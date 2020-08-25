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Зе!корпоратив. Шоу ко Дню Независимости в ФОТОжабах
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Сшить страну. Как Зеленский дискотекой подменяет обязанности Верховного Главнокомандующего. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона. ФОТОрепортаж
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+88 Vedana
показать весь комментарий26.08.2020 00:29
+69 Sila Sahin
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+65 Прощай немытая раССея
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Мы кастето-пистолето, oh, yes!
Мы стрелянто, убиванто,
Украданто то и это, oh, yes!
Банко-тресто-президенто
Ограблянто ун моменто, oh, yes!
И за энто режиссенто
Нас сниманто в киноленто, oh, yes!
шо главное..... талант не пропьёшь и не пронюхаешь..................
для полноты образа не хватало только сватов.
«Не плутайтеся під ногами,
Народ оцінку вам вже дав».
-Кричав нам Зеля й дідугани…
Що ви такі народ не знав.
Бо ви народ цей надурили,
Брехали за «Свинарчуків»
Все йому гарне говорили,
Добралися й до закутків.
Де ж ті бариги й мародери,
І Ротердам зі значком «плюс»?
А повернулись шкуродери,
А з ними весь єврейський блюз.
На прапорі ще потоптався,
З Москви пісні, голий фасон…
Бо він тільки на цьому знався
А обіцянки - то вже сон.
24.08.2020 р.
Анатолій Березенський