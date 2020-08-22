В Мариуполе в результате взрыва гранаты погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТО

В Мариуполе в результате взрыва гранаты погиб местный житель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера, 21 августа, в 16:01 в Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что на территории ее частного дома произошел взрыв, от которого в результате многочисленных осколочных ранений умер сожитель 1961 года рождения. В момент взрыва женщина находилась во дворе и не пострадала.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты. Кроме того, полиция обнаружила в доме почти 300 патронов различного калибра, гильзы и прах. Устанавливается происхождение боеприпасов.

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По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "Несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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