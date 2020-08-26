Полиция проводит обыски в горсовете Николаева. ФОТОрепортаж
Правоохранители в рамках уголовного производства проводят следственные действия в Николаевском горсовете.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.
"Сегодня, 26 августа, следователи ГУНП в Николаевской области и сотрудники Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции в сопровождении спецназовцев в рамках уголовного производства по ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" УК проводят следственные действия в управлении земельных ресурсов, Центре предоставления административных услуг и управлении архитектуры Николаевской городского совета", - сказано в сообщении.
Детали обещают сообщить позже.
В свою очередь, городской голова Александр Сенкевич считает это предвыборным пиаром. Как пишет "Укринформ", об этом глава города заявил 26 августа во время заседания горисполкома.
"Впереди выборы, поэтому будут и обыски, и задержания, и обвинения. Затем пройдут выборы и все рассыплется. Поэтому нужно быть готовыми", - Сенкевич.
Как пишет издание Новости N, местный общественник Александр Дьяченко, который находится в горсовете, рассказал, что речь скорее всего идет о выдаче разрешительных документов ООО "Альянс Инвест Николаев".
По его словам, скорее всего обыски проводятся по их заявлению в правоохранительные органы, которое было подано еще 4 месяца назад.
Тогда активисты обнаружили, что ООО "Альянс Инвест Николаев" продлили договор аренды земли на ул. 9-й Слободской - дополнительным соглашением с перерывом более года.
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