Прокуратура просить суд продовжити арешт Антоненку на два місяці. ДОКУМЕНТ

Прокуратура подала в суд клопотання про продовження арешту ветерану АТО Андрію Антоненку (Ріффмастер), підозрюваному у справі Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

До Шевченківського райсуду Києва, у якому сьогодні відбувається підготовче засідання у справі Шеремета, надійшло клопотання прокуратури про продовження на два місяці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ветерану АТО Андрію Антоненку (Ріффмастер).

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Своє клопотання прокурори обґрунтовують ризиками можливого, на їхню думку, виїзду Антоненка за кордон, а також можливого, на їхню думку, впливу Антоненка на "невстановлених осіб", які, можливо, причетні до справи.













Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.