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Новини Фото Убивство Шеремета
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Прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненку на два місяці. ДОКУМЕНТ

Прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненку на два місяці. ДОКУМЕНТ

Прокуратура подала в суд клопотання про продовження арешту ветерану АТО Андрію Антоненку (Ріффмастер), підозрюваному у справі Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

До Шевченківського райсуду Києва, у якому сьогодні відбувається підготовче засідання у справі Шеремета, надійшло клопотання прокуратури про продовження на два місяці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ветерану АТО Андрію Антоненку (Ріффмастер).

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Своє клопотання прокурори обґрунтовують ризиками можливого, на їхню думку, виїзду Антоненка за кордон, а також можливого, на їхню думку, впливу Антоненка на "невстановлених осіб", які, можливо, причетні до справи.

Прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненку на два місяці 01
Прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненку на два місяці 02
Прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненку на два місяці 03
Прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненку на два місяці 04
Прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненку на два місяці 05
Прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненку на два місяці 06

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

Джерело: 
арешт (2523) суд (11674) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+27
Прокуратура має зняти всі обвинувачення з Антоненка, через відсутність доказів!
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25.08.2020 14:30
+12
Кацапсинки, а что это вы так активизировались после 24 августа? До вашего начальства наконец дошло, что операция по умиротворению Украины терпит полное фиаско? Бывает, обидно, понимаю...
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25.08.2020 14:44
+11
Менти навіть фільм зняли, бо в них немає прямих неспростовних доказів, лише фальсифіковані експертизи!
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25.08.2020 15:07
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Прокуратура має зняти всі обвинувачення з Антоненка, через відсутність доказів!
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25.08.2020 14:30 Відповісти
Молодец, садись!
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25.08.2020 14:34 Відповісти
ХА-ХА-ХА і а про відсутність доказів тобі ребе хуцпатий нашепотів?
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25.08.2020 15:03 Відповісти
Менти навіть фільм зняли, бо в них немає прямих неспростовних доказів, лише фальсифіковані експертизи!
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25.08.2020 15:07 Відповісти
поц НЕ дукуй по-вашому вже ніколи не буде
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25.08.2020 15:10 Відповісти
По-нашому це згідно з законом і в Україні буде панувати Закон а не менти фальсифікатори! А що таке Закон фальсифікатори дізнаються згодом в тюрмі й Італія їх не врятує!
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25.08.2020 15:15 Відповісти
так ти ІДІЙОТ... в Україні СУД вирішує хто є злочинець а не ребе з сінагогі чи наповп тупорилих дебілів. А поліція в справі не є стороною
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25.08.2020 16:15 Відповісти
Коли поліція фальсифікує докази, то вона стає спільником реальних вбивць, яких вона прикриває!
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25.08.2020 16:19 Відповісти
поц та шо ж ти таке тупориле НЕ ТИ і не поліція і не натовт шлємазлів по команді ребе А СУД в Україні вирішують хто є злоченцем
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25.08.2020 16:42 Відповісти
ні буде тільки в іншому варіанті з океаном крові таких недоумків
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25.08.2020 18:47 Відповісти
а 95квартал нічого не знімав?
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25.08.2020 16:16 Відповісти
ХА-ХА-ХА Прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненку на два місяці - Цензор.НЕТ 3622 і а про відсутність доказів тобі ребе хуцпатий нашепотів?
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25.08.2020 16:17 Відповісти
О. Тарасюк, - обов'язково буде покараний.
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25.08.2020 14:33 Відповісти
О так! Каратєлі вже готові карать?
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25.08.2020 14:36 Відповісти
Не твое свинособачее дело.
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25.08.2020 14:40 Відповісти
Не карай мою жопу своїм гострим язиком)
Будь ласка! Дуже лоскотно!
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25.08.2020 14:43 Відповісти
Чому мокшанці завжди про геніталії говорять, а тому що недалеко від мавп у еволюційному розвитку відійшли
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25.08.2020 14:59 Відповісти
Жопа це геніталії? Ну може тебе через сраку народили та й зачали те ж через сраку, тому для тебе це геніталії. Поздоровляю ти в своєму роді унікум, куди тим мавпам братись)
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25.08.2020 16:40 Відповісти
Тому що мокшанці користуються дупою, як сакральною геніталією))
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25.08.2020 17:25 Відповісти
Я же не твоя мамаша что бы жопы лизать.
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25.08.2020 17:02 Відповісти
А всё равно лижешь)
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25.08.2020 17:53 Відповісти
Ущербное у тебя только на уме полизать или пососать, кацап обыкновенный умом обделенный.
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25.08.2020 19:18 Відповісти
Кацапсинки, а что это вы так активизировались после 24 августа? До вашего начальства наконец дошло, что операция по умиротворению Украины терпит полное фиаско? Бывает, обидно, понимаю...
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25.08.2020 14:44 Відповісти
Так так! Не буду тобі заперечувати!
До приходу лікаря протримаєшся чи такі всерешся як завжди?
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25.08.2020 14:46 Відповісти
Кацапсинка, а тебе никто не говорил, что украинский язык, и то, что переводит Гугл, разные вещи? Нет? Что, вокруг ни одного носителя языка? Или просто тупые?
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25.08.2020 15:03 Відповісти
Не розмовляй зі мною кацапською! Ти маєш знати рідну мову! Чи ти на стільки тупе, що так і не спромігся бодай слова написати щоб не всратись від натуги? Га? От же ж "ротожопий патріот" )))
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25.08.2020 15:13 Відповісти
В Украине проживают свыше 130 национальностей, откуда ты, кацапсина вонючая, знаешь, какой язык для меня родной? Але, на відміну від тебе, державну мову знаю дуже добре, настільки добре, що відразу впіймав тебе на стилістичній помилці. Так что твоя попытка разжечь ненависть на языковой проблеме потерпела фиаско. Начальство будет не довольно. Плакала твоя премия.
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25.08.2020 15:45 Відповісти
Ти хєра свого короткого впіймати не в змозі, щоб посцяти рівно))) Лінгвіст, хай Бог боронить!
"В Украине проживает....." - **********))
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25.08.2020 16:37 Відповісти
Что кацапсенок? Больно и обидно? Бывает, привыкай, ущербный.
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25.08.2020 17:39 Відповісти
вот это"чи такі"," на стільки" (раздельное), "хай Бог боронить" режут ухо..
об отсутствии знаков препинания промолчим..
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25.08.2020 17:40 Відповісти
ай вей піґістаньті ваших ґлупастєф
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25.08.2020 15:05 Відповісти
это вам за псевдолюстрацию...
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25.08.2020 14:37 Відповісти
Кому це вам?
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25.08.2020 14:41 Відповісти
Уявним ворогам!
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25.08.2020 14:44 Відповісти
а тебе не кажется, что тебя здесь сильно дохуа?
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25.08.2020 14:48 Відповісти
Списки куди передавати?
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25.08.2020 14:49 Відповісти
ти з якого сузір'я?передай своїм шо люстрація була при порошенко.
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25.08.2020 14:44 Відповісти
Вона була???? Емае....
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25.08.2020 14:47 Відповісти
блеать,глянь в словнику слово "псевдо"...
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25.08.2020 14:50 Відповісти
Так а шо, петру часу не хватило, чі без потреби то було? 5 повних років не хватило?
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25.08.2020 16:45 Відповісти
А хто це у нас свою каденцію почав з прийому на роботу тюстмиваного Богдана?
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25.08.2020 14:54 Відповісти
ригло воно і є ригло...вата повинна палати.
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25.08.2020 15:01 Відповісти
пишите фамилии этих прокурв. их нельзя выпустить из страны при попытке побега.
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25.08.2020 14:47 Відповісти
Ок! Записуємо! Тобі списки передавати?
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25.08.2020 14:48 Відповісти
наче Тарасюк ,а не Маклаут ! а теж безсмертним себе уявив ?
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25.08.2020 14:51 Відповісти
прокурватура - сборище мразей.
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25.08.2020 15:01 Відповісти
А ще "можливо" Земля пласка, "можливо" всесвітній потоп влаштувала Єва, коли плакала після вигнання з Раю, "можливо" ЗЕ! найвеличніший лідер Всесвіту, "можливо" Коломойський найчесніша людина в тому ж Всесвіті, "можливо" те, що вони нюхають та колють не наркотики, "можливо" влада - то щирі патріоти України, "можливо"....
От тільки здоровий глузд у них неможливий, а все решта - "можливо"!
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25.08.2020 15:09 Відповісти
І чогоЖтак мафіозна мішпуха заскавчала?
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25.08.2020 15:09 Відповісти
Случись еще один майдан то гидру будут добивать без сантиментов иначе нельзя.
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25.08.2020 16:21 Відповісти
ай вей такіЖда
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25.08.2020 16:43 Відповісти
Причины "железобетонные" : виїзд Антоненка за кордон, а також можливого, на їхню думку, впливу Антоненка на "невстановлених осіб", які, можливо, причетні до справи. Не стыда не совести у этих прокуроров.
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25.08.2020 17:42 Відповісти
Як показує сьогодення на цю трійцю придурків вже майже всім насрати.
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26.08.2020 10:23 Відповісти
 
 