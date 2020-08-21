Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше. ФОТОрепортаж
100 лет тому назад украинцы и поляки вместе остановили под Замостьем красную армию под предводительством Буденного, который шел завоевывать Европу. 400 героев тех битв покоятся на этом кладбище.
Посольство Украины в Республике Польша и руководство города Ланьцут совместно организовали официальное открытие восстановленного кладбища воинов Армии Украинской Народной Республики в Ланцуте. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на посольство Украины в Польше.
В мероприятии приняли участие представители Польского государства, дипломатического корпуса и украинской общины. Из Украины прибыл председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
"После подписания Варшавского договора в феврале 1920 года из воинов Армии ЗУНР и УНР в лагере Ланьцут начат процесс формирования 6-й сечевой стрелковой дивизии Армии УНР под командованием полковника Марка Безручко, которая совместно с отрядами Польской Армии остановила под Замостьем конную армию Буденного, направлявшуюся на Варшаву и далее на Запад завоевывать Европу. Оборона Замостья стала примером героизма украинцев и поляков в общей борьбе против большевистской угрозы", - сказано в сообщении.
Под Замостьем сражались 30 тысяч украинских воинов. Более 400 из них покоятся на этом кладбище.
Также на Цензор.НЕТ: Стену памяти героев в Киеве обновили и освятили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
с соседями надо жить (не дружно, не ссориться, не воевать - а просто жить... рядом! а уж если дружно - это вообще в идеале...)
украинцы понят всё!... но не всем надо каждый день тыкать в нос...
Всё зависит от тупости рукамиводителей этих народов.
Слава та честь українським та польським воякам котрі ціною життя зупинили московітську заразу.
Схиляю голову перед Вашим подвигом,Воїни...
А воїнам, нашим з Вами захисникам- земля пухом...