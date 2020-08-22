Церемония прощания с тестем Петра Порошенко Анатолием Переведенцевым прошла в Киеве. ФОТОрепортаж

Церемония прощания с отцом супруги пятого президента Украины Марины Порошенко Анатолием Переведенцевым прошла в Национальном музее медицины.

Как отметил Петр Порошенко в Facebook, становлению и развитию музея медицины способствовал покойный, информирует Цензор.НЕТ.

Пятый президент поблагодарил всех, кто пришел на церемонию и поддержал его супругу.

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По информации Прямого, присутствовали коллеги Анатолия Переведенцева, врачи, народные депутаты Украины, родные и друзья.

Работая в должности заместителя министра здравоохранения СССР, Переведенцев "приложил немало усилий к становлению и развитию Национального музея, который сейчас является одним из крупнейших медицинских музеев Европы".

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Поминальная служба состоялась в Свято-Михайловском Выдубицком монастыре.

Похоронили Анатолия Переведенцева на Зверинецком кладбище в Киеве.



Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, Анатолий Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Он работал заместителем главы Минздрава УССР. Позже, с 1985 по 1988 годы, Переведенцев перешел в дипломатическую сферу и занял должность советника посла СССР в Монголии. Умер отец супруги пятого президента Украины Марины Порошенко 20 августа 2020 года.