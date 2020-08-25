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За фактом вибуху в гуртожитку військового полігону "Десна" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Унаслідок вибуху гранати загинув один військовослужбовець, ще двох військових і жінку доставили в місцевий госпіталь із пораненнями різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

Близько 17:42 до поліції надійшло повідомлення, що в селищі Десна Козелецького району в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців контрактної служби пролунав вибух.

Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець. Ще троє - двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка - доставлені до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Наразі поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких - уламки вибухового пристрою.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на території 169-го Навчального центру "Десна" в понеділок увечері в одному з гуртожитків стався вибух, унаслідок якого один військовий загинув, ще двоє зазнали травм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У гуртожитку військового полігону "Десна" прогримів вибух, одна людина загинула, двоє травмовані. ФОТО

За фактом вибуху в гуртожитку військового полігону Десна відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція 01
За фактом вибуху в гуртожитку військового полігону Десна відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція 02
За фактом вибуху в гуртожитку військового полігону Десна відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція 03
За фактом вибуху в гуртожитку військового полігону Десна відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція 04

Автор: 

вибух (4450) гуртожиток (130) Нацполіція (15163) Чернігівщина (1584) військовослужбовці (4743)


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кондиционер взорвался... (с)
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25.08.2020 10:38 Відповісти
Пердак у одного из ослов в руках взорвался.
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25.08.2020 11:10 Відповісти
Обезьяна даже "в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы" остаётся обезьяной, только уже с гранатой, факт. Тщательней надо проводить психологический и личностный отбор на контракт, им дают оружие в руки, доступны боеприпасы, думать надо головой а не принимать на службу, содержать, кормить, одевать, тупорылых идиЁтов.
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25.08.2020 11:09 Відповісти
 
 