У гуртожитку військового полігону "Десна" прогримів вибух, одна людина загинула, двоє травмовані. ФОТО

На території 169-го Навчального центру "Десна" в понеділок увечері в одному з гуртожитків стався вибух, в результаті якого один військовий загинув, ще двоє дістали травми.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі полігону в фейсбуці.

"Сьогодні близько 17:30, в позаслужбовий час, в одному з гуртожитків, в наслідок особистої недбалості та нехтування заходами безпеки військовослужбовців, стався вибух. В результаті один військовослужбовець загинув, ще двое зазнали поранень різного ступеню важкості. Також постраждала цивільна дівчина, яка знаходилася в гостях у одного з військовослужбовців. Нині вона перебуває у важкому стані", - йдеться в повідомленні

У повідомленні наголошується, що всі постраждалі були оперативно доставлені в медичні установи, де їм була надана медична допомога.

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На місці вибуху працює слідча група Нацполіції України.