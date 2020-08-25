Прокуратура просит суд продлить арест Антоненко на два месяца. ДОКУМЕНТ

Прокуратура подала в суд ходатайство о продлении ареста ветерану АТО Андрею Антоненко (Риффмастер), подозреваемому по делуподготовительное заседание по делу Шеремета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Шевченковский райсуд Киева, в котором сегодня проходит подготовительное заседание по делу подготовительное заседание по делу Шеремета, поступило ходатайство прокуратуры о продлении на два месяца меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому ветерану АТО Андрею Антоненко (Риффмастер).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Свое ходатайство прокуроры обосновывают рисками возможного, по их мнению, выезда Антоненко за границу, а также возможного, по их мнению, влияния Антоненко на "неустановленных лиц", которые, возможно, причастны к делу.













Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт, - адвокат Безпалый

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.