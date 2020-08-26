НБУ выпустил монету ко Дню памяти павших защитников Украины. ФОТО
Национальный банк Украины 26 августа ввел в обращение памятную монету "День памяти павших защитников Украины".
Об этом сообщается на сайте регулятора, передает Цензор.НЕТ.
"Посвящена увековечению героизма и чествованию памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В новейшей истории нашего государства и украинского войска запечатлены подвиги воинов, которые самоотверженно обороняли нашу землю", - говорится в сообщении.
На аверсе монеты вверху полукругом размещена надпись "Украина", малый Государственный Герб Украины, по обе стороны от него указан год чеканки - 2020, ниже слева - номинал 10 гривен.
"В центре изображена аллегорическая композиция - поле подсолнухов, которые издавна считаются одним из символов украинской земли, олицетворяют собой тепло, радость, жизнь; именно подсолнухи стали своеобразными оберегами и сохранили жизнь многим нашим воинам во время ожесточенных боев на востоке Украины; справа на поле, как раненый воин, - большой подсолнух с перебитым стеблем", - отметили в Нацбанке.
На реверсе монеты изображен большой цветок подсолнуха, который символизирует Украину: внизу лепесток-слеза с тамгой - Крым, справа два изогнутых лепестка - Донецкая и Луганская области. По кругу размещена надпись "День памяти павших защитников Украины", справа - 29.08.
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Та квіт гарячий той пече.
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