Поліція проводить обшуки в міськраді Миколаєва. ФОТОрепортаж

Правоохоронці в рамках кримінального провадження проводять слідчі дії в Миколаївській міськраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Миколаївської області.

"Сьогодні, 26 серпня, слідчі ГУНП в Миколаївській області і співробітники Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції в супроводі спецпризначенців у рамках кримінального провадження за ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" КК проводять слідчі дії в управлінні земельних ресурсів, Центрі надання адміністративних послуг та управлінні архітектури Миколаївської міської ради", - сказано в повідомленні.

Деталі обіцяють повідомити пізніше.

У свою чергу, міський голова Олександр Сенкевич вважає це передвиборчим піаром. Як пише "Укрінформ", про це глава міста заявив 26 серпня під час засідання міськвиконкому.

"Попереду вибори, тому будуть і обшуки, і затримання, і обвинувачення. Потім минуть вибори і все розсиплеться. Тому потрібно бути готовими", - Сенкевич.

Як пише видання Новости N, місцевий громадський працівник Олександр Дьяченко, який перебуває в міськраді, розповів, що швидше за все йдеться про видачу дозвільних документів ТОВ "Альянс Інвест Миколаїв".

За його словами, швидше за все обшуки проводяться за їхньою заявою до правоохоронних органів, яку було подано ще 4 місяці тому.

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Фото: сайт Нацполіції

Тоді активісти виявили, що ТОВ "Альянс Інвест Миколаїв" продовжили договір оренди землі на вул. 9-й Слобідській - додатковою угодою з перервою більше року.