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НБУ выпустил монету ко Дню памяти павших защитников Украины. ФОТО

Национальный банк Украины 26 августа ввел в обращение памятную монету "День памяти павших защитников Украины".

Об этом сообщается на сайте регулятора, передает Цензор.НЕТ.

"Посвящена увековечению героизма и чествованию памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В новейшей истории нашего государства и украинского войска запечатлены подвиги воинов, которые самоотверженно обороняли нашу землю", - говорится в сообщении.

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На аверсе монеты вверху полукругом размещена надпись "Украина", малый Государственный Герб Украины, по обе стороны от него указан год чеканки - 2020, ниже слева - номинал 10 гривен.

"В центре изображена аллегорическая композиция - поле подсолнухов, которые издавна считаются одним из символов украинской земли, олицетворяют собой тепло, радость, жизнь; именно подсолнухи стали своеобразными оберегами и сохранили жизнь многим нашим воинам во время ожесточенных боев на востоке Украины; справа на поле, как раненый воин, - большой подсолнух с перебитым стеблем", - отметили в Нацбанке.

НБУ выпустил монету ко Дню памяти павших защитников Украины 01

На реверсе монеты изображен большой цветок подсолнуха, который символизирует Украину: внизу лепесток-слеза с тамгой - Крым, справа два изогнутых лепестка - Донецкая и Луганская области. По кругу размещена надпись "День памяти павших защитников Украины", справа - 29.08.

монеты (145) НБУ (4835)


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Топ комментарии
+6
**
Ми пили з соняхів росу…
Голівки соняхи схилили,
Та квіт гарячий той пече.
Пелюстя падає в могили

А «Град» січе, січе, січе…
Гвардійці в землю повкипали
А спрага спалює вуста.
Когось вже янголи забрали

Комусь - відстрочили літа....
Та що тих літ? Всього за двадцять -
І ті поранила війна.
За кимсь росою квіти плачуть,
Комусь, ковток як сила рятівна
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26.08.2020 12:04
+4
А когда выпустит 13 грн. в честь празднования 29 лет независимости? Ну а че... па приколу... хуже ведь не будет... Там вон и зайца можно отчеканить с вяликим лидером современности. Как идея, нелохи зеленоплеснявые?
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26.08.2020 11:57
+1
Та шо ж ти будєш делать... Знову у соєвих ідіотів приступ істерики з "України большє нєт!". Навіть в темі про вшанування пам"яті загиблих захистників України.
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26.08.2020 11:59
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Правила форума Совет форумчан
А когда выпустит 13 грн. в честь празднования 29 лет независимости? Ну а че... па приколу... хуже ведь не будет... Там вон и зайца можно отчеканить с вяликим лидером современности. Как идея, нелохи зеленоплеснявые?
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26.08.2020 11:57 Ответить
Та шо ж ти будєш делать... Знову у соєвих ідіотів приступ істерики з "України большє нєт!". Навіть в темі про вшанування пам"яті загиблих захистників України.
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26.08.2020 11:59 Ответить
Вот уже устал вами поцами кинутыми поражаться. Ваша тема, если против сяленскава значит за пАрашенка уже как то приелась. Я понимаю, что в твоем ничтожном амебном мозге ничего нового не родится... Просто просьба, сиди дома 25 октября. И таким же утыркам передай...
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26.08.2020 15:47 Ответить
Дегенерат, иди в дурку здайся сам. И тебе подобным дегенератам передай пройти курс лечения в дурке.
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26.08.2020 15:50 Ответить
Береги пердак... а то зариво я с Одессы увидел.
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26.08.2020 15:54 Ответить
Колись був онехдот про 15 рубльов, які розміняли на 7 і 8.
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26.08.2020 12:07 Ответить
І рядом прАвАдніцу сА звЯздой на гАлАвЄ
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26.08.2020 14:55 Ответить
**
Ми пили з соняхів росу…
Голівки соняхи схилили,
Та квіт гарячий той пече.
Пелюстя падає в могили

А «Град» січе, січе, січе…
Гвардійці в землю повкипали
А спрага спалює вуста.
Когось вже янголи забрали

Комусь - відстрочили літа....
Та що тих літ? Всього за двадцять -
І ті поранила війна.
За кимсь росою квіти плачуть,
Комусь, ковток як сила рятівна
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26.08.2020 12:04 Ответить
Ждем монету посвященную Дню Клоуна с профилем Оманского Мародера
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26.08.2020 12:16 Ответить
...с люминию,маленьким диаметром и толщиной,незатейливым примтивнвным наброском профиля морды,номинало 0.73 грн...ну типа шоб похоже было
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26.08.2020 12:54 Ответить
А коли буде пам*ятна монета напівголих російськомовних співаків, які є ********* "героями"?
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26.08.2020 13:18 Ответить
 
 