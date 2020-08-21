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Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі. ФОТОрепортаж

100 років тому українці і поляки разом зупинили під Замостям червону армію під проводом Будьонного, який ішов завойовувати Європу. 400 героїв тих битв спочивають на цьому цвинтарі.

Посольство України в Республіці Польща та уряд міста Ланьцут спільно організували офіційне відкриття відновленого цвинтаря воїнів Армії Української Народної Республіки у Ланьцуті. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на посольство України в Польщі.

У заході взяли участь представники Польської держави, дипломатичного корпусу та української громади. З України прибув Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

"Після підписання Варшавського договору у лютому 1920 року з воїнів Армії ЗУНР і УНР в таборі Ланьцут розпочато процес формування 6-ї січової стрілецької дивізії Армії УНР під командуванням полковника Марка Безручка, яка спільно із загонами Польської Армії зупинила під Замостем кінну армію Будьонного, що прямувала на Варшаву і далі на Захід завойовувати Європу. Оборона Замостя стала прикладом героїзму українців і поляків у спільній боротьбі проти більшовицької загрози", - сказано в повідомленні.

Під Замостям боролися 30 тисяч українських воїнів. Понад 400 із них спочивають на цьому кладовищі.

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Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 01
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 02
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 03
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 04
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 05
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 06
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 07
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 08
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 09
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 10
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 11
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 12
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 13
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 14
Оновлене кладовище воїнів УНР відкрили в Польщі 15

Автор: 

історія (1071) цвинтар (192) пам’ять (1186) Польща (8496) УНР (64) Дещиця Андрій (109) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+23
хорошо, когда находятся и общие страницы Истории у двух соседних (не всегда добрососедских в прошлом, но продуманных союзников в настоящем... против все того же врага, что и 100 лет назад! )
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21.08.2020 21:07
+13
І слава Б-гу. Може і знайдемо порозуміння з польськими сусідами на тлі загального ворога - підорашки
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21.08.2020 21:15
+6
Да восстановится Киевская Русь, Украина, Польша, Литва, Беларусь
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21.08.2020 21:11
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хорошо, когда находятся и общие страницы Истории у двух соседних (не всегда добрососедских в прошлом, но продуманных союзников в настоящем... против все того же врага, что и 100 лет назад! )
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21.08.2020 21:07 Відповісти
что не правильно или обидно в моем комменте?
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21.08.2020 21:21 Відповісти
А слова вашого Луки про українців забуваєш?
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21.08.2020 21:30 Відповісти
Зачем мне помнить слова какого-то сумасшедшего?
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21.08.2020 21:33 Відповісти
Тому, що ви з ним 26 років жили і погоджувалися.
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21.08.2020 21:40 Відповісти
когда сумасшедший - президент, то это уже не "какой-то".
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21.08.2020 21:40 Відповісти
Виходить, що цей Бєларусі вибірково все пам'ятає.
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21.08.2020 21:46 Відповісти
только ль украинцы грешат такой выборностью? ))))
с соседями надо жить (не дружно, не ссориться, не воевать - а просто жить... рядом! а уж если дружно - это вообще в идеале...)
украинцы понят всё!... но не всем надо каждый день тыкать в нос...
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21.08.2020 21:37 Відповісти
Иди там кацапизацией бульбашии занимайся!
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21.08.2020 21:22 Відповісти
Да восстановится Киевская Русь, Украина, Польша, Литва, Беларусь
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21.08.2020 21:11 Відповісти
Польша, Литва, Беларусь Киевская Русь?) Что вы там курите?
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21.08.2020 21:22 Відповісти
І слава Б-гу. Може і знайдемо порозуміння з польськими сусідами на тлі загального ворога - підорашки
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21.08.2020 21:15 Відповісти
Это ещё раз доказывает истину - народы не будут ни вечными друзьями, ни вечными врагами.
Всё зависит от тупости рукамиводителей этих народов.
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21.08.2020 21:21 Відповісти
В армии маршала Пилсудского в 1920 году громившего красную плесень Тухаческого под Варшавой кажуть було 20 000 украинцев драпало єто бідло дальше Пскова и Маськві
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21.08.2020 21:22 Відповісти
Разгром красной Орды под Варшавой и Замостьем 100 лет назад - это величайшее победа Польши и Украины в борьбе против московско-большевицкого варварства. Честь и слава воинам, павшим в борьбе против звериной красной сволочи.
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22.08.2020 04:16 Відповісти
забавно!!украинцев чествуют уже везьде и всюду!!а сами украинцы в это время голосуют за клованов,всякого рода ,,ОПЗЖ" ,,какая разница",,сруцький мир"и прочюю херь??
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21.08.2020 21:24 Відповісти
Сами украинцы розбавлены руським духом до невозможности за годы СССР,пройдут десятки лет пока украинская нация очистится от росийской крови,не все так быстро как хочеться и с этим надо жить и строить Украину,хотя она и так уже изменилась очень
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21.08.2020 21:34 Відповісти
ой не забавно. чомусь сумно від того.
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21.08.2020 21:39 Відповісти
Слава Nації !!!!
Слава та честь українським та польським воякам котрі ціною життя зупинили московітську заразу.
Схиляю голову перед Вашим подвигом,Воїни...
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21.08.2020 21:34 Відповісти
Дяка і шана майстру за світлини.
А воїнам, нашим з Вами захисникам- земля пухом...
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21.08.2020 21:46 Відповісти
Украина должна делать все, чтобы отношения между нашими странами были длительными и добрососедскими, а лучше союзническими.
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21.08.2020 21:50 Відповісти
Ось на такіх моментах тре будувати добросусідство а не на волинськоі трагедіі , де я так розумію винні дві сторони
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21.08.2020 22:54 Відповісти
Все добре,але табличка з словами:»Місце поховання українського війська»,якась неправильна.Так,на цьому кладовищі поховано велика кількість українських вояк.Але ж не армія!
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21.08.2020 23:06 Відповісти
Слава Героям УНР.
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22.08.2020 00:41 Відповісти
 
 