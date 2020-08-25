По факту взрыва в общежитии военного полигона "Десна" открыто уголовное производство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате взрыва гранаты погиб один военнослужащий, еще двух военных и женщину доставили в местный госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

Около 17:42 в полицию поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прозвучал взрыв.

Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое - двое военнослужащих и одна гражданская женщина - доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на территории 169-го Учебного центра "Десна" в понедельник вечером в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, один человек погиб, двое травмированы. ФОТО







