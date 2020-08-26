НБУ випустив монету до Дня пам'яті полеглих захисників України. ФОТО
Національний банк України 26 серпня ввів в обіг пам'ятну монету "День пам'яті полеглих захисників України".
Про це повідомляється на сайті регулятора, передає Цензор.НЕТ.
"Присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. В новітній історії нашої держави та українського війська відображені подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю", - йдеться в повідомленні.
На аверсі монети розміщено: угорі півколом розміщено напис "Україна", малий Державний Герб України, по обидва боки від нього вказано рік карбування - 2020 року, нижче зліва - номінал 10 гривень.
"У центрі зображено алегоричну композицію - поле соняшників, які здавна вважаються одним із символів української землі, уособлюють тепло, радість, життя; саме соняшники стали своєрідними оберегами і зберегли життя багатьом нашим воїнам під час запеклих боїв на сході України; праворуч на полі, як поранений воїн, - великий соняшник з перебитим стеблом", - зазначили в Нацбанку.
На реверсі монети зображено велику квітку соняшника, який символізує Україну: внизу пелюстка-сльоза з тамгою - Крим, праворуч дві вигнуті пелюстки - Донецька і Луганська області. По колу розміщено напис "День пам'яті полеглих захисників України", праворуч - 29.08.
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Ми пили з соняхів росу…
Голівки соняхи схилили,
Та квіт гарячий той пече.
Пелюстя падає в могили
А «Град» січе, січе, січе…
Гвардійці в землю повкипали
А спрага спалює вуста.
Когось вже янголи забрали
Комусь - відстрочили літа....
Та що тих літ? Всього за двадцять -
І ті поранила війна.
За кимсь росою квіти плачуть,
Комусь, ковток як сила рятівна