Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі. ФОТОрепортаж

100 років тому українці і поляки разом зупинили під Замостям червону армію під проводом Будьонного, який ішов завойовувати Європу. 400 героїв тих битв спочивають на цьому цвинтарі.

Посольство України в Республіці Польща та уряд міста Ланьцут спільно організували офіційне відкриття відновленого цвинтаря воїнів Армії Української Народної Республіки у Ланьцуті. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на посольство України в Польщі.

У заході взяли участь представники Польської держави, дипломатичного корпусу та української громади. З України прибув Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

"Після підписання Варшавського договору у лютому 1920 року з воїнів Армії ЗУНР і УНР в таборі Ланьцут розпочато процес формування 6-ї січової стрілецької дивізії Армії УНР під командуванням полковника Марка Безручка, яка спільно із загонами Польської Армії зупинила під Замостем кінну армію Будьонного, що прямувала на Варшаву і далі на Захід завойовувати Європу. Оборона Замостя стала прикладом героїзму українців і поляків у спільній боротьбі проти більшовицької загрози", - сказано в повідомленні.

Під Замостям боролися 30 тисяч українських воїнів. Понад 400 із них спочивають на цьому кладовищі.

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