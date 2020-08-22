В Киеве проходит прощание с Патоном. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве проходит прощание с украинским ученым Героем Украины Борисом Патоном. Он скончался на 102 году жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На прощание пришли президент Украины Владимир Зеленский с супругой, глава Офиса президента Андрей Ермак, первый президент Украины Леонид Кравчук, а также премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Києві в будинку уряду розпочалася церемонія прощання з президентом НАНУ Борисом Патоном. Висловити повагу вченому прийшли сотні людей - колеги, друзі, рідні. pic.twitter.com/uGQ9DKZp7r — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 22, 2020

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Прощение проходит в клубе Кабинета Министров Украины, похоронят Патона на Байковом кладбище.















Как сообщили в НАН Украины, у Бориса Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы.

Напомним, 19 августа 2020 года умер украинский ученый Борис Патон. Отметим, Борис Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве. На протяжении 58 лет он был президентом Национальной академии наук Украины (с 1962 года). После провозглашения независимости Украины стал первым, кого наградили званием Героя Украины.