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Новости Фото Убийство Шеремета
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Прокуратура просит суд продлить арест Антоненко на два месяца. ДОКУМЕНТ

Прокуратура просит суд продлить арест Антоненко на два месяца. ДОКУМЕНТ

Прокуратура подала в суд ходатайство о продлении ареста ветерану АТО Андрею Антоненко (Риффмастер), подозреваемому по делуподготовительное заседание по делу Шеремета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Шевченковский райсуд Киева, в котором сегодня проходит подготовительное заседание по делу подготовительное заседание по делу Шеремета, поступило ходатайство прокуратуры о продлении на два месяца меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому ветерану АТО Андрею Антоненко (Риффмастер).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Свое ходатайство прокуроры обосновывают рисками возможного, по их мнению, выезда Антоненко за границу, а также возможного, по их мнению, влияния Антоненко на "неустановленных лиц", которые, возможно, причастны к делу.

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Прокуратура просит суд продлить арест Антоненко на два месяца 02
Прокуратура просит суд продлить арест Антоненко на два месяца 03
Прокуратура просит суд продлить арест Антоненко на два месяца 04
Прокуратура просит суд продлить арест Антоненко на два месяца 05
Прокуратура просит суд продлить арест Антоненко на два месяца 06

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт, - адвокат Безпалый

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

Источник: 
арест (10455) суд (25092) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+27
Прокуратура має зняти всі обвинувачення з Антоненка, через відсутність доказів!
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25.08.2020 14:30
+12
Кацапсинки, а что это вы так активизировались после 24 августа? До вашего начальства наконец дошло, что операция по умиротворению Украины терпит полное фиаско? Бывает, обидно, понимаю...
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25.08.2020 14:44
+11
Менти навіть фільм зняли, бо в них немає прямих неспростовних доказів, лише фальсифіковані експертизи!
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25.08.2020 15:07
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Прокуратура має зняти всі обвинувачення з Антоненка, через відсутність доказів!
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25.08.2020 14:30 Ответить
Молодец, садись!
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25.08.2020 14:34 Ответить
ХА-ХА-ХА і а про відсутність доказів тобі ребе хуцпатий нашепотів?
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25.08.2020 15:03 Ответить
Менти навіть фільм зняли, бо в них немає прямих неспростовних доказів, лише фальсифіковані експертизи!
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25.08.2020 15:07 Ответить
поц НЕ дукуй по-вашому вже ніколи не буде
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25.08.2020 15:10 Ответить
По-нашому це згідно з законом і в Україні буде панувати Закон а не менти фальсифікатори! А що таке Закон фальсифікатори дізнаються згодом в тюрмі й Італія їх не врятує!
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25.08.2020 15:15 Ответить
так ти ІДІЙОТ... в Україні СУД вирішує хто є злочинець а не ребе з сінагогі чи наповп тупорилих дебілів. А поліція в справі не є стороною
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25.08.2020 16:15 Ответить
Коли поліція фальсифікує докази, то вона стає спільником реальних вбивць, яких вона прикриває!
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25.08.2020 16:19 Ответить
поц та шо ж ти таке тупориле НЕ ТИ і не поліція і не натовт шлємазлів по команді ребе А СУД в Україні вирішують хто є злоченцем
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25.08.2020 16:42 Ответить
ні буде тільки в іншому варіанті з океаном крові таких недоумків
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25.08.2020 18:47 Ответить
а 95квартал нічого не знімав?
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25.08.2020 16:16 Ответить
ХА-ХА-ХА Прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненку на два місяці - Цензор.НЕТ 3622 і а про відсутність доказів тобі ребе хуцпатий нашепотів?
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25.08.2020 16:17 Ответить
О. Тарасюк, - обов'язково буде покараний.
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25.08.2020 14:33 Ответить
О так! Каратєлі вже готові карать?
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25.08.2020 14:36 Ответить
Не твое свинособачее дело.
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25.08.2020 14:40 Ответить
Не карай мою жопу своїм гострим язиком)
Будь ласка! Дуже лоскотно!
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25.08.2020 14:43 Ответить
Чому мокшанці завжди про геніталії говорять, а тому що недалеко від мавп у еволюційному розвитку відійшли
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25.08.2020 14:59 Ответить
Жопа це геніталії? Ну може тебе через сраку народили та й зачали те ж через сраку, тому для тебе це геніталії. Поздоровляю ти в своєму роді унікум, куди тим мавпам братись)
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25.08.2020 16:40 Ответить
Тому що мокшанці користуються дупою, як сакральною геніталією))
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25.08.2020 17:25 Ответить
Я же не твоя мамаша что бы жопы лизать.
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25.08.2020 17:02 Ответить
А всё равно лижешь)
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25.08.2020 17:53 Ответить
Ущербное у тебя только на уме полизать или пососать, кацап обыкновенный умом обделенный.
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25.08.2020 19:18 Ответить
Кацапсинки, а что это вы так активизировались после 24 августа? До вашего начальства наконец дошло, что операция по умиротворению Украины терпит полное фиаско? Бывает, обидно, понимаю...
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25.08.2020 14:44 Ответить
Так так! Не буду тобі заперечувати!
До приходу лікаря протримаєшся чи такі всерешся як завжди?
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25.08.2020 14:46 Ответить
Кацапсинка, а тебе никто не говорил, что украинский язык, и то, что переводит Гугл, разные вещи? Нет? Что, вокруг ни одного носителя языка? Или просто тупые?
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25.08.2020 15:03 Ответить
Не розмовляй зі мною кацапською! Ти маєш знати рідну мову! Чи ти на стільки тупе, що так і не спромігся бодай слова написати щоб не всратись від натуги? Га? От же ж "ротожопий патріот" )))
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25.08.2020 15:13 Ответить
В Украине проживают свыше 130 национальностей, откуда ты, кацапсина вонючая, знаешь, какой язык для меня родной? Але, на відміну від тебе, державну мову знаю дуже добре, настільки добре, що відразу впіймав тебе на стилістичній помилці. Так что твоя попытка разжечь ненависть на языковой проблеме потерпела фиаско. Начальство будет не довольно. Плакала твоя премия.
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25.08.2020 15:45 Ответить
Ти хєра свого короткого впіймати не в змозі, щоб посцяти рівно))) Лінгвіст, хай Бог боронить!
"В Украине проживает....." - **********))
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25.08.2020 16:37 Ответить
Что кацапсенок? Больно и обидно? Бывает, привыкай, ущербный.
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25.08.2020 17:39 Ответить
вот это"чи такі"," на стільки" (раздельное), "хай Бог боронить" режут ухо..
об отсутствии знаков препинания промолчим..
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25.08.2020 17:40 Ответить
ай вей піґістаньті ваших ґлупастєф
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25.08.2020 15:05 Ответить
это вам за псевдолюстрацию...
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25.08.2020 14:37 Ответить
Кому це вам?
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25.08.2020 14:41 Ответить
Уявним ворогам!
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25.08.2020 14:44 Ответить
а тебе не кажется, что тебя здесь сильно дохуа?
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25.08.2020 14:48 Ответить
Списки куди передавати?
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25.08.2020 14:49 Ответить
ти з якого сузір'я?передай своїм шо люстрація була при порошенко.
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25.08.2020 14:44 Ответить
Вона була???? Емае....
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25.08.2020 14:47 Ответить
блеать,глянь в словнику слово "псевдо"...
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25.08.2020 14:50 Ответить
Так а шо, петру часу не хватило, чі без потреби то було? 5 повних років не хватило?
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25.08.2020 16:45 Ответить
А хто це у нас свою каденцію почав з прийому на роботу тюстмиваного Богдана?
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25.08.2020 14:54 Ответить
ригло воно і є ригло...вата повинна палати.
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25.08.2020 15:01 Ответить
пишите фамилии этих прокурв. их нельзя выпустить из страны при попытке побега.
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25.08.2020 14:47 Ответить
Ок! Записуємо! Тобі списки передавати?
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25.08.2020 14:48 Ответить
наче Тарасюк ,а не Маклаут ! а теж безсмертним себе уявив ?
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25.08.2020 14:51 Ответить
прокурватура - сборище мразей.
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25.08.2020 15:01 Ответить
А ще "можливо" Земля пласка, "можливо" всесвітній потоп влаштувала Єва, коли плакала після вигнання з Раю, "можливо" ЗЕ! найвеличніший лідер Всесвіту, "можливо" Коломойський найчесніша людина в тому ж Всесвіті, "можливо" те, що вони нюхають та колють не наркотики, "можливо" влада - то щирі патріоти України, "можливо"....
От тільки здоровий глузд у них неможливий, а все решта - "можливо"!
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25.08.2020 15:09 Ответить
І чогоЖтак мафіозна мішпуха заскавчала?
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25.08.2020 15:09 Ответить
Случись еще один майдан то гидру будут добивать без сантиментов иначе нельзя.
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25.08.2020 16:21 Ответить
ай вей такіЖда
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25.08.2020 16:43 Ответить
Причины "железобетонные" : виїзд Антоненка за кордон, а також можливого, на їхню думку, впливу Антоненка на "невстановлених осіб", які, можливо, причетні до справи. Не стыда не совести у этих прокуроров.
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25.08.2020 17:42 Ответить
Як показує сьогодення на цю трійцю придурків вже майже всім насрати.
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26.08.2020 10:23 Ответить
 
 