За фактом вибуху в гуртожитку військового полігону "Десна" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Унаслідок вибуху гранати загинув один військовослужбовець, ще двох військових і жінку доставили в місцевий госпіталь із пораненнями різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

Близько 17:42 до поліції надійшло повідомлення, що в селищі Десна Козелецького району в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців контрактної служби пролунав вибух.

Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець. Ще троє - двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка - доставлені до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Наразі поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких - уламки вибухового пристрою.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на території 169-го Навчального центру "Десна" в понеділок увечері в одному з гуртожитків стався вибух, унаслідок якого один військовий загинув, ще двоє зазнали травм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У гуртожитку військового полігону "Десна" прогримів вибух, одна людина загинула, двоє травмовані. ФОТО







