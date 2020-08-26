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НБУ випустив монету до Дня пам'яті полеглих захисників України. ФОТО

Національний банк України 26 серпня ввів в обіг пам'ятну монету "День пам'яті полеглих захисників України".

Про це повідомляється на сайті регулятора, передає Цензор.НЕТ.

"Присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. В новітній історії нашої держави та українського війська відображені подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю", - йдеться в повідомленні.

На аверсі монети розміщено: угорі півколом розміщено напис "Україна", малий Державний Герб України, по обидва боки від нього вказано рік карбування - 2020 року, нижче зліва - номінал 10 гривень.

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"У центрі зображено алегоричну композицію - поле соняшників, які здавна вважаються одним із символів української землі, уособлюють тепло, радість, життя; саме соняшники стали своєрідними оберегами і зберегли життя багатьом нашим воїнам під час запеклих боїв на сході України; праворуч на полі, як поранений воїн, - великий соняшник з перебитим стеблом", - зазначили в Нацбанку.

НБУ випустив монету до Дня памяті полеглих захисників України 01

На реверсі монети зображено велику квітку соняшника, який символізує Україну: внизу пелюстка-сльоза з тамгою - Крим, праворуч дві вигнуті пелюстки - Донецька і Луганська області. По колу розміщено напис "День пам'яті полеглих захисників України", праворуч - 29.08.

Автор: 

монети (274) НБУ (10367)


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Топ коментарі
+6
**
Ми пили з соняхів росу…
Голівки соняхи схилили,
Та квіт гарячий той пече.
Пелюстя падає в могили

А «Град» січе, січе, січе…
Гвардійці в землю повкипали
А спрага спалює вуста.
Когось вже янголи забрали

Комусь - відстрочили літа....
Та що тих літ? Всього за двадцять -
І ті поранила війна.
За кимсь росою квіти плачуть,
Комусь, ковток як сила рятівна
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26.08.2020 12:04
+4
А когда выпустит 13 грн. в честь празднования 29 лет независимости? Ну а че... па приколу... хуже ведь не будет... Там вон и зайца можно отчеканить с вяликим лидером современности. Как идея, нелохи зеленоплеснявые?
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26.08.2020 11:57
+1
Та шо ж ти будєш делать... Знову у соєвих ідіотів приступ істерики з "України большє нєт!". Навіть в темі про вшанування пам"яті загиблих захистників України.
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26.08.2020 11:59
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А когда выпустит 13 грн. в честь празднования 29 лет независимости? Ну а че... па приколу... хуже ведь не будет... Там вон и зайца можно отчеканить с вяликим лидером современности. Как идея, нелохи зеленоплеснявые?
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26.08.2020 11:57 Відповісти
Та шо ж ти будєш делать... Знову у соєвих ідіотів приступ істерики з "України большє нєт!". Навіть в темі про вшанування пам"яті загиблих захистників України.
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26.08.2020 11:59 Відповісти
Вот уже устал вами поцами кинутыми поражаться. Ваша тема, если против сяленскава значит за пАрашенка уже как то приелась. Я понимаю, что в твоем ничтожном амебном мозге ничего нового не родится... Просто просьба, сиди дома 25 октября. И таким же утыркам передай...
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26.08.2020 15:47 Відповісти
Дегенерат, иди в дурку здайся сам. И тебе подобным дегенератам передай пройти курс лечения в дурке.
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26.08.2020 15:50 Відповісти
Береги пердак... а то зариво я с Одессы увидел.
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26.08.2020 15:54 Відповісти
Колись був онехдот про 15 рубльов, які розміняли на 7 і 8.
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26.08.2020 12:07 Відповісти
І рядом прАвАдніцу сА звЯздой на гАлАвЄ
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26.08.2020 14:55 Відповісти
**
Ми пили з соняхів росу…
Голівки соняхи схилили,
Та квіт гарячий той пече.
Пелюстя падає в могили

А «Град» січе, січе, січе…
Гвардійці в землю повкипали
А спрага спалює вуста.
Когось вже янголи забрали

Комусь - відстрочили літа....
Та що тих літ? Всього за двадцять -
І ті поранила війна.
За кимсь росою квіти плачуть,
Комусь, ковток як сила рятівна
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26.08.2020 12:04 Відповісти
Ждем монету посвященную Дню Клоуна с профилем Оманского Мародера
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26.08.2020 12:16 Відповісти
...с люминию,маленьким диаметром и толщиной,незатейливым примтивнвным наброском профиля морды,номинало 0.73 грн...ну типа шоб похоже было
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26.08.2020 12:54 Відповісти
А коли буде пам*ятна монета напівголих російськомовних співаків, які є ********* "героями"?
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26.08.2020 13:18 Відповісти
 
 