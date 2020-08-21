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Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше. ФОТОрепортаж

100 лет тому назад украинцы и поляки вместе остановили под Замостьем красную армию под предводительством Буденного, который шел завоевывать Европу. 400 героев тех битв покоятся на этом кладбище.

Посольство Украины в Республике Польша и руководство города Ланьцут совместно организовали официальное открытие восстановленного кладбища воинов Армии Украинской Народной Республики в Ланцуте. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на посольство Украины в Польше.

В мероприятии приняли участие представители Польского государства, дипломатического корпуса и украинской общины. Из Украины прибыл председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"После подписания Варшавского договора в феврале 1920 года из воинов Армии ЗУНР и УНР в лагере Ланьцут начат процесс формирования 6-й сечевой стрелковой дивизии Армии УНР под командованием полковника Марка Безручко, которая совместно с отрядами Польской Армии остановила под Замостьем конную армию Буденного, направлявшуюся на Варшаву и далее на Запад завоевывать Европу. Оборона Замостья стала примером героизма украинцев и поляков в общей борьбе против большевистской угрозы", - сказано в сообщении.

Под Замостьем сражались 30 тысяч украинских воинов. Более 400 из них покоятся на этом кладбище.

Также на Цензор.НЕТ: Стену памяти героев в Киеве обновили и освятили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 01
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 02
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 03
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 04
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 05
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 06
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 07
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 08
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 09
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 10
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 11
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 12
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 13
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 14
Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше 15

Автор: 

история (2017) кладбище (279) память (1494) Польша (8409) УНР (83) Дещица Андрей (215) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+23
хорошо, когда находятся и общие страницы Истории у двух соседних (не всегда добрососедских в прошлом, но продуманных союзников в настоящем... против все того же врага, что и 100 лет назад! )
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21.08.2020 21:07
+13
І слава Б-гу. Може і знайдемо порозуміння з польськими сусідами на тлі загального ворога - підорашки
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21.08.2020 21:15
+6
Да восстановится Киевская Русь, Украина, Польша, Литва, Беларусь
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21.08.2020 21:11
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хорошо, когда находятся и общие страницы Истории у двух соседних (не всегда добрососедских в прошлом, но продуманных союзников в настоящем... против все того же врага, что и 100 лет назад! )
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21.08.2020 21:07 Ответить
что не правильно или обидно в моем комменте?
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21.08.2020 21:21 Ответить
А слова вашого Луки про українців забуваєш?
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21.08.2020 21:30 Ответить
Зачем мне помнить слова какого-то сумасшедшего?
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21.08.2020 21:33 Ответить
Тому, що ви з ним 26 років жили і погоджувалися.
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21.08.2020 21:40 Ответить
когда сумасшедший - президент, то это уже не "какой-то".
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21.08.2020 21:40 Ответить
Виходить, що цей Бєларусі вибірково все пам'ятає.
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21.08.2020 21:46 Ответить
только ль украинцы грешат такой выборностью? ))))
с соседями надо жить (не дружно, не ссориться, не воевать - а просто жить... рядом! а уж если дружно - это вообще в идеале...)
украинцы понят всё!... но не всем надо каждый день тыкать в нос...
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21.08.2020 21:37 Ответить
Иди там кацапизацией бульбашии занимайся!
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21.08.2020 21:22 Ответить
Да восстановится Киевская Русь, Украина, Польша, Литва, Беларусь
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21.08.2020 21:11 Ответить
Польша, Литва, Беларусь Киевская Русь?) Что вы там курите?
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21.08.2020 21:22 Ответить
І слава Б-гу. Може і знайдемо порозуміння з польськими сусідами на тлі загального ворога - підорашки
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21.08.2020 21:15 Ответить
Это ещё раз доказывает истину - народы не будут ни вечными друзьями, ни вечными врагами.
Всё зависит от тупости рукамиводителей этих народов.
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21.08.2020 21:21 Ответить
В армии маршала Пилсудского в 1920 году громившего красную плесень Тухаческого под Варшавой кажуть було 20 000 украинцев драпало єто бідло дальше Пскова и Маськві
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21.08.2020 21:22 Ответить
Разгром красной Орды под Варшавой и Замостьем 100 лет назад - это величайшее победа Польши и Украины в борьбе против московско-большевицкого варварства. Честь и слава воинам, павшим в борьбе против звериной красной сволочи.
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22.08.2020 04:16 Ответить
забавно!!украинцев чествуют уже везьде и всюду!!а сами украинцы в это время голосуют за клованов,всякого рода ,,ОПЗЖ" ,,какая разница",,сруцький мир"и прочюю херь??
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21.08.2020 21:24 Ответить
Сами украинцы розбавлены руським духом до невозможности за годы СССР,пройдут десятки лет пока украинская нация очистится от росийской крови,не все так быстро как хочеться и с этим надо жить и строить Украину,хотя она и так уже изменилась очень
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21.08.2020 21:34 Ответить
ой не забавно. чомусь сумно від того.
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21.08.2020 21:39 Ответить
Слава Nації !!!!
Слава та честь українським та польським воякам котрі ціною життя зупинили московітську заразу.
Схиляю голову перед Вашим подвигом,Воїни...
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21.08.2020 21:34 Ответить
Дяка і шана майстру за світлини.
А воїнам, нашим з Вами захисникам- земля пухом...
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21.08.2020 21:46 Ответить
Украина должна делать все, чтобы отношения между нашими странами были длительными и добрососедскими, а лучше союзническими.
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21.08.2020 21:50 Ответить
Ось на такіх моментах тре будувати добросусідство а не на волинськоі трагедіі , де я так розумію винні дві сторони
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21.08.2020 22:54 Ответить
Все добре,але табличка з словами:»Місце поховання українського війська»,якась неправильна.Так,на цьому кладовищі поховано велика кількість українських вояк.Але ж не армія!
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21.08.2020 23:06 Ответить
Слава Героям УНР.
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22.08.2020 00:41 Ответить
 
 