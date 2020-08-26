НБУ випустив монету до Дня пам'яті полеглих захисників України. ФОТО

Національний банк України 26 серпня ввів в обіг пам'ятну монету "День пам'яті полеглих захисників України".

Про це повідомляється на сайті регулятора, передає Цензор.НЕТ.

"Присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. В новітній історії нашої держави та українського війська відображені подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю", - йдеться в повідомленні.

На аверсі монети розміщено: угорі півколом розміщено напис "Україна", малий Державний Герб України, по обидва боки від нього вказано рік карбування - 2020 року, нижче зліва - номінал 10 гривень.

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"У центрі зображено алегоричну композицію - поле соняшників, які здавна вважаються одним із символів української землі, уособлюють тепло, радість, життя; саме соняшники стали своєрідними оберегами і зберегли життя багатьом нашим воїнам під час запеклих боїв на сході України; праворуч на полі, як поранений воїн, - великий соняшник з перебитим стеблом", - зазначили в Нацбанку.

На реверсі монети зображено велику квітку соняшника, який символізує Україну: внизу пелюстка-сльоза з тамгою - Крим, праворуч дві вигнуті пелюстки - Донецька і Луганська області. По колу розміщено напис "День пам'яті полеглих захисників України", праворуч - 29.08.