Прокуратура просит суд продлить арест Антоненко на два месяца. ДОКУМЕНТ
Прокуратура подала в суд ходатайство о продлении ареста ветерану АТО Андрею Антоненко (Риффмастер), подозреваемому по делуподготовительное заседание по делу Шеремета
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Шевченковский райсуд Киева, в котором сегодня проходит подготовительное заседание по делу подготовительное заседание по делу Шеремета, поступило ходатайство прокуратуры о продлении на два месяца меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому ветерану АТО Андрею Антоненко (Риффмастер).
Свое ходатайство прокуроры обосновывают рисками возможного, по их мнению, выезда Антоненко за границу, а также возможного, по их мнению, влияния Антоненко на "неустановленных лиц", которые, возможно, причастны к делу.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Будь ласка! Дуже лоскотно!
До приходу лікаря протримаєшся чи такі всерешся як завжди?
"В Украине проживает....." - **********))
об отсутствии знаков препинания промолчим..
От тільки здоровий глузд у них неможливий, а все решта - "можливо"!