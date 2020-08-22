У Маріуполі через вибух гранати загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТО

У Маріуполі в результаті вибуху гранати загинув місцевий житель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора, 21 серпня, о 16:01 до Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на території її приватного будинку стався вибух, від якого внаслідок численних осколкових поранень помер співмешканець,1961 року народження.

У момент вибуху жінка перебувала у дворі та не постраждала. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонування ручної гранати. Крім того, поліція виявила у будинку майже 300 набоїв різного калібру, гільзи та порох. Встановлюється походження боєприпасів.

За фактом розпочато кримінальні провадження, за попередньою ознакою ч. 1 ст. 115 "Нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває

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