Церемония прощания с тестем Петра Порошенко Анатолием Переведенцевым прошла в Киеве. ФОТОрепортаж
Церемония прощания с отцом супруги пятого президента Украины Марины Порошенко Анатолием Переведенцевым прошла в Национальном музее медицины.
Как отметил Петр Порошенко в Facebook, становлению и развитию музея медицины способствовал покойный, информирует Цензор.НЕТ.
Пятый президент поблагодарил всех, кто пришел на церемонию и поддержал его супругу.
По информации Прямого, присутствовали коллеги Анатолия Переведенцева, врачи, народные депутаты Украины, родные и друзья.
Работая в должности заместителя министра здравоохранения СССР, Переведенцев "приложил немало усилий к становлению и развитию Национального музея, который сейчас является одним из крупнейших медицинских музеев Европы".
Поминальная служба состоялась в Свято-Михайловском Выдубицком монастыре.
Похоронили Анатолия Переведенцева на Зверинецком кладбище в Киеве.
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Напомним, Анатолий Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Он работал заместителем главы Минздрава УССР. Позже, с 1985 по 1988 годы, Переведенцев перешел в дипломатическую сферу и занял должность советника посла СССР в Монголии. Умер отец супруги пятого президента Украины Марины Порошенко 20 августа 2020 года.
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