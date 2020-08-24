В центре Киева прошел Марш защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветераны АТОООС, родственники погибших за Украину героев, активисты приняли участие в Марше защитников Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В центре Киева в парке им.Тараса Шевченко стартовал Марш защитников Украины. В парке и на близлежащих улицах столицы собрались десятки тысяч участников боевых действий, активистов и горожан.

Участники Марша сформировали 48 колонн, впереди Марша идут матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на Майдане во время Революции Достоинства, получившие ранения в боях на Донбассе украинские военные.

Также среди первых будут идти активисты движений FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, обвиняемых по "дела Шеремета".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парад будет после возвращения людей и территорий, - Зеленский

Людьми заполнен весь парк Шевченко, улица Владимирская от пересечения с бульваром Шевченко до перекрёстка с улицей Льва Толстова, а также бульвар Шевченко от ул.Терещенковской до станции "Университет".

Планируется, что колонна участников Марша защитников Украины пройдёт вниз по бульвару Шевченко, повернёт на Крещатик и пройдет до Европейской площади, где пройдет акция " С независимостью не шутят"..

Поддержать ветеранов и принять участие в шествии пришли тысячи людей.

























































































































































































Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук





