко, рабинович, Скорик, питерский Новинский и т.д. Бери и упаковуй. Было бы желание.
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20.08.2020 20:05 Ответить
Да , и если тут вред Украине еще надо доказать !
То у вышеперечисленных - он налицо
Украина счас имеет войну с РФ - или кто скажет , что нет ?
И потому - по законам военного времени - собрать их всех под стенку ВРУ и растрелять публичнр .Тогда и сепаратюги помельче поумнеют
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20.08.2020 22:10 Ответить
тетку проще
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21.08.2020 00:01 Ответить
А как же весовой контроль! "Старший" обещал!
А когда янелоха будут брать за измену?
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20.08.2020 20:32 Ответить
ермак?
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20.08.2020 20:48 Ответить
ау,у меня есть 1100 фублей
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20.08.2020 22:01 Ответить
Ермаку видимо не доложили, вот и разоблочили.
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21.08.2020 00:59 Ответить
А чи не туди Клоун перед цим приїжджав? Що ж ти Віслюку так неакуратно свої кадри підставляєш?
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22.08.2020 08:53 Ответить
Не чіпайте ермака, бо путін нападе)Чергові нікчемні відмазки з недолугих «темників» від брехливого офісу, який працює в інтересах російської федерації заради власної наживи.Ермака питають: - Чи дійсно начальник ГУР Міноборони Бурба вимагав, щоб усі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф?Ермак: Мені про це нічого невідомо. Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності, і є частиною дезінформаційної атаки, мета якої - розкол українського суспільства.Всі розуміють, що ця відповідь означає, Эрмак спалився на брехні.
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22.08.2020 22:47 Ответить
...а также нашли долгосрочные задания, шифрблокноты, копирку для тайнописи, расписание сеансов радиосвязи, места и расписание закладки тайников, исчезающую губную помаду для постановки сигналов о закладке и изъятии тайников, список агентуры, совершенно секретные образцы материалов, которые планируются для внедрения в производство новейших образцов техники, рецептуру новейших образцов фармакологических препаратов, не имеющих аналогов... то есть такой, у которой аналогов нет... или анало говнет...
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23.08.2020 05:57 Ответить
 
 