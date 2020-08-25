У гуртожитку військового полігону "Десна" прогримів вибух, одна людина загинула, двоє травмовані. ФОТО
На території 169-го Навчального центру "Десна" в понеділок увечері в одному з гуртожитків стався вибух, в результаті якого один військовий загинув, ще двоє дістали травми.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі полігону в фейсбуці.
"Сьогодні близько 17:30, в позаслужбовий час, в одному з гуртожитків, в наслідок особистої недбалості та нехтування заходами безпеки військовослужбовців, стався вибух. В результаті один військовослужбовець загинув, ще двое зазнали поранень різного ступеню важкості. Також постраждала цивільна дівчина, яка знаходилася в гостях у одного з військовослужбовців. Нині вона перебуває у важкому стані", - йдеться в повідомленні
У повідомленні наголошується, що всі постраждалі були оперативно доставлені в медичні установи, де їм була надана медична допомога.
На місці вибуху працює слідча група Нацполіції України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Учбова панцерна , для ЦГВ та ЮГВ.
Хочешь подержать? Только не не взрывай - стены недавно покрашены.
Или как было? После службы уже так успели ужраться что-ли? Или выходной был?