Обновленное кладбище воинов УНР открыли в Польше. ФОТОрепортаж

100 лет тому назад украинцы и поляки вместе остановили под Замостьем красную армию под предводительством Буденного, который шел завоевывать Европу. 400 героев тех битв покоятся на этом кладбище.

Посольство Украины в Республике Польша и руководство города Ланьцут совместно организовали официальное открытие восстановленного кладбища воинов Армии Украинской Народной Республики в Ланцуте. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на посольство Украины в Польше.

В мероприятии приняли участие представители Польского государства, дипломатического корпуса и украинской общины. Из Украины прибыл председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"После подписания Варшавского договора в феврале 1920 года из воинов Армии ЗУНР и УНР в лагере Ланьцут начат процесс формирования 6-й сечевой стрелковой дивизии Армии УНР под командованием полковника Марка Безручко, которая совместно с отрядами Польской Армии остановила под Замостьем конную армию Буденного, направлявшуюся на Варшаву и далее на Запад завоевывать Европу. Оборона Замостья стала примером героизма украинцев и поляков в общей борьбе против большевистской угрозы", - сказано в сообщении.

Под Замостьем сражались 30 тысяч украинских воинов. Более 400 из них покоятся на этом кладбище.

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