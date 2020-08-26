РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10947 посетителей онлайн
Новости Фото
1 687 3

Полиция проводит обыски в горсовете Николаева. ФОТОрепортаж

Правоохранители в рамках уголовного производства проводят следственные действия в Николаевском горсовете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

"Сегодня, 26 августа, следователи ГУНП в Николаевской области и сотрудники Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции в сопровождении спецназовцев в рамках уголовного производства по ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" УК проводят следственные действия в управлении земельных ресурсов, Центре предоставления административных услуг и управлении архитектуры Николаевской городского совета", - сказано в сообщении.

Детали обещают сообщить позже.

Полиция проводит обыски в горсовете Николаева 01

В свою очередь, городской голова Александр Сенкевич считает это предвыборным пиаром. Как пишет "Укринформ", об этом глава города заявил 26 августа во время заседания горисполкома.

"Впереди выборы, поэтому будут и обыски, и задержания, и обвинения. Затем пройдут выборы и все рассыплется. Поэтому нужно быть готовыми", - Сенкевич.

Полиция проводит обыски в горсовете Николаева 02

Как пишет издание Новости N, местный общественник Александр Дьяченко, который находится в горсовете, рассказал, что речь скорее всего идет о выдаче разрешительных документов ООО "Альянс Инвест Николаев".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств "Укрзализныцей", в Киеве и Виннице проводятся обыски. ФОТОрепортаж

По его словам, скорее всего обыски проводятся по их заявлению в правоохранительные органы, которое было подано еще 4 месяца назад.

Полиция проводит обыски в горсовете Николаева 03
Фото: сайт Нацполиции

Тогда активисты обнаружили, что ООО "Альянс Инвест Николаев" продлили договор аренды земли на ул. 9-й Слободской - дополнительным соглашением с перерывом более года.

Николаев (2151) обыск (1896)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видно, "корабельна сосна" чесно виграти вибори не могьот, раз вирішили покошмарить діючого мера
показать весь комментарий
26.08.2020 12:58 Ответить
Мер Николаева входит в партию Филатова. Поэтому зеплесень ,пытается из запугать! Помните что обещал вислюк на выборах,только справедливость и никакого админ.ресурса! Вот вам еще одно подтверждение обещаний!
показать весь комментарий
26.08.2020 13:08 Ответить
буду опять голосовать за Сенкевича .. х.. им мне тут писюньковых пианистов не надо
показать весь комментарий
26.08.2020 14:01 Ответить
 
 