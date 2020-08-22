УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11266 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
3 648 3

У Маріуполі через вибух гранати загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТО

У Маріуполі в результаті вибуху гранати загинув місцевий житель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Маріуполі через вибух гранати загинув чоловік, - Нацполіція 01

Вчора, 21 серпня, о 16:01 до Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на території її приватного будинку стався вибух, від якого внаслідок численних осколкових поранень помер співмешканець,1961 року народження. 

У Маріуполі через вибух гранати загинув чоловік, - Нацполіція 02

У момент вибуху жінка перебувала у дворі та не постраждала. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонування ручної гранати. Крім того, поліція виявила у будинку майже 300 набоїв різного калібру, гільзи та порох. Встановлюється походження боєприпасів.

За фактом розпочато кримінальні провадження, за попередньою ознакою ч. 1 ст. 115 "Нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває

Також читайте: Двоє киян виготовляли і продавали миючі засоби з соляною кислотою, - поліція. ФОТО

У Маріуполі через вибух гранати загинув чоловік, - Нацполіція 03

вибух (4433) граната (788) Маріуполь (3220) Нацполіція (15123) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головне що знайшли рядом з сожитєлєм чійся прах....
показати весь коментар
22.08.2020 12:46 Відповісти
Одной обезьяной меньше.
показати весь коментар
22.08.2020 13:33 Відповісти
отбор- он бывает и естественный...)))
показати весь коментар
22.08.2020 21:54 Відповісти
 
 