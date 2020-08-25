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У гуртожитку військового полігону "Десна" прогримів вибух, одна людина загинула, двоє травмовані. ФОТО

На території 169-го Навчального центру "Десна" в понеділок увечері в одному з гуртожитків стався вибух, в результаті якого один військовий загинув, ще двоє дістали травми.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі полігону в фейсбуці.

"Сьогодні близько 17:30, в позаслужбовий час, в одному з гуртожитків, в наслідок особистої недбалості та нехтування заходами безпеки військовослужбовців, стався вибух. В результаті один військовослужбовець загинув, ще двое зазнали поранень різного ступеню важкості. Також постраждала цивільна дівчина, яка знаходилася в гостях у одного з військовослужбовців. Нині вона перебуває у важкому стані", - йдеться в повідомленні

У повідомленні наголошується, що всі постраждалі були оперативно доставлені в медичні установи, де їм була надана медична допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі через вибух гранати загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТО

На місці вибуху працює слідча група Нацполіції України.

У гуртожитку військового полігону Десна прогримів вибух, одна людина загинула, двоє травмовані 01

Автор: 

вибух (4438) Чернігівщина (1584) полігон (278)


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Топ коментарі
+10
Це дуже добре відома "учєбка" з часів СРСР.
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24.08.2020 20:45
+10
Гуртожиток, дівчина, значить не солдати строковики, теніку безпеки з гранатами ніхто не відміняв.
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24.08.2020 20:47
+7
Хто в ;Десні; служив- той у цирку не сміється.
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24.08.2020 20:58
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Це дуже добре відома "учєбка" з часів СРСР.
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24.08.2020 20:45 Відповісти
Хто в ;Десні; служив- той у цирку не сміється.
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24.08.2020 20:58 Відповісти
Лучше жопой сесть в костер, чем попасть служить в Остер.
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24.08.2020 23:45 Відповісти
Раніше цю учбову дивізію звали ДДД -- Дика Деснянська Дивізія .
Учбова панцерна , для ЦГВ та ЮГВ.
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24.08.2020 21:24 Відповісти
...лучше опой сесть в костер, чем попасть служить в Остер
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24.08.2020 21:49 Відповісти
Гуртожиток, дівчина, значить не солдати строковики, теніку безпеки з гранатами ніхто не відміняв.
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24.08.2020 20:47 Відповісти
Смотри шо у мну есть.

Хочешь подержать? Только не не взрывай - стены недавно покрашены.

Или как было? После службы уже так успели ужраться что-ли? Или выходной был?
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24.08.2020 20:51 Відповісти
Так державне свято сьогодні.
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24.08.2020 21:10 Відповісти
Яке борделло! Дєффці гранату показували.
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24.08.2020 21:26 Відповісти
снялы шлюху - показувалы гранату..... ))
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24.08.2020 21:30 Відповісти
в мире животных...каждый третий контрактник - дебил...
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24.08.2020 21:33 Відповісти
граната в комнате общаги ? повыпендривался перед девушкой?
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24.08.2020 21:40 Відповісти
В общежитии военного полигона "Десна" прогремел взрыв, один человек погиб, двое травмированы - Цензор.НЕТ 6776
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25.08.2020 00:23 Відповісти
Лучше ........долбить сосну чем идти служить в Десну))...
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24.08.2020 21:44 Відповісти
Тільки сьогодні на Марші хлопці про Десну розповідали, аж серце зжалося
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24.08.2020 21:54 Відповісти
В мене син зараз у Десні, який жах
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24.08.2020 23:34 Відповісти
... в результате...пренебрежения мерами безопасности Источник: https://censor.net/n3215565 Ну какие там еще меры безопасности когда в выходной праздничный день нужно снять проститутку и набухаться в хлам?
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25.08.2020 01:27 Відповісти
Эти дебилы там все с гранатами ходят!!! У меня товарища послали то ли туда, то ли в похожую учебку в 2015 году, так он приехал в шоке: у КАЖДОГО из кармана торчит граната. Курить с ней ходят, в туалет, крутят их...
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25.08.2020 10:07 Відповісти
Горілка і дівчата- вибухова суміш.
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25.08.2020 10:18 Відповісти
дівчата с гранатами...
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25.08.2020 13:18 Відповісти
Это действительно была граната
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25.08.2020 10:18 Відповісти
 
 