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По факту взрыва в общежитии военного полигона "Десна" открыто уголовное производство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате взрыва гранаты погиб один военнослужащий, еще двух военных и женщину доставили в местный госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

Около 17:42 в полицию поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прозвучал взрыв.

Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое - двое военнослужащих и одна гражданская женщина - доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на территории 169-го Учебного центра "Десна" в понедельник вечером в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, один человек погиб, двое травмированы. ФОТО

По факту взрыва в общежитии военного полигона Десна открыто уголовное производство, - Нацполиция 01
По факту взрыва в общежитии военного полигона Десна открыто уголовное производство, - Нацполиция 02
По факту взрыва в общежитии военного полигона Десна открыто уголовное производство, - Нацполиция 03
По факту взрыва в общежитии военного полигона Десна открыто уголовное производство, - Нацполиция 04

Автор: 

взрыв (6738) общежитие (167) Нацполиция (16458) Черниговщина (1485) военнослужащие (6133)


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кондиционер взорвался... (с)
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25.08.2020 10:38 Ответить
Пердак у одного из ослов в руках взорвался.
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25.08.2020 11:10 Ответить
Обезьяна даже "в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы" остаётся обезьяной, только уже с гранатой, факт. Тщательней надо проводить психологический и личностный отбор на контракт, им дают оружие в руки, доступны боеприпасы, думать надо головой а не принимать на службу, содержать, кормить, одевать, тупорылых идиЁтов.
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25.08.2020 11:09 Ответить
 
 