Разоблачена агентурная сеть ФСБ РФ, действовавшая на Херсонщине, - контрразведка СБУ. ФОТО
Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ РФ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году. Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.
Для выполнения разведывательных задач ФСБ экс-чиновница привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно оккупированную территорию Крыма и в Москву.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети. Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли.
Сейчас руководителя агентурной сети ФСБ РФ задержали. Следователями СБУ ей подготовлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрание меры пресечения.
Процессуальный статус других участников сети будет определен по результатам завершения следственных действий.
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щось у лісі здохло, що сбу ловить сепарів
только никакая власть его не трогает....почему? я думаю вопрос риторический...
То у вышеперечисленных - он налицо
Украина счас имеет войну с РФ - или кто скажет , что нет ?
И потому - по законам военного времени - собрать их всех под стенку ВРУ и растрелять публичнр .Тогда и сепаратюги помельче поумнеют
А когда янелоха будут брать за измену?