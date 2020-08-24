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Новости Фото День Независимости
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В центре Киева прошел Марш защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветераны АТОООС, родственники погибших за Украину героев, активисты приняли участие в Марше защитников Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В центре Киева в парке им.Тараса Шевченко стартовал Марш защитников Украины. В парке и на близлежащих улицах столицы собрались десятки тысяч участников боевых действий, активистов и горожан.

Участники Марша сформировали 48 колонн, впереди Марша идут матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на Майдане во время Революции Достоинства, получившие ранения в боях на Донбассе украинские военные.

Также среди первых будут идти активисты движений FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, обвиняемых по "дела Шеремета".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парад будет после возвращения людей и территорий, - Зеленский

Людьми заполнен весь парк Шевченко, улица Владимирская от пересечения с бульваром Шевченко до перекрёстка с улицей Льва Толстова, а также бульвар Шевченко от ул.Терещенковской до станции "Университет".

Планируется, что колонна участников Марша защитников Украины пройдёт вниз по бульвару Шевченко, повернёт на Крещатик и пройдет до Европейской площади, где пройдет акция " С независимостью не шутят"..

Поддержать ветеранов и принять участие в шествии пришли тысячи людей.

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 01
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 02
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 03
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 04
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 05
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 06
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 07
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 08
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 09
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 10
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 11
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 12
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 13
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 14
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 15
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 16
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 17
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 18
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 19
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 20
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 21
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 22
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 23
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 24
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 25

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 26

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 27
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 28
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 29
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 30
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 31
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 32
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 33



В центре Киева прошел Марш защитников Украины 34
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 35
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 36
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 37
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 38

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 39

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 40
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 41

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 42
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 43
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 44
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 45

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 46
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 47
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 48
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 49
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 50
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 51


В центре Киева прошел Марш защитников Украины 52
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 53
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 54
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 55
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 56
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 57

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 58
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 59
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 60
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 61
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 62

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 63
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 64
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 65
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 66
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 67
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 68
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 69

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 70

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 71
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 72
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 73
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 74
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 75
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 76
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 77
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 78
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 79
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 80
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 81

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

В центре Киева прошел Марш защитников Украины 82
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 83
В центре Киева прошел Марш защитников Украины 84

 

Автор: 

ветераны (1107) День Независимости (1196) марш (632)


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Топ комментарии
+99
Ось це і є УКРАЇНА і її День Незалежності, а не ******** -шоу від недомірка малороського.

СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.08.2020 11:31
+70
Сценарій ''Ходи ветеранів'' ЗЕ. Першими підуть ті хто ухилився від призову 4р(колону очолить ЗЕ) Другими підуть ті хто тікав від повісток в армію 2-3 р Третя колона це дизертири,зрадники та колаборанти(головує Єрмак) Далі-фотографи,онаністи,збоченці,содоміти,тамади та інші СН.
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24.08.2020 11:30
+58
Хоч раз на рік побачились.
Нормального стріму немає. Шкода.
А людей ДУЖЕ багато. Одні вже йдуть колоною, а інші ще і рух не почали, тільки формуються.
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24.08.2020 11:30
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Народ отмечает День Независимости независимо от шутов гороховых,дорвавшихся до власти.
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24.08.2020 12:14 Ответить
Всім дописувачам поставив ++++!!!Де це парашовата ділася не гавкають в такий день!?
Аж дивно!!!
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24.08.2020 12:20 Ответить
Та набіжали вже. Все засрали
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25.08.2020 01:01 Ответить
Аж радісно на душі, що ще не вмерла Україна і українці, а не лише одна жидокацапня "рулит"!!!!!
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24.08.2020 12:24 Ответить
У центрі Києва відбувається Марш захисників України - Цензор.НЕТ 5306
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24.08.2020 12:28 Ответить
З Днем Незалежності, любі друзі - бандерівці та бандерівки!
Слава Україні!

У центрі Києва відбувається Марш захисників України - Цензор.НЕТ 591
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24.08.2020 12:31 Ответить
А "бубочки" там нет.
А ведь не выйдет к людям, обоср*тся.
Боится "бубочка", страшно боится.
Украинского народа боится.
Правильно боится.
Пусть дрожит.
Пусть сидит и дрожит.
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24.08.2020 12:58 Ответить
"И даже жид, хотя дрожит, но по веревочке бежит" (цитата)
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24.08.2020 13:20 Ответить
"Гнила сутність красивої обгортки"

Промова Зеленського - одна з найбільш пафосних і брехливих, яку я чув від президентів України.
Розсипається в подяках медикам, а гроші з коронавірусного фонду йдуть не лікарям, а розкрадаються на так званому «великому будівництві».
Він говорить красиві слова про військових, а сам кидає вмирати підстреленого ворогами бійця Ярослава Журавля, бо Зеленському політично треба зробити вигляд, що не стріляють.
Він говорить про тишу і бреше, що на Донбасі її чують. Але для правди треба читати не лише фальшивки від оточення.
Зеленський закликає до єдності, а сам покриває тих самих зрадників з його офіса, які злили ворогам операцію українських спецслужб. І сам стає зрадником країни.
Я дуже хочу, щоб Україна нарешті усвідомила гнилу сутність красивої обгортки. І наступного року, на 30 річницю, перед країною виступив Президент, а не те що тепер.Володимир Ар'єв.
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24.08.2020 13:47 Ответить
промова була, до речі, хорошою.

але так, слова та дії розбіжні.
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24.08.2020 14:01 Ответить
сей час меня опять забанят за слово жид -жиды всех мастей захватили у нас власть
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24.08.2020 14:28 Ответить
Таки да. Жиди вирубують ліси, викопують бурштин, б'ють та гвалтують людей у відділках поліції, будують маєтки за рахунок грабунку гоїв.
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24.08.2020 16:19 Ответить
будують за рахунок гоев а гоям надо выживать
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24.08.2020 16:27 Ответить
Із зеленого владного ла*на хтось приєднався до Захисників? Той, хто думає, що він президент України, вийшов Захисників привітати? Ні. І цим все сказано, на кого працють ці шоу клоуни.
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24.08.2020 14:22 Ответить
дійсно, десятки тисяч, а може й сотні, а де ж "керівники" держави!
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24.08.2020 16:56 Ответить
а кого зе у своїй промові мав на увазі під словом "чорти"
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24.08.2020 16:57 Ответить
Ця промова нагадує випльовування з відразою слів по написаному.
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25.08.2020 09:04 Ответить
шо, вава, не вдається тобі стримати українців вдома в їхнє свято?? А ні короною а ні карантином не стримав, а ні "концом епохі бєдності" не залякав..Це добре, що ти побачиш скільки людей вийшли святкувати День Незалежності СВОЄЇ країни в багатьох містах!
А Україна - не твоя.. Ця країна - наша !! Ти не гідний а ні таких людей, а ні такої країни.
Пишаюсь Вами, Українці ! Пишаюсь що я Українка !!
Слава Україні !! Героям слава !!
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24.08.2020 18:06 Ответить
я би добавив к "ваве"- ГОВНИЩЕ ты квртальное!
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25.08.2020 12:23 Ответить
ЗЕБІЛИ, ЛОХІ, УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ, ВОРОГИ І ЄВРЕЇ---ОЦЕ ВИ ПОБАЧИЛИ СПРАВЖНІХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, А ви ублюдкі--тільки дивитесь 95 квартал.
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24.08.2020 18:10 Ответить
до чого тут євреї?
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24.08.2020 22:45 Ответить
А хіба вони не вороги? Рабінович прямо сказав: "Мьі построим в Украине другую Украину -- такую, как мьі хотим!"
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25.08.2020 09:08 Ответить
а рабінович що, єдиний єврей у світі? про тих євреїв, що воюють за Україну ви певно не чули? не треба узагальнювати
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25.08.2020 13:29 Ответить
які зворушливі фотографії.. Сльози течуть. Скільки діточок осиротіли, скільки матерів осиротіли.. Скільки жінок вже не дочекаються своїх коханих..
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24.08.2020 18:24 Ответить
Вот єто и есть настоящий бессмертньій полк.
Мьі обязаньі их помнить.
Героям слава!!!
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24.08.2020 21:34 Ответить
а потім кажуть, що білоруси - терпіли, а ми нє? Пройшлись ходою і все? Через років 3-4 будуть розганяти, як цуценят їх нова поліція.... Тьху-тьху-тьху. Але все до того йде на жаль.
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24.08.2020 18:33 Ответить
Ветераны ходят, а политические гниды войска отводят ещё в 5 точках фронта на своей территории.
Гниды провали операцию разведки которая вошла бы в учебники многих стран мира.
Олигархи прикрывают гнид и сами являются гнидами, друзьями кремля.
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24.08.2020 19:22 Ответить
був на цьому параді - надзвичайно багато людей! Дуже пишаюся моїми Українцями та Україною! Вітаю тебе моя люба Україна! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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24.08.2020 19:37 Ответить
Інтонація, стиль і зміст промови президента В. Зеленського нагадали виступи екс-президента П. Порошенка! Тільки голосочок Вови явно програє Петру! І чому ж пан Володимир не скористався знову своїм президентським правом амністувати до свята тисячі АТО-шників. які сидять по тюрмах, чи "вбивць" Шеремета, чи ще когось?
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24.08.2020 20:41 Ответить
Поменяй пластинку про "ув'язнених атошников". Она уже не работает - уже выбрали поца вместо Гетьмана
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25.08.2020 08:32 Ответить
Тебя что, папа Карла тупым ножом из трухлого дерева выстрогал? Хетьман их посадил, а его последыш Вова с хетьманотовским Авакяном только еще добавили якобы убийц журналиста Шеремета! Иди, отлижи яйца у доктора Геббельса. на большее не заслужил!
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25.08.2020 19:53 Ответить
Зеленському до того про*бом Марш захисників України, що ніхто і не помітив цього. Для нього головне, що його протаже в трусах потанцювали біля української церкви і на головному Майдані країни. Українці вже другий рік, як білоруси ходять на якісь марші і дарують квітки бикам які їх пи*дять. Ну і хрен з вами.
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24.08.2020 21:09 Ответить
Бачів плакат "ОУН в серці на віки". З урахуванням яких зусиль вони доклали до того щоб привести до влади зелене бидло то дозволю собі трішки перефразувати - "ОУН в жопу на віки"
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24.08.2020 21:13 Ответить
Є порівняльні цифри, скільки було людей на ході Захисників, і на шоу Вєрки сердючки? Хто з керівників держави вийшов привітати цю ходу?
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24.08.2020 21:14 Ответить
Приблизно так

У центрі Києва відбувся Марш захисників України - Цензор.НЕТ 8831
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24.08.2020 23:20 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran


https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1297975348257329153 1 ч

2.000 зібраних Зеленським на офіційні «пєсні і пляскі» і 100.000 тих, хто прийшов вшанувати ветеранів і незалежність. У Києві зустрілися два світи: малоросійський водевіль та лицарська Україна.
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24.08.2020 23:23 Ответить
А сивий барига що там забув?
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25.08.2020 00:51 Ответить
Пойди труселями перед зеленским засвети раз барыга не нравится.
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25.08.2020 00:54 Ответить
Доземний вам уклін, рідненькі.
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25.08.2020 06:55 Ответить
В Украине есть силы, которые способнв уничтожить эту ЗЕленую дрянь и гниль во главе которой предатель, враг Украины и кремлевская гнида клоун и шут ЗЕленский
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25.08.2020 07:26 Ответить
Якщо є такі люди Україна жива і буде жити! Спасибі їм і Слава Героям, Слава Україні!
А всяка шелупонь типу Шарія, щезне як роса на сонці.
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25.08.2020 08:29 Ответить
Оце і є справжня Україна, а не те збіговисько манкуртів, що захопило площу перед святою Софією. Ганьба запроданцям та пройдисвітам! Слава Україні! Героям слава!
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25.08.2020 08:42 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3245599.html Мужество рождает победителей, единство рождает непобедимых

В.Головня: В связи с последними событиями, которые происходят в Беларуси, и нашим праздником 24 августа - ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ, решил найти статью беларуськой журналистки Светланы Калинкиной, написанный в 2017 году.
Данная статья и сейчас является актуальной, как мне кажется:

"В столице Украины состоялся парад в честь 26-й годовщины независимости Украины. Почему украинский парад вызывает комок в горле, а белорусские - горькую иронию?
Во-первых.
Парад в Киеве проходил действительно торжественно. А это значит, сдержанно, как то подобает государственному празднику. Без кича в виде сеялок-веялок-живых пирамид из студентов и студенток и торжественного провоза унитазов как высшего достижения отечественной промышленности.

Во-вторых.
Украинский парад - это было не просто передвижение чеканящих шаг шеренг. Это был парад, наполненный смыслом.
На нем получали золотые звезды новые Герои Украины. Торжественно, на глазах у всей страны.
На нем получали знамена и названия войсковые подразделения - имени короля Данила, имени Черных запорожцев… Украинские названия, украинские герои. Как слава нации, гордость нации, эстафета мужества и патриотизма, идущая через века…
В Беларуси такой практики просто нет. У нас, Героями Беларуси становятся в тиши кабинетов.
У нас зачем-то есть Венская десантная бригада, Новгородская, Тильзитский полк… Но нет войсковых подразделений имени Давыда Городенского, князя Витовта, Михала Глинского, Константина Острожского, Тадеуша Костюшко…

Третье.
Положа руку на сердце: у кого есть уверенность, что белорусская армия будет защищать белорусский суверенитет, если Россия вдруг решит, что здесь, у нас, тоже обижают русских? Если бы случилось нечто подобное тому, что произошло в Крыму или на Донбассе?
Ни у кого такой уверенности нет. Есть только надежда.
А вот на параде в Киеве строевым шагом шли те, кто уже четко определился, на чьей он стороне, и какую родину готов защищать. Шла армия, которая тяжело, с кровью и большими потерями избавилась от предателей.
Нашей армии, чтобы понять, кто есть кто, не надо ждать своего Донбасса. Чтобы выявить потенциальных предателей, надо перевести силовые структуры на национальный белорусский язык. Все, кто не понимает, зачем это делается; все, кто не поддержит, запротестует, воспротивится - потенциальные предатели и есть.

Четвертое.
У Украины очень красивый гимн. У Украины очень красивый флаг.
Гимн, который хочется петь. Флаг, который хочется защищать.
У белорусов же, такие символы отобрали.
И давно понятно, что нужно вернуть. Потому что без «Погони», без национального бело-красно-белого флага, без идущего от сердца «Жыве Беларусь!», мы - манкурты, трава при дороге разных империй.
Без всего этого, у нас нет идеи, которая может объединять.
«Мужество рождает победителей, единство рождает непобедимых», - сказал сегодня в речи на параде Петр Порошенко.
Так вот, белорусские парады в лучшем случае демонстрируют потенциал мужества, украинский парад продемонстрировал потенциал непобедимости. А это - огромная разница!

Ну и пятое. Президент Украины в речи на параде четко обозначает курс, куда ведет свое государство - в Евросоюз и НАТО.
Куда Лукашенко ведет Беларусь?.. Он и сам не знает. Просто ведет - от парада до парада".
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25.08.2020 09:46 Ответить
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