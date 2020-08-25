РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4993 посетителя онлайн
Топ комментарии
+88
Пронизливо !

Гліб Бабіч:

У День Незалежності особа, яка за трагічним збігом обставин займає посаду голови моєї держави, підготувала (або благословила) шоу, яке максимально принизило мою державу.

Я, навіть, не про сам набір клоунського ідіотизму, який повинен був опустити країну і головне свято на рівень нижче «кварталу» та «сватів». Це було цілком передбачувано.

Я про прапор. Який перетворили на подіум. Який найбільший з відомих мені нікчем весело топтав ногами.

Більш того. Туди наказали стати військовим з почесної варти. І на цю ганьбу з гидливістю і подивом дивився весь світ.

Доповідаю тобі, пок#дьок. До цього прапор України топтали тільки наші вороги...

Під цим прапором, нав@лоч, вмирали мої друзі. Іноді разом з прапором. Страшно і некрасиво. У шматки. Або в попіл. Разом з бліндажем або технікою.

За цей прапор вмирали найдостойніші з людей. Просто тому, що не могли зрадити його, і те, що він символізує.
За нього помер Рибак, поки ти, ск@тина, разом зі своїми клоунами веселив сепарів в Горлівці.
Цей прапор вирізали, разом з татухами, з живого тіла у наших полонених.
Його на труну нашим загиблим кладуть, ур@д.

Виховувати тебе марно. Горбатого, як відомо - могила виправить. Відмінна, до речі, терапія. Хоча всім горбатим я бажаю зцілення іншими методами, і довгих років життя.

Тобі - ні!

Я ось що зроблю. Я собі килимок під дверима заведу. З обличчям найвпливовішого політика світу. А що? Можна ж. Більш за те, ти ж напевно прапор під ноги «з великої поваги» втулив?

Ось і я «з великої поваги».
Буду берці свої від осінньої багнюки витирати об нього. Не поспішаючи і з насолодою.
І гості мої. І сусідам моїм об мій килимок дозволю ноги витирати. І навіть якщо їх собака на нього напаскудить - я не буду нервувати. Тварини, вони більше нашого розуміють. У них природні інстинкти.

І знаєш що? Я не те, що б найвідоміша людина в цій країні. Про шльопкі не співаю, і хером на роялі не граю.

Але тренд створити можу. Моду. І нехай будуть такі килимки при дверях і в туалетах по всій країні.
І про туалетний папір - теж можна подумати. Це буде той унікальний випадок, коли ти будеш приносити незаперечну користь людям. Як обіцяв. Служити.

Загалом, ти давно зробив багато того, що для мене особисто ставить тебе поза законом.

Але зараз, ти поставив жирну крапку. Печатку. Своїми підошвами на моєму прапорі.

Я, хоч і битий життям і війною - людина досить стримана. І в основному - чемна.

І, напевно, цим всім багатьох здивував. Але мене зрозуміють.
Тому, що ти зовсім берега поплутав. Тому, що за тобою йдуть зрада, ганьба і приниження. Тому, що мені все одно - вб'єш ти цю країну через недогляд, чи зі злого наміру.
Тому, що людина, яка настільки не розуміє, не приймає, і ненавидить Україну - знищить її точно. Або зведе до свого рівня. Що теж смерть, тільки ганебна.

Тільки ти не встигнеш. Лайно, яке тебе оточує, і яке ти плекаєш, поглине тебе раніше, ніж увірветься терпець нормальних людей.

Іди сам. Біжи. Ми не пробачимо. Але, можливо - відвернемося.

P.S. Ти не тільки по прапору - ти по нашій неньці топтався. Але думок набити на килимок зображення твоєї матері - у мене немає. Хоча в моєї мами, коли вона побачила цей непотріб у новинах, заболіло серце.

Я не стану. Тому, що я нормальна людина. І у мене є святе.
У тебе немає. І ти - нікчема.
показать весь комментарий
26.08.2020 00:29
+69
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7519
показать весь комментарий
26.08.2020 00:03
+65
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8280
показать весь комментарий
26.08.2020 00:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Влучно немов куля зі снайперського стовбура або стріла з цибулі Робін Гуда:

Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3189
показать весь комментарий
26.08.2020 04:29 Ответить
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5505
показать весь комментарий
26.08.2020 05:23 Ответить
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8238
показать весь комментарий
26.08.2020 05:24 Ответить
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4120
показать весь комментарий
26.08.2020 06:46 Ответить
извиняюсь спросить это официальное мероприятие или приватная инициатива ???
показать весь комментарий
26.08.2020 13:58 Ответить
Я старався!
показать весь комментарий
26.08.2020 07:20 Ответить
А що ти хотів?!... Хлопці, за важелями танків, вже давно "визначилися", ХТО вони, ДЛЯ ЧОГО вони і З КИМ вони... А ці мавпи на "вагоні", здебільшого не знають, ЩО у них міжногами і для чого воно повинно служить... А ти ще пробуєш побачить від них якогось розуміння "гідності громадянина і патріота"...(Особливо "зіркоголовий"... Якось журналісти прорвалися до його справжньої матері (а не тої екранної макаки), так мати сказала, що він ще з дитинства любив у жіночий одяг одягаться...). Ну а від "проституції естрадної" до "політичної" - один крок...
показать весь комментарий
26.08.2020 08:38 Ответить
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1851
показать весь комментарий
26.08.2020 05:40 Ответить
а вот это мегазашквар !!! более того скрорее всего что это реальность......
показать весь комментарий
26.08.2020 13:59 Ответить
И кто-то еще будет утверждать, что Зеленский не дегенерат???? Мало того, эта дрянь еще и наркоман. Боже, спаси Украину от этого подонка.
показать весь комментарий
26.08.2020 06:11 Ответить
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3421
показать весь комментарий
26.08.2020 07:08 Ответить
Мы - бандито-гангстерито,
Мы кастето-пистолето, oh, yes!
Мы стрелянто, убиванто,
Украданто то и это, oh, yes!
Банко-тресто-президенто
Ограблянто ун моменто, oh, yes!
И за энто режиссенто
Нас сниманто в киноленто, oh, yes!
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6748
показать весь комментарий
26.08.2020 06:59 Ответить
Мерзкий шабаш нечисти!Зебильные пляски на крови!Пропадите пропадом выродки зеленые!
показать весь комментарий
26.08.2020 07:19 Ответить
Приємно бачити що Цензор добавив мою картинку. Оту, про День Незалежності з червоною лінією.
показать весь комментарий
26.08.2020 07:19 Ответить
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 19
показать весь комментарий
26.08.2020 07:34 Ответить
Схоже на "здобутки" СБУ в пошуках кадрів.
показать весь комментарий
26.08.2020 08:31 Ответить
зюзенька продолжает настойчиво подтверждать свой мессидж что Украина это.... и не дорогая
шо главное..... талант не пропьёшь и не пронюхаешь..................
показать весь комментарий
26.08.2020 14:03 Ответить
ватные клоунские ушлёпки и их шлёпки.
для полноты образа не хватало только сватов.
показать весь комментарий
26.08.2020 08:11 Ответить
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7516
показать весь комментарий
26.08.2020 08:19 Ответить
Куры довольны ,ссутся кипятком- почтальон принес посылку
показать весь комментарий
26.08.2020 11:07 Ответить
Ось так цей корпоративний клоун розуміє день Незалежності України і культуру,який же він далекий від України.
показать весь комментарий
26.08.2020 08:35 Ответить
СКАЗАВ ЗЕ ПРЕЗИДЕНТ НАРОДУ
«Не плутайтеся під ногами,
Народ оцінку вам вже дав».
-Кричав нам Зеля й дідугани…
Що ви такі народ не знав.

Бо ви народ цей надурили,
Брехали за «Свинарчуків»
Все йому гарне говорили,
Добралися й до закутків.

Де ж ті бариги й мародери,
І Ротердам зі значком «плюс»?
А повернулись шкуродери,
А з ними весь єврейський блюз.

На прапорі ще потоптався,
З Москви пісні, голий фасон…
Бо він тільки на цьому знався
А обіцянки - то вже сон.
24.08.2020 р.
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
26.08.2020 09:12 Ответить
А де ж папінька с мамєнькой? Виховали таке чмо!
показать весь комментарий
26.08.2020 09:17 Ответить
Насчет патриотов которые путаются под ногами,мешают строить страну....****...Честное слово,была бы возможность,пристрелил бы и рука не дрогнула бы.Строитель блин....
показать весь комментарий
26.08.2020 10:51 Ответить
Заметьте, что эта **** произнесла эту фразу стоя на украинском флаге
показать весь комментарий
26.08.2020 11:58 Ответить
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9487
показать весь комментарий
26.08.2020 11:50 Ответить
Вот мы и посмотрели ЭТО шоу ко Дню Независимости. неужели всех пациентов Киевской городской психиатрической больницы № 1 имени И. П. Павлова распустили ???.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:12 Ответить
тобто, показати міць та силу Української Армії під час війни в країні то, на думку бубочки, не патріотично, А показувати стрибаючих по сцені сердючок в дебільному прикиді, мохнатиків та інших повалійок, то верх прояву патріотизму?? Це патріотиЗЬму по зеленському? Чесно, я б з задоволенням подився на нашу танчики, на Вільху, на коробочки справжніх патріотів та захисників країни, ніж на примаханих сердючок та інших підлабузників того чела, який всівся в крісло президента воюючої країни ((
показать весь комментарий
26.08.2020 13:57 Ответить
Дуже сподіваюсь, що своє тридцятиріччя Україна буде святкувати БЕЗ ЗЕЛЕНОГО ПРИДУРКА !!
показать весь комментарий
26.08.2020 14:28 Ответить
Криворогий клован, знає як святкувати День Незалежності.
показать весь комментарий
26.08.2020 21:43 Ответить
****, объявляй уже всеобщие выборы на октябрь, покажи пример бульбофюреру!
показать весь комментарий
26.08.2020 15:18 Ответить
СОРОМ!
показать весь комментарий
26.08.2020 19:40 Ответить
"Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс".
показать весь комментарий
26.08.2020 23:13 Ответить
Кондратюк про зіркове попурі: співати про "путану" на День Незалежності - це бл**ство.

Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8583
показать весь комментарий
27.08.2020 00:49 Ответить
Зе!корпоратив. Шоу до Дня Незалежності в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8617
показать весь комментарий
27.08.2020 00:51 Ответить
Страница 3 из 3
 
 