У Києві відбувається прощання із Патоном. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві відбувається прощання з українським вченим Героєм України Борисом Патоном. Він помер на 102 році життя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На прощання прийшли президент України Володимир Зеленський з дружиною, глава Офісу президента Андрій Єрмак і перший президент України Леонід Кравчук.
В Києві в будинку уряду розпочалася церемонія прощання з президентом НАНУ Борисом Патоном. Висловити повагу вченому прийшли сотні людей - колеги, друзі, рідні. pic.twitter.com/uGQ9DKZp7r— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 22, 2020
Прощання відбувається в клубі Кабінету міністрів України, поховання - на Байковому кладовищі.
Як повідомили в НАН України, у Бориса Патона було захворювання серцево-судинної системи.
Зазначимо, Борис Патон народився 14 листопада 1918 року в Києві. Протягом 58 років він був президентом Національної академії наук України (з 1962 року). Після проголошення незалежності України став першим, кого нагородили званням Героя України.
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Наукові дослідження присвячені процесам автоматичного і напівавтоматичного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F зварювання під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D1%81 флюсом , розробці теоретичних основ створення автоматів і напівавтоматів для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F електродугового зварювання і зварювальних джерел живлення; умовам тривалого горіння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0 дуги та її регулювання; проблемам керування зварювальними процесами, створення нових перспективних конструкцій і функціональних матеріалів майбутнього. Під його керівництвом створений принципово новий спосіб зварювання - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F електрошлаковий . Патон очолив дослідження із впровадження зварювальних джерел теплоти для підвищення якості металу, що виплавляється, на основі чого заснована нова галузь металургії - спецелектрометалургія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2 електрошлаковий , плазмово-дуговий та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F електронно-променевий переплави ).
Уперше почав і активізував дослідження в галузі використання зварювання і споріднених технологій у космосі, створення космічних конструкцій; визнаний лідер у цій сфері діяльності.
Головний ініціатор створення унікальної технології https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD зварювання живих тканин , що використовується в хірургії.
Блин , эта наука и так на подачках живёт еле-еле , а эти кондомы пытаются вообще агитировать за то, шо мол нахрена Украине любая наука , всё равно компы привезут и Китая , разрабатывают в США и ЕС , а украинцы нехай гречку сеют и лифчиками в переходе торгуют !
У имбицила умишка не хватает доплындать, шо именно благодаря Б. Патону и его папе , Украину в мире знают не только как страну , где каждый клоун или зека с 2-мя ходками может стать президентом !
Чувака удивил тот факт , что при решении о приглашении в "Римский клуб" , причём почётным членом , у старика не спросили мол почему не снял пано в вестибюле , которое якобы из эпохи сталинизьма .
Весь мир , каждая страна , пылинки сдувает со своих видных учёных ...
Вон даже ********* любят Гришу Перельмана вместе даже с его тараканами и не только тем , что в голове ... Т.е. у каждого учёного полно тараканов , а этому https://censor.net/ua/user/400691 пано софковое , видите ли , мешает !!!
Вы вообще-то живьём хоть раз видели по-настоящему несофковый универ ?! Ну там МIT или Пристон ? Вы се можете даже гипотетически представить , шобы какие-то власти США в любой период могли бы так прогнуть ученый совет вышеназванных универов, шо бы они почётным профессором какого-нить Батисту или Сомосу ?! Тогда бы Энштейн с Бором побрезговали бы иметь тоже звание -- вот и вся песня !
Эт только в унылом постсофкоидном представлении слово "почётный" означает "символический" или "незаслуженный" . В вузах и клубах с соотвествующим реноме слово "почётный" означает дополнительные привелегии по сравнению с рядовыми и штатными .
Это означает , мол ждём в любое время и никаких членских взосов . Хочешь в штат ? Да ради бога , мы под это дела у попечительского совета на раз получим финансирование , бо это же такая честь для универа (клуба) ! Разница между КНУ и "Римским клубом" примерно такая же , как между софдеповским "Союзом писателей" и ПЕН-клубом Британии того же времени .
В первом было 10 тысяч "членов" , а у британцев от 10 до 20 членов . Только вот из 10 тысяч было равных тем 10 британцев Пастернак , Твардовский , Сосюра и ... Броцкий да Стус -- ах да : последние два не заслужили у софдепов , а один "заслужил" условный за "тунеядство" , а второй два срока в колониях за национализм и антисоветчину , где и умер !
Это Вам не экономика , не юриспруденция , и даже не геология .
К физике прикладной - ближе , но тоже "холодно" .
В прикладных науках как раз обратное подозрительно . Особенно , где любая разработка , а ещё механика да электортехника , любой даже теоритический материал требует тысячу эскизов , сотен рабочих чертежей и расчётов с выкладками . Спецификаций -- тома .
Это сейчас на "Автокаде" можно автоматизировать рабочие чертежи , технологические схемы и распечатку спецификаций . Я вот сам на стыке как раз этим и занимался как инженер-механик + программист (в том числе и CAD - САПР) .
А Вы вот на кульмане попробуйте . Это про т.н. соавторство ...
В технических науках и разработках - только последние говнюки-директора "забывают" о 2 десятках "негров"-разработчков и записывают : патенты , книги и даже статьи исключительно себе любимому .
2. Сразу видно -- шо молодо-зелено . Причём без умения включать воображение и какие-то знания эпохи , чтобы оценить время об котором имеет кураж писать . Про сталинизм слышали ?!
Это в пытках , расстрелах и ссылкой в ГУЛАГ (а детей в специнтернат-лагерного типа) Сралин "поощрял" т.н. семейный подряд . А вот за тупое кумовство могли тогда как раз по "кумовству" репрессировать папу , двух сыновей , тёщу и племянницу , да дедушку иногда .
И это при т.н. рабоче-крестьянском происхождении . А когда дед полковник царский и дипломат, отец родился в Ницце и дослужился опять же на царской службе до генерала , то Евгений Оскарович очень рисковал и своими сыновьями , женой , когда вовремя войны перевёл своего сына в н. Тагил ... Но тут и у Сралина очко больше играло , бо спецов уровня Егения Патона тогда в софке и не было совсем . Тупо никого . Сралин двух героев труда хер кому не давал , бо ещё не факт , кто больше приложился к победе : Жуков или Е.Патон организовавший автоматическую сварку Т-34 на потоке и со сварщиками-подростками 12-14 лет ... 35 машин в сутки с одного завода . Историки дают цифру 72 тысячи за годы войны только Т-34 ... А такой же средний танк у наци "Пантер" оне выпустили 6500 . А "Тигров" всего 1400 . Именно по этим 72 тысячам большинство танковых экспертов ставят на первое место в истории -- огневая мощь по стволам считается .
И это не вина Патонов, шо вурдалаг Сралин решил сделать ставку на более дешёвы и лёгкий Т-34 , а не на тяжёлый ИС - хотя бы как-то равный по броне "Тигру" Если бы Патонам поручили тяжёлый танк варить , то победа бы меньшей кровью далась бы , хотя бы среди несчастный танкиство . И оне бы с конвеера спустили бы 30 тыс. ИСов , а не 5 тысяч ...
3 . Насчёт академии - опять пальцем в жо...
Сразу видно , что едва ли представляете как выбирают в академии .
Знает такое выражение - "бросают шары" ? Вот это про АН .
Всюду -- тайное голосание везде . Это традиция . Потому-то и Сахарова так и не лишили звания академика . Собрание ... все вроде осуждамс , одобрямс - лишить гада звания почти единодушный гнев .
Бросают шары - за только треть !
И это было даже при челюстеносце Лёньке Брежневе .
После кончины софка -- то вообще !
Так вот включите мозг - если в разгар травли антисоветчика Сахарова не могли снять .
То простого аполитичного воркоголика Б. Патона кто посмеет даже , если власть и захочет поставить более угодливого ? Кто захочет рисковать реноме и тем, шо руку перестанут подавать 90% коллег , причём и за рубежом -- тоже ?! АН это Вам не тракторная бригада , где на 100 может один способен продумывать хотя бы на ход вперёд . А тут абсолютно у всех голова - их рабочий инструмент . Они хорошо понимают , шо самый толковый , знающий и авторитетный -- это оптима для большинства . Бо это даёт большую степень свободы и независимости от власти !
Конечно , в АН за все периоды Софка были разные члены и председатели . Разной степени порядочности и компетентности .
Но это как раз тот случай , когда каждую каденцию АН трясёт от интриг , рокировок , заменой президиума .
А 50 лет на одном месте это как раз показатель незыблемого авторитета и заслуг перед наукой . При любой власти и 6 президентах .
Уж после 91-го -- собраться и снять академики могли бы так хитро, шо бы один-два шара за Б. Патона : шансов узнать кто был за , а кто против -- 0 !
Каждый ученик музыкального училища по курсу сопилки может нацарапать на дверце сортира своего заведения : "МоСцарт полный атттстой" ...
А на замечания припода , мол прежде чем писать на маэстро гадость неплохо бы сперва выучить материал по сольфеджо и научиться всегда попадать в ноты ... протычать мол
"Ты софковая вата" !
Шо остаётся преподу :
"Остаётся привести цитату из классики :
"Вы , Шариков , стоите на самой низшей ступени развития, вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить…"
расталдыкнуло свои лучи по белу светушку.
Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился."
Правда ну чистый Феллини ?
Неа - чистый Бертолуччи : монолог героини Ромми Шнайдер из "Танго в Париже"
Ну не Шнайдер, так Швейцер : точно создрал у Бертолуччи , плагиатор житобольшевиццкый ...
А шо это : "Золотой телёнок" - это про Коломойского ?!
Точно Беня ещё и у итальяшек ворует сюжеты !!!
А шо есть мировая литература ? Неа - не слышал никогда !
" Поколение √π " - Виктор Пелевинпочти .
Прощай эпоха ...
1. Вот какое самое критическое место у обычного сварочного (не обработанного ничем) шва ?
2. Насколько две трубы по пол метра сваренные идеальным швом (но без отпуска) менее прочны чем метр той же трубы при прочих равных ?!
3. Какова причина , что трубы большого диаметра (Ду1000, Ду1400) Софок покупал у немцев ("Манесман") и у итальянцев ("Нова-Пиньйон") , а не изготовлял сам . И какова вина "бездарного старика" в том , что СССР долго не мог наладить серию по выпуску многослойной спиралешовной трубы таких диаметров .
А как наладили , почему именно в Мариуполе (тогда Жданове) ?!
Вот хочется проверить , что со мной полемизирует в контроверсии к "бездарному старику" действительно одарённая личность , способная таки выдать класс эксперта в той же примерно области , где старик был столь "бездарен" ...
Потому шо как приставку жидо- используешь , так сразу и без защиты научную степень баццц ... Правда это разве что только в Саудовской Аравии какой-нить или в Судане . Там правда , науки никакой - но степенЯ раздают направо и налево . С признанием , правда , в научном мире туговато . Там даже реально заслуженным и талантливым математикам типа Игоря Шафаревича и Александра Виноградова руки не подавали и лишний раз не желали видеть на конференциях и симпозиумах , предлагая искать единомышленников в дешёвых пивных барах , чаще в разы можно найти тех , кто ценят "расовые законы" ...
Адам Смитт , Дэвид Риккардо и Карл Маркс ...
Причём , если Маркс в своём социализме как-то самодостаточен , то идеи Адама Смитта без доработки Риккардо выглядят сегодня уж больно анахронично .
А ещё забавнее , что Маркс на сегодня остаётся единственным экономистом (и социологом) , который смог просчитать развитие экономики мира на сотню лет вперёд . Особенно чётко ещё 1858 году он описал мировой кризис 1929-30 годов , не в общем , а достаточно чётких деталях . Разумеется не всех . Все другие экономисты редко что могли предвидеть на этак лет 10 ... Ксати , все современные способы избежать страшных сценариев апакалипсиста от Маркса придумали именно те , кто его труды лучше всего отштудировал - тот же Джон Кейнсли . И антидемпинг , и антимонопольное , и пособие по безработице , и гарантии вкладов ... А вот те , кто слушает токмо сторонников Смитта и Риккардо обязательно доводят свои страны до точной копии страшилок от Маркса .
Ну а насчёт Гегеля -- тоже улыбнуло . Ведь именно Гегель считал Боруха Спинозу основателем современной (ему) философии ... Ницше , кстати , тоже . Но Гитлер был невежей и неучем , потому и дальше среднего образования не получил . Да и то , небось учился в школе так себе . Как , впрочем , и подавляющее большинство руководства нацистов. Знал бы Фридрих , какие дегенераты станут считать себя его последователями -- небось бы раньше бы свихнулся и прежде чем увидев ту известную лошадь . Если уж он урекал родную сестру за юдофобский анекдот , мол ... цитирую : "опустилась до такой низости и примитивизма и его этим позорит" .
И еще. Насколько я помнил, Гегель - немец до мозга костей, весьма нелестно отзывался о Спинозе. Пришлось полистать источник. В своих лекциях по истории философии Гегель утверждает что «у Спинозы не получается никакой жизни, духовности и деятельности". "Спинозовская субствнция бездеятельна и мертва". Гегель называет ее «окаменелой, окостенелой, неподвижной и застылой бездной в которой гибнет всякая самостоятельная жизнь»… Нигде у Гегеля нет никаких упоминаний о "великом основателе современной ему философии Спинозе". Историки философии считают что истоки идеалистической философии Гегеля находятся в философии Фихте.
Так называемый Стенфод - Бине .
Кто бы сомневался , что самые умные на Земле люди это бухгалтеры , потом идут автогонщики , третие : гестаповцы и НКВДисты ...
Бо когда дают 60 задач на 10 минут , то лучше всех тот , кто быстрее листает страницы тетрадки , поскольку сложных задач на 10 секунд не бывает , бо 5 секунд на решение и 5 на листание . Эйнштейн мог и 110 выбить в таком тесте , а Нильс Борн (известный тормоз) -- тот вообще и до сотни , думаю , что у Розерфорда , у Капицы были бы похожие результаты , бо большинство в фундаментальных точных науках это интроверты . Разумеется - у существ из пыточной моторика получше , чем у очкастых и яйцеголовых .
Вон боксёр Сталлоне потренировался и утверждал , шо у него 180 -- бо у него бабушка с Одессы ... А шо , я верю -- у боксера и порно-актёра (в молодости) моторика куда остальным смертным !
Кстати , изначально создавался для определения отставания в развитии до 23 лет . Первые 3 версии считались что-то вроде херомантии ... когда их переносили на все возраста и профессии .
Вон Вики даёт американские IQ , а там евреи -113 , азиаты 106, WPA - 103 , латино - 89 , черные - 85 . Вы полагает , шо это серьёзный показатель ?!
... А я вот могу поспорить , что взяв только черных бухгалтеров с одной стороны , а евреев работающих на пол ставки с другой , то смогу обеспечить ровно противоположный результат . А если взять хасидских юношев(никогда в глаза не видевших эти тесты) , натыкать тест абстрактной геометрией и сравнить их с чернокожей профессурой Йелля -- у получится , шо хасиды полные дибилы . И это современные тесты , а в 1945 году был полный отстой .
Бо именно 4-я редакция аж 1986 вывела методу на уровень комперции , т.е. прибыли .
Была огромная мода где-то с 1994 , даже цунами . Каждый универ стал делать тесты . А потом сперва математики , потом физики и химики забили тревогу . Шо им столько бухгалтеров не нужно , а пилотов ралли -- только один на 2 курса и то , лучше уж пусть сдаст экзамен по математике по системе Гаусса .
Бо открываешь самую толстую книженцию по этим тестам . Первая фраза : "совершенно очевидно , что тот кто лучше решает простые задачи , то и в сложных задачах лучше" и дальше можно закрывать и не читать . Бо полагать , шо трехглавые мышцы ног и икры , сердце и лёгкие устроенны гораздо сложнее , чем человеческий мозг (всем известно , что любой чемпион мира по спринту , сдохнет догонять эфиопских подростков-стаеров на первом же киллометре) , может лишь бухгалтер , для которого самой тяжёлой рабочей задачей является "сложный банковский процент" , шо в комбинаторике называется тупо факториалом - у программистов начинающих это задачка на минуту (если они , разумеется не в курсе, шо это факториал) причём на прочитать и понять - речь идёт о факториале : 55 секунд, а 5 секунд : на решение .
2. Кто же защищает преступников-то . Только вот крупное жульничество - преступление транснациональное . И уж тем более никак не связанное с большевизмом , бо большевики не были бы такими мразями , если бы у них чисто бабло было целью , как у жулья .
Бо ещё классик говорил : "Ворюга мне милей , чем кровопийца" .
А другой заметил : "Миром правит не тайная ложа , а явная лажа" .
Вот эти фанатики разных мастей и есть лажа и было бы дело только в бабле , рынках сбыта , коллониях - давно бы поняли б , шо война нерентабельная штука и колонии в 20 веке это геморрой один сплошной . Потеря 70 млн. в двух войнах + плюс неродившиеся .
Сегодня мировой оборот торговли оружием аж 20 млд. Это меньше , чем у одного Гейтса в несколько раз . Сторительные обороты исчисляются триллионами , туризма - 500 млд. , развлечений 1 триллион . Во время войны все теряют .
Конкретно про олигархат в Украине . Разве он был в 1994 году , когда народ своими голосами выбрал краснопупого директора ? А Белорусы вон такого же Таракана . Там софок времён Сралина , тут олигархат . Не олигархи выбирали Данилыча . А это он собственными руками и причём гораздо раньше , чем его дочка вышла замуж за Пинчука .
Я всегда был за Юлю именно потому, что она сознательно отказалась от возврата в олигархический лагерь и потом методично прессовала Ахметова, Пинчука , Фирташа и Беню с Бойко (у которых вышки) . Но народ опять же выбрал гопника , а потом мультимиллионера , который теперь уже и олигарх , бо имеет 2 канала , а хотел ещё два отжать - но не успел .
Ну не вкуривает народ , что такое конфликт интересов !
3. Милль больше философ , чем экономист . А предмет философии совсем другой -- любой филосов пытается охватить вселенную и обозначить обобщённую абстрацию , но проходит время и выясняется, что каждый из них внёс рацио и понимание сущности в довольно узкую область - и это в лучшем случае . Поэтому последователи редко соглашаются с предыдущим поколением даже отчасти и тут принято говорить о влиянии . Насчёт "очень немецкого" -- очень упрощённый взгляд . Никогда бы среди физиков первого ряда не было трети именно немцев , если бы всё было так ясно с немецким стилем мышления . Связать метафизику с диалектикой в целостную картину мира . А с другой стороны "Критика чистого разума" от Канта ... Спиноза просто постсредневековую философию Европы вернул из ракурса чистой теологии в область разума , логики и причино-следственной взаимосвязи . До него философия была лишь на службе у теологии , в которой не поощралось рацио . Могла бы взникнуть этика и эстетика , как отдельная сущность в философии без Спинозы . Эразм , разумеется первый гуманист , но с приставкой - выраженно католический , а Лютер - выраженно протестанский этик , и Кальвин - тоже . Декарт просто физик и математик .
А уже про Канта и Гегеля не скажешь , что они вообще как-то связанны с какой-то конкретной теологией конкретной конфессией .
к слову- минским пред-заседателям кравчучке и фоминчучке - за 80...- кто и что ЭТИ..???- ни о чем, токо о самочувствии...??- и кто и как...???- и о чем речь, - кто из них врубится своевременно и куда...??=и ))) один + - пох эти соглашения...)))= вот тут большой ++++ можно псылать хоть кого и хоть нах...